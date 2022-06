Den Sommer am Badesee genießen

Freizeit: Freudenberger DLRG ist bestens auf die Saison vorbereitet - Kinder schätzen den neuen Matschbereich

Freudenberg Dienstag, 14.06.2022 - 11:03 Uhr

Den Som­mer am Freu­den­ber­ger Ba­de­see kann man ge­nie­ßen, »Ru­hig, schat­ti­ge Plät­ze und zahl­rei­che Spiel­mög­lich­kei­ten für die Kin­der«, mein­te ei­ne Mut­ter, die seit Jah­ren zu den zahl­rei­chen Stamm­gäs­ten ge­hört. Die Sai­son ist ganz nor­mal an­ge­lau­fen. Na­tür­lich war das Team der Freu­den­ber­ger DLRG bes­tens dar­auf vor­be­rei­ten. Bis zu zehn Ret­tungs­kräf­te sind an den Wo­che­n­en­den und Fei­er­ta­gen im Ein­satz, da­mit die zahl­rei­chen Was­ser­f­reun­de die Son­nen­stun­den am Freu­den­ber­ger See ge­nie­ßen kön­nen.