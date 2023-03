Wie in Mondfeld und Rauenberg der Winter ausgetrieben wird

Der brennende Doudemoo

Freudenberg 19.03.2023 - 16:43 Uhr

Nach Aussage von Ortsvorsteher Eberhard Rothach werde der Brauch nach mündlicher Überlieferung schon seit Menschengedenken in Mondfeld ausgetragen. Der Ursprung ist jedoch nicht geklärt: Es könnte ein altes Frühlingsritual sein oder auf die Pest im 17. Jahrhundert hinweisen.

In Mondfeld ist am Sonntag der Doudemoo von Jugendlichen durch den ort getragen und dann verbrannt worden.

In Mondfeld hat sich die Tradition des Winteraustreibens etabliert - genauso wie in Boxtal und in Rauenberg. Dort jeweils in einer etwas abgewandelten Form. Gleich ist überall, dass der "Doudemoo" oder der "lange Doude", wie ihn die Boxtaler nennen, von den Schülern der 8. Klasse gebaut wird. Heuer gab es Verstärkung von den Neuntklässlern. So bauten die Jugendliche eine Strohfrau, die eine Stewardess darstellte.

Zum ersten Mal waren beim Zug durch die Gemeinde einige Sänger des Sängerbunds Mondfeld mit dabei. Werner Grein begleitete sie am Akkordeon.

In Rauenberg wurde der "Schwarze Mann" mit den bunten Füdderle (Blumen) bereits am späten Samstagnachmittag verbrannt.

Die "Stewardess" wurde an verschiedenen Stellen zur Schau gestellt und gemeinsam Frühlingslieder gesungen. "Es ist einfach eine ganz andere Sache, wenn die Leute mitsingen und dabei sind", freute sich einer der Teilnehmer über die Resonanz.

Ganz traditionell verbrannten die Jugendlichen den "Doudemoo" in Mondfeld am "alten Holzplatz" am Main. Dann ziehen die Kinder "Gutzeli" rufend durch den Ort, um Süßigkeiten einzusammeln, die an manchen Häusern ausgeworfen werden. Die Austräger des "Doudemoo" in Mondfeld gehen dann von Haus zu Haus und bringen den Frühlingsgruß in Form eines mit bunten Wollfäden geschmückten Buchssträußchens ins Haus. "De Winter hemmer fortgetrooche, de Summer bringe mer." Diese Botschaft wird überall von den Jugendlichen gesagt.

In Rauenberg wurde der "Schwarze Mann" mit den bunten "Füddeli" (Blumen) bereits am späten Samstagnachmittag durch die Ortschaft getragen und später verbrannt. Der Heimat- und Kulturverein organisierte hier den alten Brauch. gher

