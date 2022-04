Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Das Glas hat sie einst nach Wertheim gelockt

Eiserne Hochzeit: Wolfgang und Gudrun Müller sind an diesem Mittwoch seit 65 Jahren verheiratet - Inzwischen 14 Enkel und fünf Urenkel

WERTHEIM-HOFGARTEN 26.04.2022 - 10:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eiserne Hochzeit: Wolfgang und Gudrun Müller sind an diesem Mittwoch 65 Jahre verheiratet. Foto: Nadine Schmid Das Hochzeitsfoto von Wolfgang und Gudrun Müller. Repro: Nadine Schmid

Gudrun Müller wurde 1939 in der Nähe von Ilmenau geboren. Mit 11 Jahren zog sie mit ihrer Familie in die Main-Tauber-Stadt, da der Vater in der hiesigen Glasindustrie eine Anstellung fand.

Im selben Jahr floh der ausgelernte 18-jährige Glaslaborant Wolfgang Müller aus Schmiedefeld über die grüne Grenze, um ebenfalls sein Glück in der tauberfränkischen Kleinstadt zu machen. Zwei Tage war er unterwegs.

Beide berichten von freundlicher Aufnahme vor Ort, sei es bei Gudrun Müller in der Schule oder bei Wolfgang Müller durch seine Zimmerwirte.

Sechs Jahre später wollten die späteren Ehepartner zum Tanz nach Kreuzwertheim, mit der Fähre, die damals noch zwischen Wertheim und Kreuzwertheim verkehrte. Diese kurze Überfahrt sollte das Leben der beiden Jubilare für immer verändert. »Ich wollte nur tanzen gehen, und dann ist er nicht wieder weggegangen«, erinnert sich Gudrun Müller. Und das für nun schon sechseinhalb Jahrzehnte. Sie hatte ihren Zukünftigen in einer Gruppe junger Menschen entdeckt. »Er war so lustig«, erinnert sie.

Ein Jahr später wurde bereits Hochzeit gefeiert. Da es Wolfgang Müller gelungen war, seine Mutter und Schwester aus der DDR herauszuholen, konnten beide Familien bei der Trauung in der evangelischen Kirche in Bestenheid dabei sein. Übrigens die erste, die in diesem Gotteshaus überhaupt stattfand.

Anschließend gelang es dem jungen Paar, trotz Wohnraumknappheit ein Haus zu kaufen. Bald wurde es von vier Kindern, zwei Jungen und zwei Mädchen, mit Leben gefüllt.

Inzwischen hat das Paar außerdem 14 Enkel und fünf Urenkel. Eine Tochter und mehrere Enkel leben ebenfalls in Wertheim. Die restliche Familie ist über ganz Deutschland verteilt.

In ihrer Freizeit haben die Müllers gerne Urlaub gemacht und sind viel gewandert. Gudrun Müller beschäftigt sich außerdem gerne mit Stricken und Wolfgang Müller mag das Radfahren.

Den Ehrentag werden sie klein feiern, mit dem Teil der Familie, der vor Ort ist. Doch natürlich werden auch die anderen Familienmitglieder vorbeischauen. »Die kommen, wenn sie Zeit haben«, bekräftigt Gudrun Müller den Familienzusammenhalt, fröhlich und freundlich, wie das Paar stets gemeinsam durchs Leben gegangen ist.

nads