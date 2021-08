Gegen Rassismus und Ausgrenzung: Wie Dienste des DRK Tauberbischofsheim an Schulen aufklären

Migrationsberatung

Main-Tauber-Kreis 15.08.2021

Felix Müller vom DRK berät in Tauberbischofsheim Menschen mit Migrationshintergrund. Durch ihre Präventionsprojekte helfen die Migrationsberater aus Tauberbischofsheim, dass aus Fremden Freunde werden.

Die Arbeit dient sowohl der Beratung als auch der Prävention gegen Rassismus und Ausgrenzung. "Wir leisten Primärprävention, was bedeutet, dass wir dort aktiv werden, wo das Problem Rassismus noch nicht besteht", erläutert Felix Müller, der die Migrationsberatungsdienste leitet und speziell den Jugendmigrationsdienst verantwortet. Im kommenden Schuljahr zum Beispiel soll an Schulen im Landkreis ein Programm namens "Respekt Coaches" starten. Dabei geht es darum, demokratische Werte für junge Menschen erlebbar zu machen sowie Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren in ihrer Persönlichkeit zu stärken.

Krieg und wirtschaftliche Not

Menschen, die auswandern, haben es sich reiflich überlegt, ob sie ihr Heimatland tatsächlich verlassen sollen. Die verbreitete Vorstellung, sie würden mir nichts, dir nichts gehen, weil es in Deutschland angeblich so schön ist und man sehr leicht zu Wohlstand kommt, ist laut Felix Müller völlig irrig: "Die Menschen fliehen vor Krieg oder sie haben massive wirtschaftliche Nöte." Nicht immer sei beides ganz klar zu trennen. Doch auch ökonomische Probleme, die dazu veranlassen, alles aufzugeben, was einem vertraut ist, seien höchst existenziell. Einen Begriff wie "Wirtschaftsflüchtling" lehnt das Team der Tauberbischofsheimer Migrationsberatungsdienste strikt ab.

Das Land zu wechseln, heißt, aus seiner gewohnten Ordnung herausgerissen zu werden. Man ist mit völlig unbekannten Strukturen konfrontiert. Tamara Weiland-Müller zum Beispiel hatte es in der Migrationsberatungsberatung für Erwachsene vor kurzem mit einem 37-Jährigen zu tun, der zunächst bei Stuttgart wohnte. Dort wäre er verpflichtet gewesen, einen Sprachkurs zu absolvieren. Was er nicht verstanden und deshalb unterlassen hatte. Als er in den Tauber-Kreis kam, beantragte er dort einen Deutschkurs. Zu seiner Überraschung wurde der abgelehnt. Mit diesem Problem kam er zu Tamara Weiland-Müller. "Er hatte einfach nicht verstanden, um was es ging", so die Beraterin.

Viele Probleme warfen einst einen Schatten auf das Leben jener, die nach Deutschland auswanderten. Sie gingen, weil sie sich nach besseren Perspektiven sehnten. Hier jedoch sind sie wieder und mit ganz neuen Schwierigkeiten konfrontiert. Tamara Weiland-Müller begleitet derzeit zum Beispiel eine Klientin, die aus Serbien stammt. Sie hatte sich, ohne reguläre Ausbildung, zur Krankenschwester hochgearbeitet: "17 Jahre war sie in einer Uniklinik tätig." Trotz ihrer Erfahrungen wird sie hier nicht als Krankenschwester anerkannt. Sie darf nur als Pflegehelferin arbeiten. "Das kann zur Konsequenz haben, dass Einkommen fehlt, um die Familie nachzuholen", erläutert Felix Müller.

Zeugnisse anerkennen

Einst versuchten Menschen hierzulande, dem NS-Regime zu entfliehen: Sie emigrierten, wie etwa die Schriftstellerfamilie Mann, zum Beispiel in die USA. Aufgrund seiner Geschichte bekannt sich Deutschland im Grundgesetz dazu, Verfolgten Asyl zu gewähren. "Ich denke, es gibt heute auch wirklich viel Unterstützung für Menschen, die zu uns kommen", sagt Felix Müller. So seien die angebotenen Integrationskurse eine gute Sache: "Es ist jedoch keineswegs alles rosarot." Nicht zuletzt bei der Anerkennung von Zeugnissen wünscht sich das Team der Migrationsberatungsdienste eine flexiblere Handhabung, die auf die Individuellen Voraussetzungen der Neubürger eingeht.

Nicht wenigen Migranten gelingt es in Deutschland jedoch, ihren Traumjob zu finden und sich gut zu integrieren. Von diesen Erfolgserlebnissen zehrt das Team, das es mitunter mit sehr kniffeligen Beratungsfällen zu tun hat. "Ich kenne zum Beispiel eine EU-Bürgerin, die letztes Jahr im Januar hierherkam, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen", sagt Tamara Weiland-Müller. Auch der damals neun Jahre alte Sohn beherrschte die deutsche Sprache nicht. Sowohl Mutter als auch Sohn sei es gelungen, sich die fremde Sprache hervorragend anzueignen: "Kürzlich habe ich mit der Lehrerin gesprochen und erfahren, dass der Junge in Mathe und Englisch inzwischen Klassenbester ist."

Nicht auf Unterstützung angewiesen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsdienste können die Mär von den angeblich schmarotzenden Ausländern aufgrund ihrer Arbeit widerlegen. "Von den Menschen aus Syrien zum Beispiel, die zwischen 2015 und 2017 zu uns kamen, ist mir keiner bekannt, der noch auf staatliche Unterstützung angewiesen wäre", sagt Weiland-Müller. Alle hätten super Deutsch gelernt, alle arbeiten und bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft. Dass Migranten in Deutschland ein selbständiges Leben führen können, das steht im Fokus der Arbeit der Migrationsberatungsdienste. Dieses Ziel wird laut dem Team auch in sehr vielen Fällen erreicht.

Pat Christ

Stichwort: Migrationsberatung Migrationsberatung für jugendliche und erwachsene Zuwanderer zielt darauf ab, den Integrationsprozess von Menschen mit Migrationshintergrund zu begleiten. Im Main-Tauber-Kreis wird diese Aufgabe vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wahrgenommen. 2020 wurden 640 Erwachsene sowie 230 junge Menschen beraten. Leiter der Migrationsdienste ist Felix Müller. Er kann unter Telefon 09341/920551 oder per Mail unter felix.mueller@drk-tbb.de kontaktiert werden. pat

Kommentar: Schauen, was jemand mitbringt Experten stimmen darin überein, dass wir dringend auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sind. Wegen des demografischen Wandels können wir nicht mehr alle offenen Stellen mit Einheimischen besetzen. Wünschenswert wäre allein vor diesem Hintergrund, würden die Kompetenzen von Migranten unbürokratischer anerkannt. Menschen, die über langjährige Erfahrungen verfügen, sollten unabhängig von Zertifikaten die Chance erhalten, ihre Fähigkeiten einzubringen. Firmen sind hier schon weiter. Nachdem es immer häufiger keine "passgenauen" Bewerber mehr gibt, eröffnen sie Menschen mit Affinität zum jeweiligen Tätigkeitsbereich Entwicklungschancen. Pat Christ