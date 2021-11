Der Anschlusszug ist zu oft weg

Westfrankenbahn: Unternehmensbericht zum Betriebsgeschehen weist »Schattenseiten« im Taubertal aus

Fahrgäste steigen im Bahnhof Lauda in einen Zug der Westfrankenbahn. Allzu oft verpassen Reisende dort allerdings ihre Anschlüsse. Foto: Thomas Weller/Landratsamt Main-Tauber

Der ist aber natürlich auch ein Kapitel gewidmet. In ihm wird die zu 100 Prozent barrierefreie Flotte mit großzügigen Mehrzweckabteilen und kostenlosem W-Lan hervorgehoben. Ebenso sicherheitserhöhende Maßnahmen wie Kameraufzeichnung in den Zügen. Dass die Station Elpersheim in Kürze barrierefrei sein wird und mit dem Umbau in Edelfingen noch in diesem Jahr begonnen wird, steht auch auf der Positivliste.

Aber schon beim Kapitel »Pünktlichkeitsauswertungen« kommt es darauf an, ob man das Glas als halb voll oder halb leer ansieht: 93 Prozent der Züge auf der Maintalbahn und der Kahlgrundbahn sowie 97 Prozent auf der Madonnenlandbahn waren in den Sommermonaten pünktlich. Im Taubertal verkehrten die Züge nur zu 89 Prozent pünktlich. Auch das klingt zunächst noch gut, hat aber einen Haken: Denn es sagt nichts darüber aus, ob auch die Reisekette funktioniert.

Als pünktlich gilt bei der Westfrankenbahn auch noch ein Zug mit bis zu 5:59 Minuten Verspätung. Kommt er knapp sechs Minuten später an einem Knotenbahnhof an, wartet der Anschlusszug möglicherweise nicht mehr. Dies ist, wie der WFB-Report einräumt, bei den knapp bemessenen Übergangszeiten in Lauda nicht selten der Fall.

Die dortige Anschluss-Situation gehört für die Westfrankenbahn deshalb zu den Schattenseiten des Bahnalltags. Der WFB-Report nennt als eine Ursache für Verspätungen auf der Tauberbahn die »Reisendensicherung« bei Zugkreuzungen im Bahnhof des Bad Mergentheimer Stadtteils Markelsheim. Was hat es mit der Verspätungsanfälligkeit auf sich? Der zuständigen Bahnpressestelle liegt hierzu seit dem 15. Oktober eine Anfrage dieses Medienhauses vor. Eine Antwort ist bislang nicht eingegangen.

Zu Wort gemeldet hat sich allerdings der Bezirksverband Main-Tauber des Fahrgastverbands Pro Bahn. Dessen Sprecher Matthias Beß nennt für den Bahnhof Lauda eine Wartepflicht von nur drei Minuten auf verspätete Anschlusszüge: »Bei planmäßigen Umsteigezeiten von nur drei Minuten zwischen den Zügen Wertheim - Crailsheim und Würzburg - Stuttgart platzt die Reisekette dann schon bei kleinsten Verspätungen, und die Reisenden kommen ein bis zwei Stunden später an, weil ihr erster Zug vier Minuten Verspätung hatte.«

Der häufige Anschlussverlust in Lauda in Richtung Stuttgart schrecke mittlerweile viele Reisende davon ab, mit der Bahn von Wertheim oder Tauberbischofsheim nach Stuttgart zu fahren. Als Hauptgrund für die Anschlussprobleme nennt Beß die Eingleisigkeit der Tauberbahn und die zu geringe Zahl an Kreuzungsmöglichkeiten: »Verspätungen übertragen sich somit auf die Gegenrichtung, wodurch sie sich oft den ganzen Tag lang auf der Linie als Domino-Effekt auswirken.«

Sein Verband habe bereits bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg reklamiert, dass beispielsweise Züge in Tauberbischofsheim auch dann noch festgehalten würden, wenn der Gegenzug von Lauda erheblich verspätet sei, obwohl dieser dann nur bis Wertheim fahre und dort keine weiteren Anschlüsse habe. Hier sei eine höhere Flexibilität in der Betriebsführung wünschenswert.

