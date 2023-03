Dach der Vockenroter Mehrzweckhalle ist undicht

Stadtteilbeirat: Sanierung für 75.000 Euro erst 2026 geplant - 15.000 Euro kostet der Fußboden

Wertheim 03.03.2023 - 13:41 Uhr 3 Min.

Das Eternit-Dach der Mehrzweckhalle Vockenrot muss noch bis 2026 auf die Sanierung warten, Bereits jetzt tröpfelt es durch. Foto: Michael Geringhoff

»Es ist nicht so, dass wir jetzt Luftsprünge machen könnten«, kommentierte Vockenrots Stadtteilbeiratsvorsitzender Siegbert Flicker in der Sitzung am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle, das Ergebnis der Mittelzuweisungen für seinen Stadtteil. Dringlichkeit hat da ganz viele Gesichter. So sah man die stellvertretende Beiratsvorsitzende Mona Schleßmann, wie sie vor Sitzungsbeginn feuchte Stellen auf dem Hallenboden inspizierte. War außer der Reihe aufgewischt worden oder war es das Übliche? Üblich ist da mittlerweile, dass das Eternit-Dach der Mehrzweckhalle nicht dichthält.

Pfützen aufwischen

Immer wieder dringt Wasser ein, und es sind Pfützen aufzuwischen. Schon unter dem vormaligen Beiratsvorsitzenden Gerhard Albrecht war das Dach ewiges Thema, und es bleibt offenbar auch so. Albrechts Nachfolger Siegbert Flicker berichtete, dass städtische Mitarbeiter das Hallendach erst im Februar inspiziert hätten. »Ist doch noch ganz gut«, habe es etwas lässig geheißen.

Flickers Schulterzucken an dieser Stelle war schon ein ziemlich starkes Unmutszeichen, des sonst stets konzilianten Beiratsvositzenden. Der städtische Haushalt plant für 2026 die Summe von 75.000 Euro für die Dachsanierung ein. Im gleichen Jahr stehen 15.000 Euro für eine Fußbodensanierung der Halle im Plan. Keine städtische Priorität haben laut Flicker derzeit die beantragten Schwerlastregale für den Nebenraum der Halle, ebenso der beantragte Sperrpfosten für die Auffahrtsrampe dort. Weitgehend erledigt sind hingegen Arbeiten rund um die Friedhofshalle, noch offen dabei die Anlage weiterer Urnengräber.

Die lang geforderte Bushaltestelle am Neuhof soll 2025 kommen. Der städtische Haushalt weist dafür 60.000 Euro aus, »Viel Geld«, wie Flicker sagt. Viel Geld sind auch 8000 Euro für zwei neue Netze für die Fußballtore. Flicker hat umgesteuert, bittet die Stadt Wertheim darum, mal nachzuschauen, ob es nicht auch irgendwo im Stadtgebiet gebrauchte Netze gibt. Eine Böschungsabstützung an der Hallentreppe steht für 2025 mit 5500 Euro im Plan, eine 44.000 Euro teure Wegsanierung oberhalb des Sportplatzes für 2026.

Wieder komplett offen scheint derzeit alles rund um die Umsiedlung des Freizeitplatzes Reinhardshof mit Grillhütte und Bolzplatz. Frühe Beschlüsse von 2017 sind mittlerweile von neuen Realitäten eingeholt. Einfluss hat das auch auf den Fuß- und Radweg am Talbuckel, der hatte im Nehmen und Geben um den Freizeitplatz ausgebaut werden sollen. MICHAEL GERINGHOFF

STADTTEILBEIRT WERTHEIM-VOCKENROT IN KÜRZE

WERTHEIM-VOCKENROTH. Der Stadtteilbeirat Vockenrot hat am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle auch über diese Themen debattiert und entschieden:

??Notarverträge: In der Vergangenheit sind auf Wertheimer Gemarkung viele Leitungen für Strom, Gas, Wasser und Abwasser verlegt, ohne dass diese Trassen im Grundbuch festgehalten worden wären.

Stadtwerke und Liegenschaftsamt wenden sich in diesen Tagen mit Vertragsentwürfen an die Bürger Vockenrots mit der Bitte, den Leitungsbau auf rechtlich solide Füße zu stellen. »Ganz besonders im Sinne der Versorgungssicherheit aller«, wie Hubert Burger vom städtischen Liegenschaftsamt betonte. Die Verträge können mit Voranmeldung unkompliziert beim Wertheimer Notariat besiegelt werden.

Es gibt Entschädigungen. Je Leitungsmeter zahlt die Stadt 2,50 Euro, je Kanalschacht oder Stromkasten sind es 30 Euro. Für Rückfragen zu den Leitungen oder der rechtlichen Abwicklung stehen die Stadtwerke und das Liegenschaftsamt bereit. Betroffen sind rund 70 Grundstückseigentümer.

??Kurze Arten III: Für das Vockenroter Neubaugebiet Kurze Arten III steht die Ausweisung des dritten Bauabschnitts an. Im zweiten Quartal sollen die Planungen beginnen, von bis zu 16 Bauplätzen ist die Rede und von einem möglichen Baubeginn im Jahr 2025.

??Anbindung: Mit dem dritten Bauabschnitt bekommt die Forderung des Stadtteilbeirats, das Baugebiet Kurze Arten direkt an die Landesstraße 508 anzubinden neuen Aufwind. Laut Ortsvorsteher Flicker werde man versuchen, das Thema »mitzuverpacken«, allerdings stehe die Verwaltung dem nach wie vor kritisch gegenüber. ??Haus der Vereine: Im Haus der Vereine schwächelt die Heizung. Seit Beginn der Heizperiode falle sie periodisch alle zehn Tage aus, auch Reparaturversuche hätten bislang keine Abhilfe geschaffen. Eine Erneuerung der Anlage stehe an, sagt der Stadtteilbeiratsvorsitzende.

?Ehrenamtliche: Dank und Wein hatte Siegbert Flicker für seine Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement rund um die Halle, den Winterdienst und den Defibrillator aus dem Hintergrund heraus dazu beitragen, dass es im Stadtteil rund läuft. Gesucht wird noch jemand, der sich der Pflege des Friedhofs und der Aussegnungshalle annimmt. Die Tätigkeit wird honoriert.



?Dorf-App: Nach einigem Zuwarten, will der Stadtbeiratsvorsitzende die App nun auch für seinen Stadtteil. Die Erfahrungen überall in Wertheim zeigten, dass die App funktional und beliebt sei, auch Vockenrot solle künftig davon profitieren, sagte Siegbert Flicker. ?Ge