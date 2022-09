Der Bergfried auf der Freudenburg

Freudenberg entdecken (9):Mit würfelförmigem Aufbau und 32 Meter hoch thront der Turm über der Stadt

Freudenberg 05.09.2022 - 18:54 Uhr 2 Min.

Der Bergfried auf der Burg Freudenberg. Foto: Birger-Daniel Grein

Er ist 32 Meter hoch und gliedert sich in drei Bauabschnitte, die nach oben hin immer schmaler werden. Gut zu erkennen ist der würfelförmige Aufbau. Das Untergeschoss hat eine Kantenlänge von 14,9 Meter, das darüber liegende Stockwerk ist etwas schmaler. Die Wandstärke liegt im unteren Teil bei 4,5 bis fünf Meter, im Mittelteil bei zwei Metern. Da er nach oben schmaler wird, nennt man ihn auch »Butterfassturm«.

Das Untergeschoss ist 13 Meter hoch und steht auf einem Sockel aus glatt gehauenen Quadern. Deutlich zu erkennen sind die grob behauenen Buckelquader, die zum Bau des Bergfrieds genutzt wurden. Sie sind in etwa gleich hohen Steinlagen eingebaut und wurden mit wenig Mörtel verbunden.

Buckelquader haben ihre Namen durch ihre Wölbung auf der Sichtseite. Am Bergfried gab es auch einen Wehrgang mit Zinnen. Dies sind gemauerte Aufsätze. Sie waren ungefähr so hoch wie die Männer zur damaligen Zeit und dienten dazu, den Verteidigern, die im Wehrgang standen, Deckung zu geben. So sollten diese vor feindlichen Fernwaffen geschützt werden.

Auf den Buckelquadern finden sich zehn bis 20 Zentimeter grobe Steinmetzzeichen mit verschiedenen Symbolen und den Buchstaben A, C, T, V und S. Sie markierten, wer den Stein behauen hatte und dienten der Abrechnung dieser Arbeit.

An einigen Steinen finden sich Löcher. An diesen wurden beim Bau Eisenklemmen eingeharkt und damit die schweren Steine bewegt.

Zugbrücken zu den Wehrgängen

Vom Bergfried führten Zugbrücken zu den Wehrgängen, die sich auf den daneben befindlichen Schildmauern befanden. Bei Schildmauern handelt es sich um besonders hohe und stark ausgeführte Mauern an einer für Angriffe gefährdeten Stelle einer Burg. Auch am Wehrgang der Schildmauern gab es Zinnen. An den Schildmauern gab es früher wahrscheinlich auch hölzerne »Hüttchen«. In einer Beschreibung der Freudenberger Burg durch Georg Fürst Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1775 bis 1855) wurde von einige neugierigen jungen Maurern und Zimmerleuten berichtet, die sich auf den Grund des Bergfrieds abseilten. Sie hätten dort einige menschliche Knochen und etwas verfaultes Stroh gefunden. Dies könnte für ein Verlies sprechen. Wahrscheinlicher ist, dass im Belagerungsfall der Burg im unteren Teil des Bergfried Waffen und in den Obergeschossen Lebensmittel gelagert wurden. Die Zisterne lag nur wenige Schritte von der nördlichen Seite des Bergfrieds entfernt. Außerdem war der Bergfried der letzte Zuflucht- und Verteidigungsplatz.

Dass Klettern am Bergfried gefährlich sein kann, zeigte ein Unfall Ende der 1980er Jahre. Ein Bergsteiger, der damit beauftragt war, Bewuchs daran zu entfernen, stürzte bei einem tragischen Unfall ab. Zum Glück überlebte er den Sturz. Der Unfall wurde so bekannt, dass sogar eine Sendung über Notfalleinsätze die Geschichte aufgriff und die Rettung für den Dreh nachstellte.

bdg