Damit die Ein- und Ausstiege besser gelingen

Ausbau: Viele Bushaltestellen an den Kreisstraßen im Main-Tauber-Kreis sollen barrierefrei werden

MAIN-TAUBER-KREIS 30.06.2022 - 11:05 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Kembach sind die Bushaltestellen an den Kreisstraßen bereits barrierefrei . Foto:Gunter Fritsch

Von 101 Bushaltestellen an den Kreisstraßen sollen bis 2026 zunächst 64 in mehreren Bauabschnitten barrierefrei ausgebaut werden, hatte der Kreistag bereits 2018 den Ausbau in entsprechenden Abschnitten beschlossen und dafür jährlich Gelder in die Haushaltspläne eingestellt.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen in dem vom Land bezuschussten Ausbauprogramm ab diesem Jahr nun 27 weitere Bussteige barrierefrei umgestaltet werden, hieß es jetzt im Verkehrsausschuss des Kreistags. Darunter befinden sich auch vier Bussteige in den Wertheimer Ortschaften Sachsenhausen und Sonderriet.

In einer ersten Ausbauphase ab 2020 sind inzwischen im gesamten Landkreis 17 Bordsteine an den Bushaltestellen der Kreisstraßen so hergerichtet, dass der Einstieg auch für Menschen mit einem Handicap deutlich leichter ist. Dafür wurden für den Norden und den Süden des Landkreises drei Baufirmen beauftragt, die für Gesamtkosten von rund 621.000 Euro die Bushaltestellen umbauten. Die Kosten für das Projekt teilten sich das Land (rund 374.000 Euro) und jeweils der Landkreis und die Kommunen zu rund 123.200 Euro. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden die Bushaltestellen in Boxtal (»Linde«) und in Ebenheid an der Kirche saniert. Der Umbau der Haltestellen in Dietenhan und Kembach erfolgte im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrten.

Zweite Ausbauphase

Für die zweite Ausbauphase, die noch in diesem Jahr starten und voraussichtlich im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll, sind weitere rund 1,06 Millionen Euro veranschlagt. Die Landesförderung beträgt 740.700 Euro. In Wertheim wurden Haltestellen in Sachsenhausen und in Sonderriet in das Ausbauprogramm aufgenommen, die die Kommunen und der Landkreis zu jeweils rund 160.200 Euro übernehmen müssen, erläuterte Landrat Christoph Schauder am Mittwoch die Zahlen im Ausschuss.

Die Kostensteigerungen in den vergangenen Monaten haben dazu geführt, so Schauder weiter, dass die im Haushalt vorgesehenen Gelder für den Ausbau nicht ausreichen. Insgesamt seien im Haushalt für dieses Jahr und für 2023 lediglich 154.000 Euro für den Ausbau der Haltestellen vorgesehen. Die Ausbaukosten für die beiden Jahre bezifferte der Landrat allerdings auf rund 303.000 Euro.

Schauder machte deshalb den Vorschlag, die fehlenden Gelder aus einer Verpflichtungsermächtigung zu nehmen, die für 2023 für den Umbau des Bursariats II in Bronnbach 2,5 Millionen Euro vorsehen.

Großes Fragezeichen

Die Frage von Kreisrat Rainer Moritz (Grüne /Bad Mergentheim), ob der geplante barrierefreie Ausbau aller 64 Bushaltestellen im Kreis verwirklicht werden könne, versah Schauder mit einem Fragezeichen. Ob es nach Auslaufen der Landesförderung nach 2026 noch Geld vom Land gebe, wisse er derzeit nicht. Unsicher ist auch, inwiefern die 18 Kommunen im Landkreis angesichts der vielfach angespannten Finanzlage in den kommenden Jahren ihren Anteil am Ausbau tragen können.

GUNTER FRITSCH