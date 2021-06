Den Blick fürs Wertige erhalten

Wertheimer Flohmarkt: Erste Auflage 2021 - Anders als in großen Städten ist hier viel Traditionelles zu finden

Wertheim 27.06.2021 - 16:05 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Endlich wieder Flohmarkt - wer hätte gedacht, dass so eine Veranstaltung mal so herbeigesehnt werden könnte? Eine Woche Arbeit steckt in dieser 100 Jahre alten Chinoise. Früher mal heiß begehrte Objekte wie solche alten Kameras suchen heute oftmals lange nach einem Kunden.

Ein altes würdig ergrautes Rennrad aus dem Kaufhaus, die Patchworkdecke aus den 70ern, Geschirr, Besteck, Puppen, Klamotten und Polierpaste aus der Blechdose, alles und noch viel mehr gibt es auf dem Flohmarkt. Es könnte allerdings sein, dass der Flohmarkt mit den alten Schätzchen so ein bisschen aus der Mode kommt. Schade sei es, sagt Bernd Noll. Der 59-Jährige veranstaltet nicht nur den Wertheimer Flohmarkt, der am Samstag erstmals in diesem Jahr stattfand, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Märkte in der Region.

»Der in Lohr am vergangenen Wochenende war seit Langem wieder der erste«, sagt er. Der Markt in Wertheim, der spiegle noch viel heile Welt, denn da gebe es zumeist das, was wirklich auf den Flohmarkt gehöre, sagt Noll. »Echter Trödel eben, nicht diese Neuware, die in großen Städten mittlerweile bald 90 Prozent des Angebots ausmacht.« Noll befürchtet, dass der echte Flohmarkt ein Auslaufmodell sein könnte. »Man merkt es schon jetzt, es wird weniger und die Märkte ändern ihren Charakter«, sagt er.

Die Gründe hat er schnell parat: »Da gibt es E-Bay und Co. und dann ist da noch der gewaltige Preisverfall, den wir schon seit Jahren bei den Textilien beobachten. Wenn ein nagelneues T-Shirt nur noch drei Euro kostet, dann lohnt es sich weder für den Flohmarktgänger noch für unsere Händler«, sagt er. Immer wichtig für den Flohmarkt seien auch Spielsachen gewesen. »Die Eisenbahn, die elektrische Autorennbahn und all das. Aber schauen Sie, womit die Kinder heute spielen? fast alles nur noch digital«, auch da gebe es, auf die Zukunft geschaut, nicht viel Geschäft für den Flohmarkt.

Und der Rest? Noll zählt Kleinmöbel und den klassischen Weichholzschrank als längst verblasste Flohmarktrenner auf. Und mit Omas Sammeltassen sei auch kein Blumentopf mehr zu gewinnen, bedauert der Profi.

Und dennoch gibt es Händler wie Richard Schwert. Der 74-Jährige hatte früher ein Antikgeschäft und hat sich den Blick fürs Wertige erhalten. Bei ihm gibt es kaum etwas, das nicht mindestens 100 Jahre alt ist. Die Kaminuhr aus Vogelahorn ist ein echtes Biedermeierstück, die Porzellanpuppen sind schon zwischen den Kriegen geliebt worden, die Kameras mit dem typischen schwarzen Balg waren einst komplex zu bedienendes Prestigeobjekt. Heute wird nicht mehr fotografiert, nicht einmal mehr geknipst - für Fotos, ganz nebenbei und gestochen scharf mit dem Handy gemacht, fehlt der Welt noch das passende Wort. »Manches steht sehr lange, bis sich ein Kunde findet«, sagt der Traditionalist Schwert, aber immer wieder gebe es auch die wichtigen Momente, jene in denen da jemand mit glänzenden Augen stehe und einfach hin und weg sei.

Selbst sei er bei den Chinoisen hin und weg. Weit hinten auf seinem Stand, da wo es sicherer ist, steht eine kleine Vase. Innen ist sie vergoldet, außen sind Drahtfäden kunstvoll aufgelegt, bunte Blüten sind emailliert. »Vor rund 100 Jahren hat irgendjemand in China länger als eine Woche an dieser Vase gearbeitet«, sagt Schwert, stellt sie vorsichtig zurück und spricht noch ein bisschen von der guten alten Zeit, wie sie nur aus echten Flohmarktschätzen spreche.

Neulich noch heiß geliebte Kleider und Schuhe gibt es bei einer Händlerin aus Grünsfeld. An ihrem Stand drängen sich gleich zwei Damen. Es geht lebhaft zu und es wird viel gelacht. »Ich habe den Flohmarkt das letzte Jahr über so sehr vermisst«, sagt die Händlerin. »Ich konnte ehrlich gesagt die ganze Nacht nicht schlafen. Mein Mann hat gesagt: Was ist denn los, du bist ja wie angeknipst.« Die Damen am Stand teilen die Begeisterung ungefiltert. Die Kriterien sind klar: Es muss Spaß machen, die Sachen müssen schick sein, sauber und ordentlich. Wenn die Dinge nicht allzu teuer sind, dann ist das auch kein Hindernis. »Für mich ist das in Ordnung, ich will hier nicht reich werden«, sagt die Grünsfelderin. Ihr kommt es auf die guten Gespräche an und darauf, dass die Dinge im Sinne der Nachhaltigkeit geachtet werden.

Die beiden Damen vor dem Stand sind voll auf ihrer Linie. »Nur zigmal gewaschene Babykleidung ist frei von giftigen Schadstoffen«, sagt die eine, man müsse endlich weniger wegwerfen, sagte die andere und dass sie das schon seit Jahrzehnten so mache. Im Sonderangebot sind heute auch noch zwei Helmkannen aus den 1950ern, die die Händlerin auf einem Polterabend gerettet hat. »Viel zu schade und viel zu schön zum Wegwerfen.« Die Kannen seien noch nie in der Geschirrspülmaschine gewesen, auch sie habe sie lediglich mit Natron und Zitronensäure gereinigt. Das habe übrigens super funktioniert, sagt die Grünsfelderin und lässt jeden einmal in die Kannen schauen. Check! Und gleich noch einen Haushaltstipp abgestaubt.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Flohmarkt und Frankreich Pastis, das Croissant, der »Döschwo« und auch der Marché aux Puces - viele gute Dinge kommen aus Frankreich, wenngleich man beim Flohmarkt womöglich Abstriche machen muss. Gleich mehrere Nationen reklamieren ihn für sich, aber sicher ist so ein Marché nirgendwo so schön wie in der Hauptstadt Frankreichs oder irgendwo im orangenen Licht des französischen Südens. Für lange Zeit, als dem Flohmarkt etwas Anrüchiges, leicht Schmuddeliges anhaftete, waren es meist Studenten und andere arme Leute, die man auf dem Flohmarkt traf. Spätestens mit Kinderkleiderbasaren war der Flohmarkt in der Mitte der Gesellschaft angekommen und als Reservat des Sparfuchses etabliert. Dieses etwas hässliche Knausern, das kennt man in Frankreich übrigens nicht. Der gemeine deutsche »Schnäppchenjäger« ist dort der »Chasseur de bonnes affaires« - er sucht nicht die billigen, sondern die schönen Dinge. ()