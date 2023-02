Unsere neue Serie führt auf Kreuzwegen durch die Fastenzeit

Das Leid mittragen

Main-Spessart/Main-Tauber 24.02.2023 - 15:09 Uhr 3 Min.

Hinauf zum Herrgottsberg mit Kapelle führt der Kreuzweg in Rieneck. Hat ein Büchlein verfasst mit Gedanken und Gebeten zum Kreuzweg am Herrgottsberg in Rieneck: Walter Konrad. Jesus wird seiner Kleider beraubt: 10. Station des Kreuzwegs in Rieneck. Hat ein Büchlein verfasst mit Gedanken und Gebeten zum Kreuzweg am Herrgottsberg in Rieneck: Walter Konrad. 8. Staion des Kreuzwegs in Rieneck: Jesus begegnet den weinenden Frauen. Hinauf zum Herrgottsberg mit Kapelle führt der Kreuzweg in Rieneck. Schächtelchen mit Gedanken gehören zu den Ideen, die das Vorbereitungsteam des Kreuzwegs an Karfreitag in Frammersbach schon umgesetzt hat.

Die meist 14 Stationen der Kreuzwege stellen den Leidensweg Christi nach: von der Gefangennahme bis zur Grablegung nach dem Tod am Kreuz. Sie bieten Gelegenheit, dem nachzuspüren, was Jesu für die Menschen auf sich genommen hat und welches Leid Menschen in der Gegenwart widerfährt. Der Sinn einen Kreuzweg zu gehen und zu beten, ist für viele Gläubige, dieses Leid im Gebet mitzutragen. Wir sprechen mit Menschen darüber, was ihnen der Kreuzweg bedeutet.

Rieneck und Frammersbach

In dieser ersten Folge stellen wir mit dem Herrgottsbergstationenweg in Rieneck einen klassischen Kreuzweg mit den einheitlich gestalteten 14 Stationen vor und mit dem Weg zur Kreuzkapelle in Frammersbach einen Andachtsgang, der frei gestaltet wird.

Sylvia Kreuder aus Frammersbach bereitet im Team mit Corinna Englert, Gerda Filip, Elke Uhl-Amrhein und Anja Uhl-Goßmann seit einigen Jahren die Kreuzwegandacht am Karfreitag in Frammersbach vor. Die fünf Frauen engagieren sich als Gottesdienstbeauftragte in der Pfarrei und gestalten die Andacht auf dem knapp drei Kilometer langen Weg. Um 6 Uhr starten sie an der St.-Bartholomäus-Kirche. Durch den Ort geht es raus auf die Flur bis zur Kreuzkapelle am Waldrand.

Hat ein Büchlein verfasst mit Gedanken und Gebeten zum Kreuzweg am Herrgottsberg in Rieneck: Walter Konrad.

An verschiedenen Kreuzen und Bildstöcken, wie in der »Wüste« und der Hofreith, machen sie Halt und greifen, wie Kreuder erzählt, die Themen des Kreuzwegs auf. »Wir hatten schon Klanghölzer und -schalen dabei. An den Stationen werden Texte vorgetragen oder ein Liedruf gesungen.« Dazwischen laufen die Teilnehmenden in Stille weiter.

Kreuz mit auf dem Weg

»Es ist eher meditativ«, sagt Kreuder. Die Motive der Stationen übertrage das Team in die Gegenwart: Flucht, Krieg, die persönliche Beziehung zu Gott. »Für mich bedeutet der Kreuzweg, das Leid mitzutragen. Christi Leid, aber auch das Leid von Freunden, Sorgen...« Sein Kreuz zu tragen, wird bei dem Andachtsgang sichtbar gemacht: Die Gruppe führt ein Holzkreuz mit, das abwechselnd von Teilnehmenden getragen wird. Nach dem Schweigen auf dem Hinweg, sei die Atmosphäre auf dem Rückweg gelöster, erzählt die Frammersbacherin.

In Rieneck hat Walter Konrad ein besonderes Verhältnis zum Kreuzweg hinauf zum Herrgottsberg. Der Diakon im Ruhestand hat ein Büchlein verfasst: Gedanken und Gebete zum Kreuzweg am Herrgottsbergstationenweg in Rieneck. Auch er greift die traditionellen Motive auf und spinnt den Faden weiter.

Ein Flurkreuz auf dem Weg zur Frammersbacher Kreuzkapelle.

So schreibt er zur 2. Station »Jesus nimmt sein Kreuz auf seine Schultern«: »Freiwillig nimmt auch kein Zimmermann unbedingt schwere Lasten auf seine Schultern, denn sie drücken nieder. Kreuzeslast soll uns hier verdeutlichen, dass menschliche Unvollkommenheit und ungerechtes Verhalten gegenüber Mitmenschen das Kreuz Jesu auch heute noch belasten.« Im nächsten Satz verweist Walter Konrad auf den früheren Pfarrer von Rieneck, August Rumpel, der davon überzeugt gewesen sei, dass Gott zur Kreuzeslast auch die Kreuzeskraft gibt.

Illustriert hat Konrad seine Broschüre mit Fotos der einzelnen Stationen, die er geschossen hat. Der Rienecker kümmert sich auch ganz praktisch um den Kreuzweg, schaut nach dem Rechten. Der Umgriff wird von Mitarbeitern der Stadt Rieneck gepflegt. Sie mähen und schneiden Sträucher. Auch der Verschönerungsverein und die Läwerweiber, eine Gruppe Frauen, die auch im Fasching aktiv ist, setzen sich für den Weg und das Drumherum ein.

Beim Kreuzweg zur Frammersbacher Kreuzkapelle am Karfreitag wird ein Holzkreuz getragen.

Es ist ein idyllischer Weg, der von der Stadtmitte gegenüber dem Fließenbach steil, aber nicht lang den Berg zur Kapelle hinaufführt. Breite Sandsteinstufen unterbrechen den weichen Grasweg, der mit der Umgebung verschmilzt. Mit jedem Schritt nach oben erweitert sich der Ausblick auf Rieneck, die Burg und Kirche, den neuen Kreisel der Umgehungsstraße und die Sinn. Reine Gehzeit bis zur Kapelle oben auf dem Hügel ist rund eine Viertelstunde.

Auf dem Weg zur Frammersbacher Kreuzkapelle.

Andacht und Aussicht

Zur Andacht laden nicht nur die Kreuzwegstationen und die Kapelle ein, sondern auch zwei Mariengrotten. Wer verschnaufen, seinen Gedanken nachhängen oder einfach die Aussicht genießen möchte, findet entlang des Wegs Sitzgelegenheiten.

Bei den Bildern in den aus Sandsteinen errichteten Stationen handelt es sich um Metallplatten. Sie sind, wie Konrad erläutert, im Stil der Nazarener bemalt. Diese romatisch-religiöse Kunstrichtung war im 19. Jahrhundert verbreitet. Die Metallplatten könnten bei Rexroth in Lohr gegossen sein worden, mutmaßt der ehemalige Diakon.

Vom Kreuzweg in Rieneck aus hat man Aussicht auf die Sinn, die Umgehungsstraße und die Stadt mit Burg und Kirche.

Zur Entstehungsgeschichte sei wenig bekannt, teilt er vor Ort mit. In Burgsinn, so Konrad, gibt es einen Kreuzweg mit den gleichen Reliefs. Im Gegensatz zum Rienecker Kreuzweg seien sie aber noch nicht renoviert worden. In Rieneck haben sie den Kreuzweg schon vor über 30 Jahren erneuert, laut Konrad für 115.000 Mark.

Kreuzweg Rieneck:" Jesus stirbt am Kreuz." Die Metallplatten sind im Stil der Nazarener gestaltet und bunt bemalt.

Der Kreuzweg lässt sich mit dem Geschichts- und Besinnungsweg um den Herrgottberg kombinieren. Er ist laut einem von Walter Konrad verfassten Infoblatt knapp drei Kilometer lang und von in Stein gemeißelten Gedanken und Infotafeln gesäumt.

Hintergrund Am häufigsten sind auf den Kreuzwegen 14 Stationen zu finden: 1. Jesus wird zum Tod verurteilt.2. Jesus nimmt das Kreuz auf sich.3. Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz.4. Jesus begegnet seiner Mutter.5. Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuztragen.6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.7. Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuz8. Jesus begegnet den weinenden Frauen von Jerusalem.9. Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuz.10. Jesus wird seiner Kleider beraubt.11. Jesus wird ans Kreuz genagelt.12. Jesus stirbt am Kreuz. 13. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt.14. Jesus wird ins Grab gelegt. (mb)