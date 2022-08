Den Sinn der Nachwuchsarbeit früh erkannt

Hintergrund

Im Überblick: Festprogramm 75 Jahre Feuerwehr Mondfeld

Am Freitag, 5. August, wird die Maintalhalle mit AB/CD gerockt. Die AC/DC-Fans kommen auf ihre Kosten, denn Deutschlands AC/DC Coverband Nummer 1 gibt ein Gastspiel. Als Vorgruppe zeigt die Band Masters of Rock ihr Können. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es online über das Portal "Eventim" sowie an der Abendkasse.

Ein Festnachmittag hat sich für Samstag, 6. August, angekündigt. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr sorgt die Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Röttbach für Unterhaltung. Für den Nachwuchs wird eine Spielstraße aufgebaut. Dazu gibt es Informationen rund um die Jugendfeuerwehr. Auch eine Hüpfburg wird aufgebaut.

Am Sonntag, 7. August, gibt es um 9 Uhr einen ökumenischen Festgottesdienst in der Maintalhalle, danach findet der Frühschoppen statt, für die musikalische Unterhaltung sorgt die Dörlesberger Musikkapelle. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Zudem ist am Nachmittag eine Schauübung der Wehr vorgesehen. Der Festausschuss wird eine Fahrzeugschau historischer Einsatzgeräte zeigen. Ferner wird auch Kinderschminken angeboten. (gher)