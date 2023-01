DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim bildet jährlich fast 4000 Helfer in Kursen aus

"Der größte Fehler ist, nichts zu tun"

13.01.2023 - 15:05 Uhr 4 Min.

Erste Hilfe Kurs: Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Tauberbischofsheim bildet jährlich fast 4000 Helfer in Kursen aus Heidi McLaughlin gehört zu den 34 Erste-Hilfe-Ausbildern des DRK Tauberbischofsheim. Erste Hilfe Kurs: Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Tauberbischofsheim bildet jährlich fast 4000 Helfer in Kursen aus Kurs für betriebliche Ersthelfer im Lehrsaal des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim.

Zwei Frauen und acht Männer sind an diesem Dienstagvormittag im Lehrsaal des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim zusammengekommen, um das richtige Verhalten bei medizinischen Notfällen zu lernen. Sechs Teilnehmer kommen aus einem Industriebetrieb, doch auch eine Auszubildende, eine Altenpflegerin und der Leiter einer Versicherung sind mit dabei. Für die meisten ist es nicht der erste Ersthelfer-Kurs, manche haben schon im Ernstfall von ihren Kenntnissen profitiert und wollen ihr Wissen jetzt auffrischen.

Dafür ist Heidi McLaughlin an diesem Tag zuständig: »Der größte Fehler ist, nichts zu tun«, sagt sie gleich zu Beginn. Und: Hilfe zu leisten ist Pflicht, sofern es zumutbar ist.

Notruf absetzen Feuerwehr und Rettungsdienst lassen sich über die Notrufnummer 112 erreichen. Sie funktioniert von allen Telefonen aus und ist kostenfrei. Wichtig ist, die W-Fragen zu beantworten: Wo ist etwas passiert? Was ist geschehen? Wie viele Verletzte? Welche Art der Verletzungen? Oft vergessen, aber wichtig: Warten auf Rückfragen, nicht auflegen!

Von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr werden zahlreiche Themen behandelt, von der Absicherung eines Unfalls über das richtige Absetzen eines Notrufs bis zur Wundversorgung, dem Erkennen akuter Erkrankungen und schließlich der Herz-Lungen-Wiederbelebung. »Versucht, wann immer möglich, als Team zu arbeiten«, sagt die Ausbilderin. Notarzt und Rettungsdienst sollten zwar innerhalb von zehn Minuten vor Ort sein. Doch im ländlichen Raum kann es auch länger dauern.

AED-Einsatz Der »Laiendefibrillator« - auch als Automatischer Externer Defibrillator (AED) bezeichnet - ist verbreitet an Schulen, Sportstätten, öffentlichen Gebäuden oder Banken zu finden und soll bei der Reanimation unterstützen. Die meisten Geräte führen per Sprachausgabe durch das Prozedere. Der Ersthelfer muss nur zwei Elektroden aufkleben und die Herzdruckmassage durchführen. Viele Geräte geben dabei sogar den Takt vor. Grundsätzlich gilt: Bewusstlose Personen immer in stabile Seitenlage bringen, Kopf überstrecken.

Die wichtigsten Informationen zur Auffrischung für Jedermann sind in Infokästen auf dieser Seite zusammengefasst. Für die Teilnehmer ist der Tag mit vielen Praxisbeispielen kurzweilig, trotz des ernsten Themas kommt auch der Humor nicht zu kurz. »Ich hoffe, dass Sie es nicht brauchen werden«, verabschiedet sich McLaughlin. Falls doch, sind die Teilnehmer gerüstet. Möglicherweise gibt es auch ein Wiedersehen im Lehrsaal, denn für betriebliche Ersthelfer ist ein Auffrischungskurs nach zwei Jahren Pflicht, die Rechnung übernimmt die jeweilige Berufsgenossenschaft.

Verkehrsunfall absichern Autofahrer sind bei Verkehrsunfällen zum Anhalten und zur Hilfe verpflichtet. Mit etwas Abstand zum Unfallfahrzeug anhalten, Warnblinker aktivieren, Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen – innerorts 50 Meter vor der Unfallstelle, 100 Meter Abstand außerorts, bis zu 200 Meter auf einer Autobahn. Liegt die Unfallstelle hinter einer Kurve, Abstand vergrößern. »Warndreieck vorher zusammensetzen«, sagt Heidi McLaughlin. Wer beim Laufen mit dem Warndreieck hantiere, sei durch nahenden Verkehr gefährdet.

Der DRK-Kreisverband ist der größte Anbieter von Ersthelfer-Kursen in der Region. 2022 gab es um die 300 Kurse, davon 235 für den Führerschein und betriebliche Ersthelfer, etwa 40 spezialisierte Kurse für Erste Hilfe am Kind, den Bereich Sport und Outdoor sowie für Pflegekräfte und Arztpraxen. Mit 25 Kursen hat das DRK darüber hinaus seine Aktiven qualifiziert, also DRK-Helfer und Mitarbeiter. Dazu kommen noch die Übungsabende.

Herzinfarkt und Schlaganfall erkennen Herzinfarkte und Schlaganfälle kommen häufig vor. Einige klassische Symptome deuten auf diese akuten Erkrankungen hin, bei denen sofort der Rettungsdienst gerufen werden muss. Schmerzen in Brust und Oberarm, ein Engegefühl in der Brust und Atemnot können auf einen Herzinfarkt hindeuten. Ersthelfer können der Person Luft verschaffen, beispielsweise durch Öffnen des Hemdes. Die Person muss bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut werden und kann jederzeit bewusstlos werden. Halbseitige Lähmungserscheinungen und verwaschene Sprache können auf einen Schlaganfall hindeuten. »Zur Überprüfung kann man die Person fragen, ob sie mal beide Arme heben kann. Beim Schlaganfall wird das nicht gehen«, sagt Heidi McLaughlin. Auch hier: Sofort Notarzt rufen und Person betreuen.

Laut Alexa Müssig, Leiterin des Bereichs Bildung beim DRK-Kreisverband, wurden 2022 etwa 3880 Personen durch das DRK qualifiziert, gut 3520 davon in der Breitenausbildung. Es gibt 34 Ausbilder, davon vier hauptamtlich und 23 nebenamtlich. Acht Schullehrkräfte kümmern sich um die Sanitäter-AGs an weiterführenden Schulen

Helm abnehmen Lange wurde gelehrt, verunglückten Motorradfahrern den Helm nicht abzunehmen, da mögliche Wirbelsäulenverletzungen verschärft werden könnten. »Wenn die Person bewusstlos ist, immer Helm ab«, sagt McLaughlin. Sollte eine Reanimation nötig werden, dauert das Abnehmen sonst zu lange. Beim Abnehmen Kopf mit Helm zwischen den Beinen stabilisieren. Dann Helmgurt lösen, mit beiden Händen in die Polsterung greifen und Helm nach hinten flach abziehen. Sobald möglich, Hinterkopf der Person festhalten und stabilisieren.

Mehrere Anbieter im Landkreis

Auch die Johanniter in Wertheim bieten Erste-Hilfe-Kurse an. »Alle zwei Wochen bei uns am Standort, die Kurse sind gut besucht«, sagt Stefan Dosch, Leiter der Johanniter-Pflegeschule im Stadtteil Hofgarten. Johanniter-Ausbilder aus Wertheim kommen auch in Firmen, um betriebliche Ersthelfer zu schulen, »bis hinunter nach Creglingen«, wie Dosch betont. Spezielle Kurse gibt es unter anderem für Kita-Erzieher und Lehrkräfte, die insbesondere auf Hilfsmaßnahmen am Kind und Kleinkind abgestimmt sind.

Wiederbelebung Eine Person ohne Puls und Atmung kann durch Beatmung und Herzdruckmassage wiederbelebt werden. Wichtig bei der Kontrolle der Atmung und bei Atemspende durch Mund oder Nase: Person auf den Rücken legen und Kopf nach hinten überstrecken. Herzdruckmassage 30 Mal im Rhythmus 100 bis 120 Mal pro Minute, danach zweimal beatmen, dann wieder 30 Mal Herzdruckmassage. Zur Herzdruckmassage Handballen auf dem unteren Drittel des Brustbeins ansetzen und mit zweiter Hand unterstützen. Wichtig: Vorher den Notruf absetzen.

Als private Anbieter der Region gibt es die Firmen Primeros (TBB) und Luke's Erste Hilfe (Wertheim und TBB). Laut ihren Internetseiten sind sie vor allem auf die Erste-Hilfe-Ausbildung im Rahmen des Führerscheins spezialisiert.

Blutungen stoppen Der Mensch verfügt über bis zu acht Liter Blut, ist aber bei der Verletzung einer Schlagader in drei Minuten verblutet. Ist die Blutung extrem stark, mit der Hand fest zudrücken. Keimfreiheit ist in einer solchen Situation zweitrangig. Weniger starke Blutungen sollten mit einem Druckverband mit steriler Auflage gestoppt werden. Wichtig ist, dass der Druckkörper nicht saugfähig ist. Brandwunden sollten mit einer sterilen Auflage abgedeckt werden, ebenso Verbrühungen. Bei Verätzungen mit viel Wasser spülen, kontaminierte Kleidung ablegen.

Matthias Schätte