Defibrillatoren können Leben retten, überall

Erste Hilfe: In den Ortschaften rund um Wertheim ist mindestens ein Gerät öffentlich zugänglich

Laien-Defibrillator an der Baden-Württembergischen Bank in Wertheim.

Ein »bisschen Mumm« gehöre dazu, wenn es darum geht, das Leben eines anderen Menschen zu retten. »Um Gottes Willen, das lang' ich nicht an«, sei häufig die erste Reaktion gegenüber dem Defibrillator. Bei Schulungen gehe es deshalb vor allem darum, Ängste zu nehmen.

Auch Thomas Schlott, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes in Main-Spessart, findet die Geräte »unheimlich wichtig«. Sie helfen, wenn bei Reanimationen jede Minute zählt. In jeder Ortschaft sollte eines dieser Geräte zur Verfügung stehen, ist der Rotkreuzler überzeugt. »Je mehr hängen, desto besser.«

Das haben viele Gemeinden in der Region bereits umgesetzt. Die Stadt Wertheim hat 2014 damit begonnen, alle Ortschaften mit einem frei zugänglichen Gerät auszustatten. Auch in Külsheim, Freudenberg und Kreuzwertheim können die Bürger in jedem Ort auf einen Defibrillator zurückgreifen. Dank der öffentlich zugänglichen Geräte können auch Laien helfen, wenn sie Zeuge einer Notsituation werden. »Das ist wirklich für jeden machbar«, betont Schlott »Das Gerät erklärt, was man machen muss.« Den Einsatz könne man in einem Erste-Hilfe-Kurs lernen, die das Rote Kreuz auch in der aktuellen Situation organisiert. Alle fünf Jahre solle man seine Kenntnisse auffrischen, empfiehlt der Kreisgeschäftsführer, wenn man nicht sowieso im Rahmen der beruflichen Tätigkeit geschult sei. »Es lohnt sich immer einen Kurs zu machen, man vergisst schnell wieder.«

Ein Hinweis zur Nutzung der Defibrillatoren liegt Schlott und Heilemann am Herzen: Das Gerät ersetzt nicht die Reanimation. »Der Defibrillator schockt nur bei Herzkammerflimmern, bei Herzstillstand macht er nichts«, so Schlott. Deshalb sollte man nicht einfach losrennen, um einen Defibrillator zu holen, sondern zunächst reanimieren und um Hilfe rufen. »Einer reanimiert, der andere holt den Defi«, erklärt Heilemann das richtige Vorgehen.

Dann kann der Defibrillator auch Leben retten - so wie beispielsweise vor einigen Jahren in Sachsenhausen, als Artur Heilemann von einer Nachbarin gerufen wurde, weil ihr Sohn zusammengebrochen war. Er habe sofort mit der Wiederbelebung begonnen, der andere Sohn habe den Defibrillator geholt. »Wir haben einmal defibrilliert, der junge Mann kam sofort zurück«, berichtet Heilemann erleichtert.

