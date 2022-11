Dem Weinort Dertingen bis heute treu geblieben

Eiserne Hochzeit: Edelinde und Fritz Schlundt sind an diesem Mittwoch 65 Jahre verheiratet - Großes Engagement in den örtlichen Vereinen

Das Hochzeitsfoto von Edelinde und Fritz Schlundt. Das war vor 65 Jahren. Foto: Nadine Strauß Feiern an diesem Mittwoch eiserne Hochzeit: Edelinde und Fritz Schlundt aus Dertingen. Foto: Nadine Strauß

Edelinde Schlundt, geborene Götzelmann, wurde am 9. Oktober 1934 und Fritz Schlundt am 1. September 1936 in Dertingen geboren. Irgendwann entdeckten sie ihre Liebe füreinander,und so wurde am 30. November 1957 ganz in Weiß in der evangelischen Wehrkirche in Dertingen geheiratet. Zur damaligen Zeit feierte man zwei Tage lang ausgelassen im eigenen Haus mit etwa 100 Gästen.

1987 erstmals Großeltern

1960 wurde Tochter Elvira und 1963 Sohn Udo geboren. 1987 wurden sie zum ersten Mal Großeltern, und 2018 kam das erste Urenkelkind zur Welt.

Fritz Schlundt arbeitete zunächst beim Autobahnbau in Dertingen, später bei Konrad-Straßenbau und danach 30 Jahre lang bis zu seiner Rente bei der Firma Schuller im Schichtbetrieb in Wertheim-Bestenheid.

Als Gründungsmitglied des Fanfarenzugs Fränkische Herolde Dertingen erhielt Fritz Schlundt für seine Verdienste 2016 vom Oberbürgermeister der Stadt Wertheim die Stadtmedaille in Bronze.

Edelinde Götzelmann verlor bereits im Alter von sieben Jahren ihre Mutter und wuchs bei ihrem Vater auf, wo sie stets im landwirtschaftlichen Betrieb mithalf. Beide fühlten sich schon immer dem Weinbau sehr verbunden, weshalb Edelinde nebenbei im Weingut Fürst Löwenstein arbeitete.

Keine größeren Reisen

Für größere Reisen blieb wegen der Arbeit wenig Zeit. Sie ließen es sich dennoch nicht nehmen, zweimal zu Fritz Schlundts Schwester Loni in die USA zu fliegen. Sonst zog es sie gerne zu Wanderungen mit dem Alpenverein in die Berge nach Österreich und Südtirol. Edelinde und Fritz Schlundt waren in den örtlichen Vereinen sehr engagiert und halfen bei vielen Veranstaltungen mit. Ihre Liebe gilt seit jeher dem Weinberg und der Gartenarbeit.

An ihrem Ehrentag feiern in Dertingen vier Generationen: Zu den beiden Kindern kamen noch vier Enkel und drei Urenkel hinzu.

65 Jahre seien schon eine ganz schön lange Zeit, meinen beide und wünschen sich, dass sie noch ein paar Jahre zusammen verbringen dürfen.

nast