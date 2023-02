Dekan Thomas Holler in Tauberbischofsheim in sein Amt eingeführt

Empfang: Katholischer Theologe tritt jetzt offiziell die Nachfolge von Gerhard Hauk an - Devise »Freude am Glauben und am Leben«

MAIN-TAUBER-KREIS 08.02.2023 - 13:11 Uhr 2 Min.

Amtseinführung: Der neue katholische Dekan Thomas Holler (Dritter von links) mit (von rechts) Rüdiger Krauth (evangelischer Dekan), MdL Professor Wolfgang Reinhart (Landtagsvizepräsident), Christoph Neubrand (Generalvikar Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg), Michael Müller (Vorstandsvorsitzender Caritasverband im Tauberkreis), Hartmut Schäffner (stellvertretender Dekanatsratsvorsitzender) sowie Moderator Robert Koczy (katholischer Pastoral- und Dekanatsreferent). Foto: Peter D. Wagner

Holler wurde bereits im November 2022 durch Erzbischof Stephan Burger befristet bis zum 31. Dezember 2025 als Nachfolger von Dekan Gerhard Hauk zum Leiter des Dekanats Tauberbischofsheim ernannt. Der 1967 in Ersingen bei Pforzheim geborene Pfarrer wurde 2005 nach seinem Studium der Theologie und Germanistik durch Erzbischof Robert Zollitsch in Freiburg zum Priester geweiht.

Seit 2022 leitender Pfarrer

Nach einigen Jahren als Vikar in den Seelsorgeeinheiten Hechingen und Durlach war Thomas Holler ab 2010 Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach (Dekanat Rastatt), bevor er im Oktober 2022 leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim wurde.

»Unterwegs in eine neue Welt und Zeit, in der ein Glaube uns zusammenhält«, lautete das Motto dieses Abends. »So überzeugt ich bin, dass wir ab 2026 kein Dekanat mehr brauchen, bin ich der Überzeugung, dass wir es bis dahin noch benötigen«, meinte Christoph Neubrand, Generalvikar des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg, bei der Vesper in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin. Damit begründete er, weshalb trotz der Kirchenneuentwicklung 2030 im Bereich Nord des Dekanats Tauberbischofsheim das Amt des Dekans bis dahin dennoch wieder neu besetzt worden sei.

Zugleich rief Neubrand dazu auf, den Weg in eine neue Welt und Zeit mit Mut, Zuversicht, Überzeugung und Kraft zu beschreiten. Nach Fürbitten des Dekanatsratsvorstands erfolgte unter anderem ein Schlusssegen durch den neuen Dekan Thomas Holler. Musikalisch stimmungsvoll gestaltet wurde die Andacht von Julia Kohler (Orgel, Gesang) und Simone Werner (Flöte).

Hartmut Schäffner, stellvertretender Vorsitzender des Dekanatsrats, resümierte bei dem anschließenden Empfang im Beisein zahlreicher Ehrengäste, dass Thomas Holler mit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft für die Seelsorge von über 47.500 Katholikinnen und Katholiken in den zehn Seelsorgeeinheiten Boxberg-Ahorn, Freudenberg, Großrinderfeld-Werbach, Grünsfeld-Wittighausen, Königheim, Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, Külsheim-Bronnbach, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim verantwortlich sei. Neben der Seelsorge habe Holler auch viele Aufgaben als Manager, betonte Schäffner außerdem.

»Gemeinsame Vision«

»Ich wünsche, dass wir miteinander eine gemeinsame Vision weiterentwickeln«, warb der evangelische Dekan Rüdiger Krauth für eine Fortsetzung und Verstärkung der ökumenischen Zusammenarbeit angesichts der strukturellen und quantitativen Veränderungen bei beiden Kirchen. »Unsere Gesellschaft nimmt uns ansonsten nicht mehr ernst, wenn wir nicht gemeinschaftlich an einem Strang ziehen«, gab er zu bedenken. Die Caritas erfülle als Teil der katholischen Kirche einen christlichen Grundauftrag, erinnerte Michael Müller, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands im Tauberkreis. »Es geht darum, Krisen zu überwinden sowie wieder mehr Menschen mit neuen, nachhaltigen und gemeinschaftlichen Wegen zu erreichen«, appellierte er.

»Es ist eine Zeit der besonderen Herausforderungen«, unterstrich MdL Professor Wolfgang Reinhart angesichts sowohl aktueller Krisen und Unsicherheiten als auch generell bedingter Strukturveränderungen. Dekan Holler könne als Seelsorger und im Rahmen seiner weiteren Aufgaben einen Beitrag dazu leisten, den Menschen ihren suchenden Wunsch nach Halt, Sicherheit, Verlässlichkeit und Heimat zu erfüllen.

»Freude am Glauben und am Leben trotz Krisen und Veränderungen«, gab Thomas Holler als eine wesentliche Devise in seinem Dankeswort aus. »Wird die kirchliche Gemeinschaft in einem menschlichen Miteinander praktiziert, finden sich auch für sachliche Probleme und Herausforderungen eine Lösung«, meinte der neue Dekan zuversichtlich.

Der Moderator des Festakts im Winfriedheim, der katholische Pastoral- und Dekanatsreferent Robert Koczy, griff vor, zwischen und nach den Grußworten ebenfalls das Thema »Unterwegs in eine neue Welt und Zeit« auf, und zwar an seiner Gitarre als Sänger sowie zum Mitsingen.

