Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Der Bedarf an Kinderärzten in Wertheim ist groß

Medizinisches Versorgungszentrum: Zwei neue Ärztinnen sind in der Stadt im Einsatz

Wertheim 30.08.2022 - 11:30 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nicht mehr allein: Der Kinderarzt Martin Englert hat Verstärkung und es kommt sogar noch besser. Foto: Geringhoff Künftig ist das MVZ Tauberfranken im zweiten Obergeschoss dieses Gebäudes in der Wertheimer Bahnhofstraße 20 zu finden. Seit diesem Mittwoch sind zwei Gynäkologinnen eingezogen, im März folgen die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Praxis für Onkologie.

"Im Moment sind alle Mitarbeiter im Gespräch ." Einen Termin beim Kinderarzt in Wertheim zu bekommen ist nicht ganz so leicht und wenn man ihn dann hat, dann braucht es immer noch eine Menge Geduld. Das Team um den Wertheimer Kinderarzt Martin Englert und seine beiden neu hinzugekommenen Kolleginnen plant im Schnitt ein halbes Jahr im Voraus. Lediglich sehr eilige Dinge gehen schneller und echte Notfälle natürlich sofort.

Dabei ist es schon viel besser geworden. Englert, der lange "Einzelkämpfer" war, hat nun zwei neue Kolleginnen im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Tauberfranken in der Wertheimer Bahnhofstraße. Und für den Oktober erwartet er eine Ausbildungsassistentin. "Die könnte nochmal einen echten Schub bringen", sagt er. Aber noch sei sie nicht da. Die Situation mit ihren Wartezeiten erscheine vielleicht nicht ideal, sei aber im Verhältnis noch ganz gut, sagt der Kinderarzt mit dem Blick über den Tellerrand.

Wenngleich die erhoffte Verbesserung, die die beiden neuen Kolleginnen, bei Terminvergabe und den Wartezeiten hätten bringen sollen, schnell verpufft seien. Mehr Kinderärzte hätten fast auf der Stelle auch mehr Patienten in die Praxis gebracht, der Bedarf sei einfach groß, sagt Englert. Klagen will er dennoch keinesfalls. Für die Eltern bleibe es im akzeptablen Rahmen und für ihn und die neuen Kolleginnen bleibe es der beste Job der Welt, auch wenn er in 40 Stunden nicht zu bewältigen sei. Wenn er aufs persönliche Arbeitskonto bestehe: "Dann hätten wir hier neun Monate Wartezeit", sagt der Arzt.

Tatsächlich kommen viele Eltern mit den langen Wartezeiten scheinbar auch ganz gut zurecht. So liest man es zumindest bei den Elternstimmen auf der Internetseite. Man müsse zwar lange warten, aber es lohne sich. Das Team nehme sich viel Zeit für die kleinen Patienten, da könne man den langen Vorlauf gut akzeptieren. Die Kinderärzte haben jetzt einen 20-Kilometer-Radius um die Praxis gezogen. "Es ist natürlich schade, aber es geht nicht anders", das Team habe ihn von diesem Schritt überzeugt, sagt Englert. Ohne die Limitierung hätte man allein schon die Wertheimer Patienten nicht schaffen können.

Anfragen aus Aschaffenburg

Man habe auch ein ethische Verantwortung, betont er. Der Zuspruch sei ohne den strikten Zirkelstrich nicht zu kanalisieren, selbst aus dem Raum Aschaffenburg kämmen Terminwünsche. "Wir haben hier die im Moment bestmögliche Situation für Wertheim erreicht". Wartezeiten hin oder her, so fänden Kinder und ihre Eltern ein Wertheim "eine vergleichsweise recht üppige Ausstattung" vor, sagt Englert. Englert scheint Opfer seiner Leidenschaft zu sein, wehrt sich aber entschieden gegen den Begriff "Selbstausbeutung". Die eigenen Kinder sähen ihn immer noch zu selten, betätigt er, wirbt aber im gleichen Atemzug: "Kinderarzt ist der beste Beruf, den ich mir vorstellen kann". Jeglicher Einsatz lohne und werde unmittelbar belohnt. Es sei ein Beruf tief im Sozialen verankert. Viel mehr Menschen sollten sich in diesen Berufen engagieren, "Ob als Arzt, als Krankenschwester oder ganz allgemein im Sozialen". Es möge sein, dass es anderswo mehr Geld gebe, mehr Sinn und Belohnung aber kaum, sagt er.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Zwei neue Kinderärztinnen Die beiden neuen Kinderärztinnen in Wertheim sind Friderike Schmitt und Berrin Yorulmazel. Beide Frauen haben eigene Kinder (Schmitt vier und Yorulmazel zwei) und seien gezielt nach Wertheim gekommen, sagt Englert. "Das Konzept des Medizinischen Versorgungszentrum hat ihnen gefallen". Als angestellte Ärzte seien sie "nicht mehr im Hamsterrad der Ökonomie", verdienten zwar weniger Geld, seien aber weitestehgehend von der Bürokratie befreit und könnten sich auf den medizinischen und sozialen Kern ihrer Arbeit konzentrieren. Für beide neuen Kolleginnen sei es eine sehr bewusste und gewiss dauerhafte Entscheidung gewesen, nach Wertheim zu kommen. Ge