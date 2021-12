Das Wichtigste an Weihnachten ist das Fest

Bescherung: Wertheimer berichten über Geschenkeeinkauf - So viel ausgeben wie Jahre zuvor

Joachim Gollok aus Wertheim verschenkt am liebsten Geld. "Dann können sich die Beschenkten selbst aussuchen, was sie kaufen möchten", erklärte er. Bei anderen Geschenken könne man sich nicht sicher sein, ob der Empfänger das Geschenk auch wirklich gebrauchen kann. "Außerdem kann es passieren, dass man manches Geschenk gleich mehrfach bekommt." Nur seiner Frau möchte er ein Sachgeschenk machen "Das muss ich noch kaufen." Er schaue beim Geschenkeeinkauf auch nach Angeboten im stationären Handel und im Internet. Der Preis sei bei Geschenken aber zweitrangig. "Am wichtigsten ist, dass es von Herzen kommt." Für die Weihnachtsgaben will er dieses Jahr genauso viel ausgeben wie sonst auch.

Heinrich Kuczera, ebenso aus Wertheim, erklärte, seine Familie wohne weiter weg. Die Geschenke überreiche er nach Weihnachten, wenn sie sich wieder treffen. Gekauft hatte er die Gaben schon in Läden der Region. "Ich habe alle Geschenke, die ich kaufen wollte, auch gleich bekommen." Für die Gaben gebe er genauso viel aus, wie immer, stellte er abschließend fest.

Heinz Migas aus Bestenheid hat noch keine Geschenke besorgt. "Ich bin jemand, der zehn vor zwölf Einkaufen geht", verwies er auf seinen Geschenkekauf erst kurz vor dem Fest. Sein größter Weihnachtswunsch sei, dass wir die Corona-Pandemie so schnell wie möglich vergessen können. "Am wichtigsten ist Weihnachten als Fest." Es sei nicht so schlimm, wenn er ein geplantes Geschenk nicht mehr zu kaufen bekäme. "Dann schaue ich mich nach Alternativen um." Ein festes Preislimit setze er sich nicht. "Ich lasse mich in den Geschäften inspirieren und wenn mir etwas als Geschenk gefällt und sinnvoll ist, kaufe ich es."

Ludwig Oberdorf aus Grünenwört hat die Weihnachtsgeschenke für seine Enkel schon alle besorgt. Orientierung sei dabei der Wunschzettel der Kinder gewesen. "Alles was ich kaufen wollte, habe ich dank der rechtzeitigen Bestellung bekommen." Bestellt habe er im Internet. "Bei Geschenken für die Enkel gibt es kein sparen." Es sei aber wichtig, alle drei gleich zu behandeln.

Carmen Bartholme aus Grünenwört hat nach eigenem Bekunden schon ziemlich alle Weihnachtsgeschenke eingekauft. "Ich habe alles bekommen, was ich kaufen wollte." Sie habe sowohl im Internet als auch in lokalen Geschäften gekauft. Die Ausgaben für die Geschenke bewegten sich im Rahmen der vorherigen Jahre.

Keine Gedanken über Preise machen muss sich ihr Sohn Hannes. "Ich bastele alle meine Weihnachtsgeschenke selbst", verkündete er.

Tobias Klein aus Nassig hat seinen Geschenkeeinkauf bereits abgeschlossen. "Wir machen in unserer Familie ein Wichteln, so dass jeder jedes Jahr nur einen beschenkt", erklärte er. Dies habe den Vorteil, dass man Sachen nicht doppelt bekommt. Die spezielle Bratpfanne, die er schenken will, habe er in Wertheim nicht bekommen und daher in einem Geschäft in Würzburg gekauft. Er habe für das Geschenk so viel ausgegeben, wie auch die Jahre zuvor. Man schenke sich in seiner Familie aber sowieso eher weniger zu Weihnachten. "Lieber mal was unter dem Jahr schenken als an Weihnachten verzweifelt nach einem Geschenk suchen, dass der Beschenkte dann vielleicht gar nicht gebrauchen kann." Am liebsten schenke er nützliche Dinge oder etwas zu essen.

Auch Martina König aus Wertheim hat schon alle Geschenke zusammen. "Ich war dieses Jahr sehr früh dran, weil ich die Sorge hatte, dass die Geschäfte wegen der Pandemie wieder schließen müssen." Sie kaufe alles in Wertheim und das was dort nicht gebe in Würzburg im Einzelhandel. Gerne schenke sie auch Süßes. "Das kaufe ich im Unverpacktladen und fülle es dort in schöne Gläser, die ich vorher gesammelt habe." Für Weihnachtsgeschenke habe sie ein festes Budget. "Das habe ich eingehalten." Es sei genauso hoch, wie vor Corona.

Hintergrund: Immer mehr bestellen im Netz Der Trend, seine Geschenke im Netz zu bestellen, ist auch in diesem Jahr ungebrochen. Wie eine aktuelle repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom in der vergangenen Woche ergab, wollen ein Drittel (34 Prozent) aller Internetnutzerinnen und -nutzer in diesem Jahr ihre Weihnachgtsgeschenke ausschließlich online bestellen. Weitere 27 Prozent planen "einen Großteil (61 Prozent)" ihrer Geschenke online zu kaufen. Im Vorjahr waren es noch 54 Prozent der Befragten, die Weihnachtsgeschenke "größtenteils oder ausschließlich" im Netz shoppten. Damit fällt der Anteil, die noch im stationären Einzelhandel unterwegs sind, dramatisch: Lediglich elf Prozent gaben an, überwiegend im Einzelhandel zu kaufen, neun Prozent wollten ausschließlich beim Händler ihres Vertrauens die Geschenke erwerben. Ein wichtiger Grund für den Online-Einkauf ist durch alle Altersgruppen - die Umfrage wurde mit Personen ab 16 Jahren gemacht - die Corona-Pandemie: 71 Prozent der Befragten wollen durch den Online-Einkauf die Gefahr einer Ansteckung minimieren, heißt es in der Umfrage. gufi