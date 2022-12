Das gro­ße vor­f­reu­di­ge Sä­gen - am Frei­tag war es im Grü­nen­wör­ter Forst am Kirch­ners­brünn­lein wie­der so weit. Groß und Klein wa­ren ein­ge­la­den sich ei­nen Weih­nachts­baum ganz nach Wahl selbst zu schla­gen. Wo­bei: Ge­schla­gen, wird gar nicht mehr, Mann und Frau sä­gen.