Corona: Todesfall im Kreis Main-Tauber

Mann im Al­ter von über 80 Jah­ren

Neue Corona-Fälle sind vom Landratsamt am Montag, 21. Juni, nicht gemeldet worden. Aufgrund eines positiven Schnelltest-Ergebnisses ist allerdings der Schulkindergarten in Wertheim-Waldenhausen vorläufig unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich um eine Einrichtung der Landkreisverwaltung für geistig- und sprachbehinderte Kinder.

Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt laut Landratsamt weiterhin 5123. Zudem sind sechs weitere und damit 4995 Personen wieder genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kreis am Montag, 21. Juni, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 14,4. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (14. bis 20. Juni) je 100.000 Einwohner.

54.349 Impfdosen im KIZ

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, haben im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Bad Mergentheim in der Woche von Montag, 14., bis Sonntag, 20. Juni, insgesamt 1152 Erst-Impfungen und 3020 Zweit-Impfungen stattgefunden. Hinzu kamen einzelne Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis genügt. Somit wurden in der vergangenen Woche im KIZ 4175 Impfdosen bzw. von Montag bis Sonntag im Schnitt 596 Impfdosen täglich verabreicht. Bisher erhielten seit dem Impfstart im Main-Tauber-Kreis insgesamt 33.252 Personen ihre erste und 20.254 Personen ihre zweite Impfung durch das KIZ, ergänzt um 843 Impfdosen von Johnson & Johnson. Insgesamt wurden laut Landratsamt bisher also 54.349 Impfdosen durch das KIZ verabreicht.

Seit dem 6. April impfen in Baden-Württemberg auch die Arztpraxen flächendeckend mit. Im Main-Tauber-Kreis nehmen laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) aktuell 92 Praxen Corona-Schutzimpfungen vor - vier mehr als eine Woche zuvor. Sie haben laut KV in der Zeit vom 6. April bis einschließlich 20. Juni insgesamt 31.202 Impfdosen verabreicht, davon 19.392 Erstimpfungen und 11.810 Zweitimpfungen.

jo