Wohnmobil-Kundschaft in der Region wird immer jünger - Drang nach Leben in Freiheit wächst

Weltweit auf Achse

Wertheim 14.06.2021

Das Geschäft mit den Wohnmobilen boomt ohne erkennbare Grenzen. Philipp Anderer freut's, er ist Geschäftsführer beim Hymer-Nachfolger Güma.

Im Zusammenhang mit Mitnahmeeffekten aus der Mehrwertsteuersenkung sollen es in manchen Zeitfenstern sogar über 60 Prozent mehr verkaufte Fahrzeuge gewesen sein. Der Markt brummt, Gebrauchtfahrzeuge erzielen Höchstpreise, auch weil die Hersteller mit der Produktion der Neubestellungen kaum nachkommen. Unser Medienhaus wollte wissen, warum das so ist und welche Träume die Kundschaft an das Leben im Wohnmobil bindet.

Florierendes Geschäft

Bei dem alteingesessenen Händler Kriegisch auf dem Reinhardshof bedauert man es sehr, habe aber wirklich keine Zeit, zu sehr sei man dieser Tage ins florierende Geschäft eingebunden. Mehr Glück haben wir bei Güma, dem Nachfolger der Erwin Hymer World am Almosenberg. Philipp Anderer, der Geschäftsführer des vor 30 Jahren in Mosbach gegründeten Unternehmens nimmt sich die Zeit, den enormen Wohnmobil-Trend zu erklären und einen Blick in die Seele der Camper zu werfen.

Die erste Erkenntnis: Den klassischen Camper gibt es nicht mehr. »Früher, da haftete dem Camper das etwas schwierige Image vom Feinrippunterhemdenträger mit begrenzten Mitteln an, aber das passt so schon lange nicht mehr«, sagt Anderer. Das Stereotype vom Bier aus der Kaffeetasse sei passé. »In Wohnmobilen, die sehr häufig sechsstellige Summen kosten - nach oben gibt es da kaum eine Grenze - trinkt man heutzutage oft teuren Rotwein aus edlen Gläsern der Bordausstattung«, sagt der 24-Jährige.

»Cool und sexy«

Der Kern der Kundschaft sei zwischen 40 und 65 Jahren alt und müsse den Kaufpreis in zwei Drittel der Fälle nicht einmal finanzieren. »Auch werden die Kunden immer jünger. Viele erreichen sehr schnell hohe Einkommensklassen und gönnen sich ein Wohnmobil«, berichtet Anderer. Die Jungen, die es sich noch nicht leisten können, die mieten für ein oder zwei Wochen. »Das Wohnmobil ist cool und sexy geworden. Auch im Internet gibt es immer mehr junge Blogger, die das Van-Life vorleben, ein Ende des Trends ist für mich nicht in Sicht«, so Anderer. Diese Vans - voll ausgebaute Wohnmobile in Fahrzeugen der Sprinter- oder Ducatoklasse - seien mittlerweile das dominierende Marktsegment.

Die Preise starteten um die 50 000 Euro, bewegten sich bei allradgetriebenen und geländegängigen Luxusfahrzeugen schnell bis zu 130 000 Euro. »Diese Fahrzeuge bedienen gleich mehrere Lifestyle-Megatrends zwischen wachsender Individualisierung, steigender Mobilität und dem Reiz des Abenteuers, das passt einfach richtig gut in die Zeit«, erklärt Anderer. Nach wie vor gut liefen die altbekannten Wohnmobile, die sogenannten Teil- und Vollintegrierten. Allen sei eines gemeinsam: »Es wird immer luxuriöser«, sagt Anderer. Vielfach führen die Besitzer öfter mit dem Wohnmobil weg als noch vor ein paar Jahren. So gut wie jedes Wochenende unterwegs zu sein, dabei etwas Neues zu erleben oder zu entdecken, das werde immer mehr zum Lebensstil.

Zwei Linien

Anderer spricht von der Sehnsucht nach Unkompliziertem, von Freiheit und dem Leben in der Natur, das immer mehr Wohnmobilfahrer als ihr Ideal suchten. Dass diese Stellplätze an der Sonne immer rarer werden, das weiß der Händler. Es bildeten sich gerade zwei Linien aus: Je größer und komfortabler die Wohnmobile seien, je eher steuerten deren Besitzer klassische Campingplätze an - sei es auch nur zum einmaligen Übernachten. Je kleiner und agiler die Fahrzeuge, je mehr ziehe es deren Besitzer hinaus ins Grüne. Neue Trends wie die wachsende Zahl von Stellplatzangeboten, unter anderem auf Bauernhöfen, begünstigten das. Das immer mehr in die Kritik geratende Wildcampen stagniere derweil. Es gebe immer häufiger ähnlich gute, vor allem aber legale Lösungen. »Es gibt da mittlerweile auch ganz tolle Apps. Der informierte Camper kann eigentlich fast überall etwas finden, das zu ihm passt«, weiß Philipp Anderer.

Ganz objektiv müsse man sehen, dass die Hersteller in ihrer Werbung die ganz große Freiheit am See oder vor atemberaubender Bergkulisse bewürben.

Skandinavien und Frankreich

Solche Orte gebe es tatsächlich, aber eben nicht genug für alle, und ganz allein sei man da meist auch nicht, erklärt der Händler. Die beliebtesten Reiseziele seien Skandinavien, Italien und Frankreich, weil sie gut im Zeitfenster eines normalen Urlaubs zu bereisen seien. Individualisten mit viel Zeit und entsprechenden Fahrzeugen bereisten immer häufiger tatsächlich die ganze Welt, meint Anderer und berichtet von einer »Hymer-Sichtung« in Patagonien.

Diesel-Problem

Von sich aus, spricht er über »mangelhaftes Campingverhalten«, meint damit unter anderem Müll, den manche Camper hinterlassen. So etwas schränke die künftigen Möglichkeiten anderer ein, bedauert Anderer. Wappnen müsse sich die Branche auch in der Dieselproblematik. Es sei tatsächlich so, dass immer mehr Reisemobile immer weitere Strecken führen, so dass auf Dauer Lösungen her müssten. Im Moment sei der Wasserstoff recht häufig im Gespräch. Egal wie, so werde es sicher verträgliche Lösungen geben, sagt der Händler.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Hymer-Nachfolger Güma Güma als Hymer-Nachfolger ist ein rundum regionales Unternehmen mit Wurzeln in Mosbach. Zwei Motocrossfahrer, Günther Geier und Mathias Anderer, hatten zunächst für sich selbst einen Kleinbus ausgebaut, um bei Rennveranstaltungen übernachten zu können. Bald kamen Fahrzeuge für andere Fahrer hinzu, schließlich die Unternehmensgründung. Der Hauptsitz des deutlich gewachsenen Unternehmens ist mittlerweile in Mannheim. Am Wertheimer Almosenberg entsteht neben dem ehemaligen Hymer-Areal derzeit ein kompletter Neubau. Rund 40 Mitarbeiter sind dort in Service, Verkauf und Werkstatt beschäftigt. Die künftig deutlich vergrößerte Ausstellungsfläche soll ab Oktober rund 300 Fahrzeuge zeigen. ()