Den Frühsommer entspannt erleben

Aktivität: Menschen aus der Region verraten, was sie an warmen Tagen am liebsten tun - Gartenarbeit und Badespaß

Wertheim Donnerstag, 26.05.2022 - 10:18 Uhr

Die Ta­ge wer­den wär­m­er und der Früh­ling geht in gro­ßen Schrit­ten in den Früh­som­mer über. Dies ist ei­ne gu­te Ge­le­gen­heit, die Son­ne zu ge­nie­ßen. Es gibt aber auch schon jetzt so ma­chen hei­ßen Tag, an dem man nach Ab­küh­lung st­rebt. Un­ser Me­di­en­haus hat Men­schen aus der Re­gi­on ge­fragt, wie und wo sie am liebs­ten son­ni­ge Früh­som­mer­ta­ge ge­nie­ßen. Au­ßer­dem ver­ra­ten die Be­frag­ten ih­re Tipps für hei­ße Ta­ge.