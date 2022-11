Der Glöckner von Notre-Dame kommt auf die Freudenburg

Burgschauspielverein: Rund 60 Mitwirkende werden 2023 auf der Bühne zu sehen sein

Freudenberg 13.11.2022 - 12:35 Uhr 2 Min.

Bei der Rollenbekanntgabe für das Stück "Der Glöckner von Notre-Dame" des Burgschauspielvereins Freudenberg gab es auch eine kurze Leseprobe, damit alle einen Eindruck von der Sprache des Stücks bekommen. Zu sehen sind Esmeralda (Katrin Nitz) und Erzdekan Claude Frollo (Detlev Scheiber). Die Mitwirkenden des Burgschauspiel Freudenberg freuen sich auf den Glöckner von Notre-Dame 2023 auf der Freudenburg. Das Foto zeigt alle Mitwirkenden, die bei der Rollenbekanntgabe ab Samstag anwesend waren.

BSV Vorsitzender Matthias Gallas erinnerte an die Veranstaltung Lust auf Theater vor 14 Tagen und das anschließende Casting. Dabei habe man 39 Rollen vergeben können, freute er sich. Man habe alle Sprechrollen besetzen können. Dies sei sehr gut. Bedarf habe man noch an männlichen Statisten für das Volk, warb er. "Dieses besteht aktuell nur aus Frauen." Interessenten könnten sich beim Verein melden.

Ausgrenzung als Thema

Zu den Auswahlgründen für das Stück sagte er, es gehe darin im Ausgrenzung zum Beispiel von Quasimodo, aber auch ganzer Volksgruppen wie die "Zigeuner". Das Stück spiele um 1480 daher habe man sich bewusst entschieden, den historischen Begriff zu belassen. Man werde das Thema aber auch mit verschiedenen begleiteten Veranstaltungen und Angeboten aufarbeiten. Für das Stück und möglicherweise auch die Unterhaltung in der Pause sei man im Gespräch mit echten Romamusikern aus Würzburg. Man habe im Stück Anpassungen vorgenommen. Man wolle die Vorurteile gegenüber den "Zigeunern" entlarven. Man mache sie nicht zu den Bösen. "Sie machen viel Gutes im Stück." Zu Quasimodo erklärte er, dieser sei zwar körperlich behindert, aber ein intelligenter und empathischer Mann, der sogar lesen könnte. Dies konnten nur wenige Menschen seiner Zeit.

"Wir wollen mit der Stückauswahl auf den Missstand der Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen hinweisen." Diese sei leider noch heute topaktuell. Zugleich werde das Stück aber auch einen unterhaltsamen Abend bieten, war er überzeugt. Im Stück wechselten sich kleinere Szenen mit großen Massenszenen ab. Für solche Massenszenen sei der BSV bekannt. Es werde auch lustige Szenen geben. "Lasst euch überraschen!", so Gallas.Die Fassung des Stücks geht von verschiedenen Spielorten aus und passe damit perfekt auf die Burg mit den unterschiedlichen Spielebenen.

Begleitveranstaltungen

Die ersten Proben starten im Januar im Proberaum, etwa ab Ostern wird auf der Burg geprobt. Die Premiere findet am Samstag, den 17. Juni 2023. Die Dernière wird am Samstag, den 8. Juli 2023 sein. Insgesamt wird es sieben Aufführungen jeweils freitags und samstags geben. Einlass ist ab 20 Uhr, Aufführungsbeginn 20.30 Uhr.Der Kartenvorverkauf startet am Freudenberger Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember 2022. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen.Zur historischen Thematik "Zigeuner" wird man Infotafeln auf der Burg aufstellen und Abhandlungen ins Theaterheft aufnehmen. Außerdem plant der Verein eine begleitende Fotoausstellung in der Amtshausgalerie und eine Podiumsdiskussion.

Auch Drumherum wird es für die Zuschauer auf der Burg Neues geben. Bei Licht und Ton können sich diese auf völlig neue Dimension freuen, so der Vorsitzende. Es wird neuste Beleuchtungstechnik zum Einsatz kommen und zusätzliche Lautsprecher sollen dafür sorgen, dass der Text auf der Bühne auch in den hinteren Reihen besser verstanden wird. Zudem investiert man erheblich in die Sicherheit der Zuschauer mit einer neuen Zugangstreppe zur Haupttribüne und eine zusätzliche Flucht- und Rettungstreppe hinter der Seitentribüne.



Hintergrund: Besetzung beim "Glöckner von Notre-Dame In den großen Szenen werden bis zu 60 Frauen, Männer und Kinder auf der Burg zu sehen sein. Regisseur Jan-Markus Dieckmann teilte die Figuren bei der Rollenbekanntgabe in verschiedene Kategorien ein. Dies sind das Volk, die Gaffer, eine Gang von Straßenkindern, die Staatsmacht, die Justiz und Exekutive, die Organisierte Kriminalität, ein Bordell sowie die zehn Hauptrollen. Die Hauptrollenbesetzung sieht wie folgt aus: Victor Hugo 1 (Erzähler): Matthias Gallas, Victor Hugo 2 (Pierre Gringoire) Peter Hügel, Marktfrau: Martina Beck, Einsiedlerin (die "alte Gudule"): Simone Scheiber, Inquisitor Jacques Chermolue: Matthias Krüger, Quasimodo: Jürgen Roll, Phöbus (Hauptmann der Schützen des Königs): Martin Kappes, seine Verlobte Fleur de Lys: Julia Winkler, Claude Frollo (Erzdekan von Notre-Dame): Detlef Scheiber, Esmeralda: Katrin Nitz. bdg