Wertheimer Demo-Mitorganisator: Leiden der Hazara in Afghanistan nicht vergessen

Völkermord an den Hazara in Afghanistan stoppen: Hunderte Afghanen und Deutsche haben am Sonntag in Würzburg ein Einschreiten der Vereinten Nationen gefordert. Es geht darum, das Thema der Weltöffentlichkeit bekannt zu machen.

»Es waren mehr Menschen, als wir erwartet haben«, sagt Morteza Arab, Mitglied des Organisationsteams. 300 bis 500 Menschen seien mit Postern und Transparenten vom Bahnhof bis zum Marktplatz gelaufen, die Polizei schätzt die Zahl der Demonstranten auf 250 bis 300. Unter dem Hashtag »#stophazaragenocide« wurde auch an den Anschlag auf die Kaj-Akademie in Kabul erinnert, bei dem Ende September ein Selbstmordattentäter 56 Menschen tötete und mehr als 110 verletzte, zumeist junge Mädchen und Frauen, die zur ethnischen Gruppe der Hazara gehören.

Verfolgung nimmt zu

Diese werden seit dem Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan im vergangenen Jahr wieder zunehmend von Taliban und der Terrororganisation »Islamischer Staat« verfolgt. »In Afghanistan sind die meisten Schulen für Mädchen jenseits der 6. Klasse seit der Machtübernahme der Taliban vor gut einem Jahr geschlossen. Einige von ihnen besuchen deshalb private Bildungseinrichtungen wir die Akademie »Kaj«, auf die es der Selbstmordattentäter abgesehen hatte«, heißt es von der Nachrichtenagentur EPD.

Das Leiden der Hazara sei in der deutschen Bevölkerung ziemlich unbekannt sei, wobei selbst viele Hazara in Afghanistan wenig über ihre eigene Geschichte wüssten, erklärt Morteza Arab. Mit der Demonstration habe man das ändern wollen. »Wir haben versucht, viel auf Deutsch zu machen, um es zu erklären«, sagt der 21-Jährige aus Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Eigentlich habe man schon eine Woche vorher demonstrieren wollen, als in 91 Ländern weltweit Menschen auf die Straße gingen, um auf das Schicksal der Hazara aufmerksam zu machen. »Aber wir mussten die Demo anmelden und viel vorab organisieren, das hat etwas Zeit gebraucht«, erklärt er.

Kaum Nationalgefühl

»Ein richtiges Nationalgefühl gibt es in Afghanistan nicht«, erklärt Arab, der seit 2015 in Deutschland lebt und kurz vor seiner Abschlussprüfung zum Elektroniker steht. Seine Eltern sind aus Afghanistan in den Iran geflüchtet, er selbst sei noch nie in Afghanistan gewesen, sagt er. Paschtunen stellen dort die größte Bevölkerungsgruppe, »Afghane« ist schlicht das persische Wort für sie. Andere Volksgruppen wollen gar nicht so bezeichnet werden, die nächstgrößeren sind Tadschiken und Usbeken sowie die Hazara, die etwa neun Prozent der Bevölkerung ausmachen. Im Gegensatz zu den sunnitischen Paschtunen, von denen die Taliban die größte Unterstützung genießen, sind sie Schiiten. Schon bei der ersten Machtergreifung der Taliban 1996 seien viele Hazara umgebracht worden. Doch deren Verfolgung reiche zurück bis in britische Kolonialzeiten Ende des 19. Jahrhunderts, erklärt Arab, der selbst Tadschike ist und mit anderen Menschen aus Afghanistan, die mittlerweile in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) oder Kreuzwertheim (Landkreis Main-Spessart) leben, bei der Würzburger Demo dabei waren.

Ihm sei bewusst, dass Afghanistan durch den Ukraine-Krieg aus dem Blick der Weltöffentlichkeit verschwunden ist. »Und nebenan, im Iran, droht die Revolution. BBC und CNN fokussieren sich jetzt auf dieses Land.« Umso wichtiger sei, dass Afghanistan nicht vergessen werde. »Wenn in Deutschland von Völkermord gesprochen wird, kennen alle den Holocaust an den Juden. Von Völkermorden an den Armeniern, in Jugoslawien oder Afrika hat man mal gehört. Über den an den Hazara weiß kaum jemand was.« Gerade deshalb wolle man das Thema sichtbar machen. Wer helfen könnte? »Wir brauchen die Vereinten Nationen«, sagt Arab. »Die müssen doch bei Völkermorden einschreiten.«

Matthias Schätte