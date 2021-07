Das Kreditgeschäft stärkt die Volksbank Main-Tauber

Kreditgeschäft stärkt die Volksbank

Die Volksbank Main-Tauber war auch im Corona-Jahr 2020 weiter auf Wachstumskurs. Binnen eines Jahres stieg die Bilanzsumme der im vergangenen Jahr mit der Volksbank Vorbach-Tauber fusionierten Bank von rund 2,56 auf knapp 2,7 Milliarden Euro Ende 2020. Ein Plus von 5,6 Prozent. Die Vertreterversammlung beschloss am Mittwoch die Ausschüttung einer Dividende und einer Bonuszahlung von jeweils drei Prozent an die Mitglieder (siehe: Hintergrund).

Auch bei den Kundeneinlagen verzeichnete die Bank zum Jahresende einen spürbaren Anstieg: Nach 5,24 Milliarden Euro Ende 2019 vertrauten im vergangenen Jahr die Bankkunden dem Institut rund 5,55 Milliarden Euro an, erläuterte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Robert Haas die Zahlen.

Zwei Premieren

Dabei gab es bei der Vertreterversammlung des Geldinstituts am Mittwoch gleich zwei Premieren: Es handelte sich nicht nur um die erste Vertreterversammlung in der Geschichte der Bank, die ausschließlich digital ablief. Es war zugleich die erste Vertreterversammlung nach der im vergangenen Jahr rückwirkend zum 1. Januar 2020 beschlossenen Fusion der Volksbank Main-Tauber mit der Volksbank Vorbach-Tauber. Dieser Fusionsbeschluss habe es ermöglicht, jetzt erstmals einen gemeinsamen Jahresabschluss für die beiden Banken vorzulegen, erläuterte Haas die Zusammenhänge.

Haas ordnete die wirtschaftliche Entwicklung der Volksbank Main-Tauber ein in die Entwicklung der Kapital- und Aktienmärkte. Das von der Bank betreute gesamte Kundenvolumen erhöhte sich 2020 um sechs Prozent oder 317 Millionen Euro auf rund 5,55 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Den höchsten Anstieg mit 183 Millionen Euro verzeichneten dabei das Anlagevolumen, das am Ende des vergangenen Jahres knapp 3,4 Milliarden Euro ausmachte. Als Grund für diesen Trend nannte Haas vor allem die positive Entwicklung auf dem Aktienmarkt. »Nach sehr turbulenten Monaten im ersten Halbjahr legte der Dax noch um 3,5 Prozent zu«, was sich unmittelbar auf die Kurswerte in den Aktien- und Fondsbeständen der Kunden ausgewirkt habe, erläuterte Haas den Anstieg. Das von der Bank betreute Kreditvolumen stieg im Verlauf des vergangenen Jahres um 134 Millionen Euro.

Damit stieg die Bilanzsumme der Bank im vergangenen Jahr um 5,6 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro (plus 142 Millionen Euro). Dieses »überdurchschnittliche Wachstum« sei vor allem durch einen Anstieg der Kundenkredite um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt worden, so Haas in seiner Bilanz. Hatte die Bank Ende 2019 erst Kredite mit einem Volumen von rund 1,62 Milliarden Euro ausgegeben, waren es Ende 2020 bereits Kredite in Höhe von insgesamt rund 1,73 Milliarden Euro. Dabei seien vor allem Kredite für den privaten Wohnungsbau, gewerbliche Finanzierungen, aber auch für Finanzierungen im Volksbank-Geschäftsfeld »Energie und Umwelt« ausgeben worden. Das Kreditgeschäft sei »mehr denn je zur Lebensader der Banken« geworden, betonte Haas.

Auch bei den Kundeneinlagen verzeichnete die Bank ein Plus von 3,9 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro Ende 2020. »Mit diesem Wachstum hatten wir zum Jahresanfang nicht gerechnet«, machte Haas die Zinspolitik der europäischen Zentralbank aber auch »das Verwahrentgelt in weiten Teilen der Finanzbranche« für die deutlich gestiegenen Einlagen verantwortlich. Dabei gebe es einen Trend der Kunden hin zu täglich fälligen Einlagen in Erwartung einer Zinswende, beschrieb Haas das Anlageverhalten. Diese Zinswende allerdings kann Haas nicht erkennen.

Vorstandsvorsitzender Michael Schneider lehnte es angesichts der aktuellen Herausforderungen im Bankensektor ab - als Stichworte nannte er die Zinspolitik, die sich verschärfenden regulatorischen Vorschriften, die Digitalisierung und die Corona-Pandemie -, »negativ in die Zukunft zu blicken«. Zum einen verfügten die Kunden der Volksbank über ein »höheres Geldvermögen«, zum anderen beschäftigten sie sich angesichts der niedrigen Zinsen mit Anlageformen wie Sachwerte und Immobilien, aber auch neuen digitalen Anlageformen. Für diese Wünsche der Kunden sei die Bank gerüstet.

Immer weniger Bargeld

Auch wenn das Bargeld in der Region als Zahlungsmittel nach wie vor eine große Rolle spiele, so Schneider weiter, habe sich das bargeldlose Zahlen in den vergangenen Monaten stark entwickelt. So konnte die Bank vor allem Einzelhandelsgeschäfte verstärkt mit Bezahlterminals ausrüsten. Beim Einsatz von Kreditkarten im bargeldlosen Zahlungsverkehr sieht das Geldinstitut allerdings »durchaus noch großen Nachholbedarf«. Auch Online-Bezahlvorgänge machten sich spürbar im Rückgang des Bargeldumsatzes der Bank bemerkbar, der um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr einbrach. Der Trend weg vom Bargeld, dier sich vor allem auch in den letzten Monaten des Jahres 2020 noch einmal verstärkt habe, werde sich weiter fortsetzen, ist Schneider überzeugt.

Schneider hob »die intensive Beratung und Unterstützung« der Volksbank-Kunden und -Mitglieder in der Corona-Krise hervor. Aktuell seien »sehr wenige langfristige negative Corona-Auswirkungen« in den Kreditbüchern der Bank zu erkennen. »Wir sehen keine größeren Kreditausfälle«, blickte Schneider positiv in die Zukunft. Zugleich bereite sich die Bank allerdings auch auf eine »mögliche neue Pandemie-Welle« im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres vor.