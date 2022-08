Damit Elementarteilchen die Kurve kriegen: Hightech-Komponenten aus Wertheim

Pink Vakuumsysteme

Wertheim 19.08.2022 - 12:43 Uhr 6 Min.

Stolz auf Pinks Beitrag zum Telchenbeschleuniger FAIR in Darmstadt: Hubert L. Günther (links) und Jörg Egly vor dem Spezialofen zur Verlötung der Bauteile.

Die Baustelle im Norden von Darmstadt ist gewaltig, das gesamte Gelände fast ein Quadratkilometer groß: Direkt neben dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung entsteht neben dem bereits bestehenden Teilchenbeschleuniger eine Ausbaustufe namens FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research). Schon seit 1969 erforscht nebenan die Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) grundlegende Prozesse, allein sechs neue chemische Elemente wurden hier in der Vergangenheit entdeckt. Nun sollen die bestehenden Anlagen mit den neuen und international betriebenen verbunden werden.

Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit

Die Teilchenbeschleuniger bringen dabei durch elektrische Felder kleinste Teilchen wie Elementarteilchen, Atomkerne oder ionisierte Atome auf hohes Tempo, das annähernd Lichtgeschwindigkeit erreichen kann. Dabei wird ihr Verhalten beobachtet, zum Beispiel, wenn sie mit anderen Teilchen kollidieren. Auf diese Weise können neue Elemente entstehen oder hochbeschleunigte Teilchen gezielt zu medizinischen Zwecken, wie der Bestrahlung von Tumoren, eingesetzt werden. Während Linearbeschleuniger Teilchen auf gerader Strecke auf Tempo bringen, erreichen sie erst auf einer Kreisbahn in einem Ringbeschleuniger annähernd Lichtgeschwindigkeit.

Dipolmagnete des zukünftigen FAIR-Beschleunigerrings SIS100 werden die Ionen auf ihre Ringbahn lenken. nsgesamt werden 110 dieser supraleitenden Magnete in den Beschleuniger eingebaut. In der Mitte wird die von Pink gefertigte Röhre eingeschoben.

Hochtechnologie in Wertheim: Die Gebäude der Firma Pink auf dem Reinhardshof.

"Die rasen zigtausend Mal pro Sekunde in diesem Beschleuniger herum, um Energie zu gewinnen, die man bei den Experimenten braucht", erklärt Jörg Egly. Der 51-jährige Egly ist Projektleiter bei der Wertheimer Firma Pink Vakuumtechnik. Er hat mit seinem Team wichtige Bauteile für das Projekt in Darmstadt hergestellt. Wäre die Strecke gerade, müsste sie Zehntausende Kilometer lang sein. So ist sie im SIS, einem Ringbeschleuniger als Teil des FAIR, gerade mal 1,1 Kilometer lang. Und mit Hilfe eines Pink-Bauteils schicken die Forscher die Teilchen in die Kurve. "Wir liefern praktisch das Kernstück", sagt Hubert L. Günther, kaufmännischer Geschäftsführer des "Weltmarktführers für Vakuumtechnologien", wie es in einem Unternehmensprospekt heißt.

Strapazen für Bauteil

Dieses Kernstück ist die Strahlführungskammer, durch die später die Teilchen annähernd in Lichtgeschwindigkeit fliegen sollen. An diesen Hohlraum - in der Fachsprache Kavität genannt - werden daher höchste Ansprüche gestellt: Gerade 0,3 Millimeter Wandstärke hat der aus einem extra für dieses Projekt hergestellten Spezialstahl geformte Ellipsoid. Er muss nicht nur den gewaltigen Unterdruck des erzeugten Ultrahochvakuums aushalten, das eine störungsfreie Passage der Teilchen ermöglicht, die durch jedes Fremdatom abgelenkt werden könnten, sondern auch eine Temperatur nahe dem absoluten physikalischen Nullpunkt: -270 Grad kalt ist das Helium, das in Kühlleitungen um die Kammer geführt wird und diese selbst sowie die Magnete drumherum kühlt. Denn erst dadurch erhalten die Magnete, die von außen für die Führung des Teilchenstrahls sorgen, ihre supraleitenden Fähigkeiten.

Damit der Hohlraum stabil bleibt, ist er durch aufgelötete Rippen versteift. 168 Stück davon gibt es auf jeder der 3,5 Meter langen Kammer. Allein, um diese in einem Stück aufzulöten, hat Pink einen eigenen Vakuumofen konzipiert, um die Werkstücke vertikal aufstellen zu können und damit eine gleichmäßige Verteilung des Lots garantieren zu können. "Diesen Ofen gibt es nur zwei Mal auf der Welt. Und beide haben wir gebaut", sagt Günther nicht ohne Stolz. Maßgeblich entwickelt worden sind sie von Firmengründer und Inhaber Friedrich Pink.

Geringste Toleranzen

Die Fertigungstoleranzen der Kammern sind extrem gering: Auf 3,5 Metern dürfen sie nicht größer als ein knapper Millimeter sein. Das ist noch nicht alles: Nach dem Löten werden die Kammern noch in einem Winkel von 3,3 Grad gebogen, ohne dass die Lötstellen reißen dürfen. "Denn die Kammern sitzen in den Ecken des Ringbeschleunigers und lenken die Ionen ab. Die werden in einen Magneten eingebaut und dieser Magnet sorgt für die Kreisbahn", erklärt Jörg Egly. Die Herausforderung sei, für diese Bedingungen stabile Kammern zu bauen. "Dafür brauchen wir Gerätschaften, die man von vornherein nicht hat."

Egly ist seit 2003 im Unternehmen, hat vorher Physik in Würzburg studiert und für eine Firma in München gearbeitet. Teilchenbeschleuniger waren für ihn und Pink kein Neuland. Sein erstes Projekt bei der Wertheimer Firma war der Bau eines Teilchenbeschleunigers für medizinische Anwendungen an der Uni Heidelberg. "Da haben wir einen wesentlichen Anteil gebaut." Das System ähnele dem der GSI in Darmstadt. Auch in Marburg gibt es mittlerweile ein Gerät. "Das ist moderne Medizin. Tumore werden mit Teilchen beschossen und sterben dann ab. Das ist eine sehr punktgenaue Behandlung." Für ähnliche Geräte in der Wiener Neustadt und in China hat seine Firma Komponenten geliefert.

Kein Wunder, dass die Firma bei Wissenschaftlern einen Namen hat und man immer wieder gemeinsam Projekte umsetzt - ob nun Bauteile für die Teilchenbeschleuniger oder Experimentierkammern zur Auswertung der Versuche. Die tiefstgekühlten Kammern seien das Novum des neuen Teilchenbeschleunigers. "Die starten mehr oder minder als Prototypen", sagt Egly.

Produktion erst entwerfen

"Der Produktionsprozess war extrem herausfordernd", sagt Geschäftsführer Günther. Unzählige Löt- und Biegeversuche im Vorfeld waren nötig. "Wir haben sehr lange entwickelt, bis wir einen stabilen Prozess hatten. Dann konnten wir sehr genau und sehr zügig die Kammern bauen." Fast zehn Jahre nach dem Start des Projekts könne man nun erstmals öffentlich darüber sprechen, nachdem auch das Forschungsprojekt nun Details kommuniziere - und die Bauteile geliefert sind.

Insgesamt liefert Pink 120 solcher Kammern an FAIR. 110 werden direkt als Kern in umgebende Magneten eingebaut, die von der Würzburger Firma Bilfinger Noell als komplette Komponenten geliefert werden. Der Rest dient als Ersatz - ebenfalls schon in Ersatz-Magnete eingebaut, um bei einem Schaden die Ausfallzeit so kurz wie möglich zu halten. "Unsere Kammern halten über die ganze Lebensdauer. Ich wüsste von keiner, die kaputtgegangen wäre", sagt Egly, der den Einbau vor Ort begleitet hat. "An einer Kammer haben wir nachjustiert, weil sie etwas schwer in den Magneten ging." Doch eine einmal verbaute Kammer sehe man in der Regel nie wieder. "Außer, es fällt mal ein Magnet aus. Wenn dann der Teilchenstrahl auf die dünne Wand trifft, brutzelt es die bei der hohen Energie einfach durch." Nur in diesem Fall müsste das Bauteil ersetzt werden.

Eine weitere FAIR-Komponente, an der Pink beteiligt ist, ist der sogenannte P-LINAC. Dieser Beschleuniger dient dazu, Protonenkerne zu erzeugen. Pink liefert hier sogenannte Driftröhren, wassergekühlte Rohre, durch die die Protonen schießen, dabei wechselnde Felder passieren und durch sehr hohe Spannungen pulsweise beschleunigt werden. Auch hier mussten bei der Produktion völlig neue Wege gegangen werden.

Extrem teure Anlage

Absehbar ist, dass das Projekt sehr teuer werden wird: 2005 wurden die Kosten auf 1,4 Milliarden Euro, 2020 schon auf 3,1 Milliarden Euro geschätzt. Durch Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation dürften sie deutlich höher ausfallen, sagte jüngst Jörg Blaurock als technischer Geschäftsführer von GSI und FAIR der Nachrichtenagentur DPA. Zudem sei die Zusammenarbeit mit Russland wegen der Sanktionen eingefroren worden, das Land sollte vor allem Magnete liefern. Diese seien ersetzbar, eine technologisch kritische Situation gebe es nicht, wird Blaurock zitiert. Sein Geschäftsführer-Kollege Paolo Giubellino ist sich sicher, dass auf der Anlage später auch wissenschaftliche Grundlagen erforscht werden können, die zu Nobelpreisen führen.

Diese Grundlagenforschung in Richtung Materie, Universum und Entstehung der Elemente seien immens wichtig, sagt auch Hubert L. Günther. Zumal immer wieder konkrete Anwendungen aus der Forschung entstanden seien, wie das Tumortherapie-Konzept. "Das zeigt, warum wir in Forschung und Entwicklung vorn dabei sein wollen. Denn das ist Basis und Grundlage für die Entwicklung gebrauchsfähiger Anwendungen." Eine ist die Medizintechnik. "Man kann fragen: Warum investieren wir Milliarden, damit ein paar Spezialisten experimentieren können? Aber genau die sorgen am Ende dafür, dass wir als Firma später Produkte herstellen können, die Menschenleben retten."

Weichen früh gestellt

Firmengründer Friedrich Pink habe sehr früh die Anwendungsmöglichkeiten für Hochvakuum-Technolgie erkannt und die Weichen entsprechend gestellt. "So haben wir in der Technologie enorme Erfahrungen gesammelt und es ist das Geheimnis dessen, warum wir solche Projekte mitmachen können." Früher war diese Technologie ein sehr kleines Segment, heute komme kaum eine Branche noch ohne aus: Beschichtungsprozesse, Halbleiterproduktion, Miniaturisierung - alles unter Vakuum. Mit Forschungs- und Entwicklungsinstituten steht man seit Langem in engem Kontakt. "Das ist auch die Herausforderung, die wir kontinuierlich sehen: Wenn wir es nicht schaffen, uns an den Grenzen der Physik zu bewegen, wird man uns irgendwann überholen. Das ist das, was uns unser Inhaber auf den Weg gegeben hat", sagt Günther. "Nur, wenn wir etwas weiter als die anderen sind, haben wir hier eine Daseinsberechtigung, die wir in Deutschland haben."

FAIR wird Teilchenstrahlen mit bisher unerreichter Intensität und Qualität liefern. Einzigartig ist auch die Vielfalt: Sowohl Ionen aller natürlichen Elemente des Periodensystems als auch Antiprotonen können beschleunigt werden. Herzstück ist ein Ringbeschleuniger mit einem Umfang von 1100 Metern. An diesen schließt sich ein komplexes System von Speicherringen und Experimentierstationen an.

Als Pionier sei man nicht immer erfolgreich, betont Günther. "Wir holen uns auch mal blutige Nasen. Das muss man offen sagen. Am Ende zählt aber, was überwiegt." Ein anderes Team der Firma hat einen wesentlichen Teil des Lebenserhaltungssystems der Internationalen Raumstation ISS geliefert. "Wenn ich mich in der Raumfahrt bewege, kann ich mir keine Experimente erlauben.

FAIR-Baustelle im Mai 2022.

Bei Vorträgen sage ich manchmal: Wirsind ein sehr hochwertig produzierendes Unternehmen. Ich habe bis heute keinen Servicetechniker zur ISS schicken müssen", sagt Günther mit einem Lächeln. "Ein Kern Wahrheit ist drin. Wir können uns nicht erlauben, dass da etwas passiert. Ähnlich ist es bei der Beschleunigertechnik. Wir reden hier über Milliarden öffentlicher Gelder."

Ohne Strom geht nichts

Von den aktuellen Problemen der Industrie und drohenden Mängeln bei Fachkräften, Material und Energie ist das Unternehmen mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern nur begrenzt betroffen, sagt Günther auf Nachfrage. Man suche permanent Fachkräfte, bilde aber schon seit Langem selbst aus und weiter. Bei Gasknappheit hätte die Firma nur ein Problem, Hallen und Büros zu beheizen. "Aber ohne Strom geht bei uns nicht eine Maschine. Haben wir da Einschränkungen, wirkt sich das sofort auf die Produktion aus."

Supraleitender Magnet.

Alle Dächer sollen mit Photovoltaik-Anlagen bestückt werden, knapp die Hälfte bis zu diesem September. Den kompletten Bedarf könne man damit aber nicht decken, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer. Beim Material leide man aufgrund der langen eigenen Wertschöpfungskette und Lieferanten hauptsächlich aus Europa nicht so sehr wie andere Branchen, macht Günther klar. "Aber wenn ein Chip fehlt, weil er nicht geliefert werden kann, steht die ganze Anlage", fügt Egly hinzu.

3,50 Meter lang - mit einer Fertigungstoleranz von weniger als einem Millimeter: 120 dieser Elemente hat Pink hergestellt. Sie sind die Kernstücke des SIS100, eines 1100 Meter langen Beschleunigerringes für Ionen.

Die Komponenten für den Teilchenbeschleuniger betrifft das nicht, sie sind weitestgehend ausgeliefert. Dort sollen 2025 die ersten Experimente starten, ab 2027 ist der Vollbetrieb geplant. Für Pink laufen die nächsten Projekte auch schon. Günther, Egly und Kollegen dürfen nur noch nicht drüber reden.

Matthias Schätte