Wertheimer Schülerin entwickelt Kühlbox für Kaffeevollautomaten

"Kreative Köpfe"-Wettbewerb

Wertheim 04.10.2021 - 13:15 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Team hinter dem Kühlbehältnis für Milchbehälter: Ausbildungsleiter Jürgen Leimeister, Pascal Hubert (Auszubildender/ beide von Vacuubrand) und Schülerin Berna Torum (Berufliches Schulzentrum). Foto: Gunter Fritsch Berna Torum zeigt wie der Kühlbehälter für die Milch des Kaffeevollautomaten funktioniert. Foto: Gunter Fritsch

Dafür gibt es an den meisten Vollautomaten einen Behälter, aus dem die Milch in die Maschine gesogen wird. Hierin steht die Milch aber ungekühlt und kann schnell sauer werden. Dieses Problem lösen will die Wertheimer Schülerin Berna Torum jetzt mit ihrem gekühlten Milchbehälter.

Die Schülerin des Beruflichen Schulzentrums Wertheim beteiligt sich zum ersten Mal am Wertheimer Wettbewerb »Kreative Köpfe«. Sie sei mit ihrer Projektidee von einem ganz alltäglichen Problem ausgegangen, beschreibt die 17-Jährige den Weg, wie sie zur Entwicklung eines Kühlbehälters gekommen sei. »Ich war an der Comenius-Realschule, bevor ich ans Berufliche Schulzentrum gewechselt bin. An der Realschule lernt man, mit praktischen Ideen umzugehen«, sagt sie.

Und so hat sie gleich auch den Kaffeevollautomaten von zu Hause in die Wertheimer Firma Vacuubrand mitgebracht. Dort wird sie von Jürgen Leimeister, dem technischen Ausbildungsmeister des Unternehmens, und dem Auszubildenden Pascal Hubert betreut. »Auch in meiner Familie gibt es oft das Problem, dass man die Milch in der Kaffeemaschine vergisst, und sie dann nach zwei Tagen zu Joghurt wird«, beschreibt die Schülerin das Grundproblem.

Immer gekühlte Milch verfügbar

Deshalb ihre Idee: Statt Milch in den eigens dafür vorgesehenen Behälter an der Maschine abzufüllen, wäre es doch praktisch, wenn die Milch in einem Behälter kühl gehalten werden könne, der trotzdem an den Vollautomaten angeschlossen ist. »So müsste man den Milchbehälter nicht immer ausleeren oder umfüllen. Und hätte zugleich den Vorteil, dass die Milch nicht schlecht werden kann«, beschreibt Berna Torum die nahe liegenden Vorteile.

Zusammen mit den Fachleuten von Vacuubrand hat sie nun in den vergangenen Monaten einen aus Edelstahl gefertigten und isolierten Behälter entwickelt, der genau das kann.

Neben dem Kaffeevollautomaten gestellt, nimmt er eine handelsübliche Ein-Liter-Milchtüte auf und ist über einen Schlauch mit dem Einlass am Kaffeeautomaten verbunden, über den auch der ursprüngliche Milchbehälter mit dem Automaten verbunden war.

Vor allem zwei Herausforderungen, so schildert es Ausbildungsleiter Jürgen Leimeister, mussten dabei gemeistert werden. Zum einen musste weiterhin gewährleistet bleiben, dass der Kaffeeautomat die richtige Menge Milch für das jeweilige Kaffeegetränk anfordert.

Zum anderen wollten die Techniker von Vacuubrand die Milch ausschließlich mit Strom kühlen und setzten dafür den von der Bestenheider Firma entwickelten Emissionskondensator Peltronic ein.

Automatisch abgeschaltet

Er kommt ohne Kühlmittel wie Wasser oder Trockeneis aus und schaltet, nach dem Kühlvorgang, eigenständig auf Standby-Funktion. Eine wichtige Funktion, wenn die Milch auf Dauer in dem Kühlbehälter aufbewahrt werden soll. Für die Schülerin des Wertheimer Wirtschaftsgymnasiums hat der Kühlbehälter noch einen weiteren Vorteil: »Man muss sich keine Gedanken machen, wie viel Milch für ein beliebiges Getränk ungefähr verbraucht wird, sodass man am Ende nicht zu viel Milch in den Behälter geschüttet hat. Sie bleibt kalt und kann nicht schlecht werden«, erläutert sie.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Wettbewerb »Kreative Köpfe« Der Wettbewerb »Kreative Köpfe«, der von der Stiftung »Junge Kreative Köpfe Wittenstein« getragen und neben Wertheim an weiteren drei Standorten ausgetragen wird, will den Entdecker- und Erfindergeist wecken. Schüler im Alter von 13 bis 19 Jahren können ihre Projektideen mit Unterstützung von Experten aus regionalen Unternehmen umsetzen und erhalten dabei Einblicke in Unternehmen sowie Möglichkeiten zu forschen, zu tüfteln und sich auszuprobieren. Die Umsetzungsphase der Projekte in den beteiligten sieben Wertheimer Firmen läuft noch im September. Nach der Jurysitzung bei der Firma Lutz Pumpen soll die Preisverleihung am 19. Oktober im Arkadensaal stattfinden. gufi