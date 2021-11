Corona sorgt im Main-Tauber-Kreis überall für mehr Müll

Mehr Entrümpelungen und Online-Bestellungen

Egal, ob Restmüll, Gelder Sack oder Altpapier, die Müllmenge nahm mit der Corona-Pandemie im Main-Tauber-Kreis zu.

»Durch die Lockdowns wurde verstärkt zu Hause gekocht und konsumiert. Dies zeigt sich auch durch den Anstieg der Restmüllmenge von 2019 auf 2020 um 466 Tonnen, was einem Anstieg des Pro-Kopf-Aufkommens von vier Kilogramm Restmüll entspricht«, heißt es dazu vom Landratsamt. Die Papiermenge sei von 2019 auf 2020 um 674 Tonnen gestiegen. Dies entspreche etwa fünf Kilogramm mehr Altpapier pro Einwohner und sei teilweise auf verstärkte Nutzung des Internet-Versandhandels und auch auf Essenslieferungen nach Hause zurückzuführen. Zum aktuellen Jahr wurde festgestellt: »Bisher ist im Jahr 2021 in etwa genauso viel Müll angefallen, wie im Jahr 2020.«

Konsumfreudige Bürger

Diese liege an der Konsumfreudigkeit der Bürger. Hinsichtlich der Müllarten wurde auf die Abfallbilanz 2020 Baden-Württemberg verwiesen, die auch die Daten des Main-Tauber-Kreises enthält. Wie dieser zu entnehmen ist, war ein Grund für die größere Gesamtmüllmenge der deutliche Anstieg, insbesondere beim Rest- und Sperrmüll, während der Pandemie.

»Die Ausgangsbeschränkungen hatten dazu geführt, dass in den privaten Haushalten mehr Abfall angefallen ist und viele auch die Gelegenheit genutzt haben, ihren Keller oder Dachboden zu entrümpeln.« Auf öffentlichen Flächen ergibt sich ein unterschiedliches Bild. In Wertheim habe sich die Müllmenge in den öffentlichen Mülleimern während des Lockdowns nicht spürbar erhöht. Gleiches gelte für wilde Müllablagerungen in der Landschaft, so das Referat Tiefbau der Stadtverwaltung Wertheim. Verwiesen wurde weiterhin auf die 2021 gestartete Plakatkampagne gegen wilde Müllablagerungen. Zur aktuellen Situation berichtete die Stadtverwaltung: »Es gibt nach wie vor wilde Müllablagerungen, die punktuell an verschiedenen Orten der Großen Kreisstadt Wertheim vorzufinden sind. Wenn hier Verursacher ermittelt werden können, erfolgt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren über das Referat Öffentliche Ordnung.«

Zudem stelle man immer wieder unerlaubte Entsorgung von Hausmüll in den öffentlichen Mülleimern der Kernstadt und in den Stadtteilen fest. Ein Schwerpunkt für wilde Müllablagerungen ist der Bereich um das Gewerbegebiet Almosenberg.

»Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes reinigen den Bereich in Wertheim-Bettingen zweimal wöchentlich. Zudem stellt die Ortsverwaltung Bettingen eine weitere Person für Säuberungsarbeiten in diesem Areal.

Hier konnte eine spürbare Entspannung der Situation erzielt werden.« In Tauberbischofsheim berichten Ordnungsamt und städtischer Bauhof von einer deutlichen Erhöhung der Müllmenge in öffentlichen Abfallbehältern während der Lockdowns. »Vor allem handelt es sich um Verpacken der To go-Produkte, wie Kaffeebecher, Pizzakartons, Essensschalen«.

Wilde Müllablagerungen

Es gab in dieser Zeit auch vermehrte wilde Müllablagerungen. »Ein extremer Anstieg war es aber nicht«, so die Pressestelle. Es handelte sich vor allem um allgemeinen Hausmüll, Essenreste, Windeln und Biomüll. Reagiert hatte man darauf mit der Aufstellung weiterer Mülleimer in der Kernstadt und Informationskampagnen. »Die Müllsituation hat sich seit Ende des Lockdowns nicht wirklich verändert«.

Auf Nachfrage unseres Medienhauses in einigen Restaurants und bei Lieferdiensten im Main-Tauber-Kreis war zu erfahren, dass die Angebote zur Lieferung und Abholung während der Lockdowns gerne genutzt wurden.

Die Angebote werden heute noch gerne wahrgenommen, so die mehrheitliche Meinung der Befragten. Verwiesen wurde aber auch darauf, dass in der Pandemie mehr gastronomische Betriebe ein Liefer- und Abholangebot gestartet hatten. Somit verteilten sich die Umsätze stärker zwischen den Anbietern, was einen Vergleich mit 2019 erschwere.

