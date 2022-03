Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dazu dienten die alten Haushaltsgeräte

Im Museum gibt's noch mehr

Kreuzwertheim 24.03.2022 - 19:46 Uhr 1 Min.

Frage 1) Richtig ist Antwort a. Es handelt sich um einen Rechenschieber. Dieser ermöglichte auch die Berechnung komplexerer Aufgaben. Er war früher auch beim Abitur als Hilfsmittel zugelassen. Neben den Grundrechenarten können mit dem Schieber unter anderem Logarithmen ermittelt werden.

Frage 2) Richtig ist Antwort c. Es handelt sich um einen »Bohnenschnitzler«. Mit ihm wurden Bohnen klein geschnitten. Diese wurden dann oft zu Sauerbohnen verarbeitet und so haltbar gemacht.

Frage 3) Richtig ist Antwort c. Bei diesem formschönen Holzteil handelt es sich um eine Butterform. Laut Gisela Hyn, Leiterin des Museums Prassek-Scheune Kreuzwertheim, war Butter früher etwas Besonderes, denn sie wurde in aufwendiger Handarbeit geschlagen. So sollte Butter auch schön auf dem Tisch präsentiert werden.

Frage 4) Richtig ist Antwort a. Bei diesem Werkzeug handelt es sich um ein »Schrapphorn«. Es diente beim Schlachten dazu, nach dem Überbrühen die Borsten der Schweine zu entfernen.

Frage 5) Richtig ist Antwort a. Das Gefäß aus Metall diente als »Laibwärmflasche«. Sie wurde mit warmem Wasser gefüllt und am Körper getragen und wärmte zum Beispiel die Leber. Laut Hyn kam sie bei vielen nach zu viel Apfelweingenuss zum Einsatz.

Frage 6) Richtig ist Antwort b. Diese »Kuh« dient als Milchkännchen. In den Körper wird die Milch eingefüllt, der Kuhschwanz dient als Henkel und die Milch konnte aus dem Kuhmaul ausgegossen werden.

Frage 7) Richtig ist Antwort c. Das Gerät ist ein Diaprojektor. In die schmale Öffnung wurde ein Dia eingelegt und so vergrößert projiziert.

Frage 8) Richtig ist Antwort b. Das Gerät war eine Schierlampe. Mit ihr werden Eier durchleuchtet. Diese dient vor allem dazu, unbefruchtete oder abgestorbene Eier zu erkennen, um sie von denen mit gut entwickelten Embryonen zu trennen.

Frage 9) Richtig ist Antwort c. Bei diesem handlichen elektrischen Gerät handelt es sich um einen der ersten elektrischen Rasierapparate.

bWeiteres aus dem Alltag früherer Zeiten zeigt das Museum Prassek-Scheune in Kreuzwertheim. Geöffnet ist von April bis einschließlich Oktober jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr.

