Wertheimer Oberbürgermeister blickt auf 2021 zurück und nennt wichtige Zukunftsprojekte

Wertheim 29.12.2021

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez: "Kommunalpolitik ist unter Corona anspruchsvoller geworden". Foto: Gunter Fritsch

Herr Oberbürgermeister, welche Herausforderungen, welche Probleme hat das Jahr 2021 für Ihre und die Arbeit des Gemeinderats gebracht? War es aus Ihrer Sicht wieder ein Jahr, das ganz im Zeichen von Corona stand?

Nicht das Virus an sich macht der Kommunalpolitik zu schaffen, es sind vielmehr die Auswirkungen, die das Virus für uns alle mit sich bringt - im täglichen Leben, in der Arbeit, im Privaten. Das eine große Problem ist der mangelnde Kontakt zueinander. Auch wenn das Digitale vieles ersetzt, es ersetzt niemals gleichwertig die persönliche Begegnung. Und das zweite große Problem ist das Verschieben und das nicht planen können, seien es Veranstaltungen oder Begegnungen. Themen, die durch die große Bedeutung der Pandemiebekämpfung in den Vordergrund drängen, führen zwangsläufig dazu, dass anderes nach hinten geschoben werden muss. Das sind die größten Herausforderungen, die ich nicht nur in meiner Arbeit im Rathaus erlebt habe. Das sind auch Herausforderungen, die ich von vielen Bürgern genannt bekomme.

Was bedeutet die Ungewissheit?

Die große Schwierigkeit sowohl im Beruflichen als auch im Privaten besteht ja darin, dass die Gewissheit bei Planungen nicht gegeben ist. Das macht das Arbeiten gerade in komplexen Systemen wie der Kommunalpolitik wesentlich anspruchsvoller, und manchmal auch zäher und ermüdender. Die Ungewissheit darüber, was als Nächstes kommt - sie nervt auch.

Was bedeutet das für die strategische Ausrichtung in der Kommunalpolitik? Wie schwierig ist es geworden, für die nächsten Jahre zu planen?

Natürlich ist die strategische Ausrichtung wichtig, man will ja nicht nur von Tag zu Tag planen, sondern als Kommune einen Plan für die nächsten fünf bis zehn Jahre haben. Wenn aber dann die aktuellen Probleme so viel drängender sind und man nicht erwarten kann, dass sie sich in den nächsten Monaten auflösen, sondern heute bearbeitet werden müssen, dann wird Planung erheblich schwieriger.

Wie ist Ihre Einschätzung: Trägt die Mehrheit der Wertheimer Bevölkerung die in der Corona-Pandemie notwendigen Maßnahmen und Einschränkungen noch mit?

Absolut, den Eindruck habe ich. Es sind einzelne Wenige, die unzufrieden sind und auch die Entscheidungen der Politik zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht richtig finden. Dabei ist die dezentrale Struktur der Großen Kreisstadt während einer solchen Pandemie sicherlich auch ein großes Plus. Wir haben hier nicht die großen Ballungspunkte, sondern viele Ortschaften, wo man gut aufeinander aufpasst. Diese Struktur schafft auch Akzeptanz. Und wir haben kurze Wege in die Natur, in die Landschaft. Wenn das eigene Leben zwar eingeschränkt ist, ich aber immer noch die Freiheit habe, mich draußen zu bewegen, dann nimmt das ein bisschen Druck raus.

Welche wichtigen Schwerpunkte wurden in diesem Jahr in der Kommunalpolitik verwirklicht?

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Verwaltung und Gemeinderat war sicherlich die Haushaltskonsolidierung mit der Haushaltsstrukturkommission im Frühjahr. Weiterer Schwerpunkt war die Schulentwicklung: die Entscheidung, welche Schulen in Zukunft an welchen Standorten beheimatet sein sollen und der Grundsatzbeschluss, die Grundschule auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses anzusiedeln. Das waren wegweisende Entscheidungen.

Was sind weitere wichtige Entscheidungen, die in 2021 getroffen wurden?

Für mich war es ein großes Anliegen, einkommensschwache Familien mit dem neuen Familienpass zu stärken, der jetzt ab dem 1. Januar seine Wirkung entfalten wird. Vor eineinhalb Jahren war nicht absehbar, dass das gelingen könnte. Da haben gute Kräfte im Gemeinderat zusammengewirkt. Der neue Familienpass ist ein echtes Pfund für die familienfreundliche Stadt Wertheim.

Auch die Schaffung von Wohnraum ist Ihnen und dem Gemeinderat ein zentrales Anliegen?

Richtig. Auf fast allen Ortschaften ist es gelungen, Neubaugebiete auszuweisen. Dazu kommt die Verdichtung in der Kernstadt mit der Schaffung zusätzlicher Wohnflächen. Trotzdem müssen wir die Wohnraumentwicklung noch einmal strategischer betrachten. Dazu haben wir eine Untersuchung in Auftrag gegeben, auch mit Fördergeldern des Landes, um herauszufinden, wo Schwerpunkte im Wohnungsbau gesetzt werden müssen, um auch die Einwohnerzahl von 24.000 Menschen in Wertheim zu erreichen.

Wann ist mit Ergebnissen der Wohnraumuntersuchung zu rechnen?

Im Laufe des nächsten Jahres werden die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen.

Wie geht es mit den Themen Nachhaltigkeit und Energiewende weiter, die in diesem Jahr mit einigen zentralen Beschlüssen im Gemeinderat angestoßen wurden?

Da haben wir einiges auf den Weg gebracht, wie etwa das Thema Nahwärme, das in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen wird. Die kommunale Wärmeplanung, das Starkregenrisikomanagement, das Lichtkonzept und auch das Radwegekonzept zähle ich ebenfalls zum Themenkomplex Nachhaltigkeit. Auch die Planungen zum Repowering der Windkraftanlagen in Höhefeld gehören in dieses Feld, wenngleich sie nicht von der der Stadtverwaltung initiiert sind.

Bei Nahwärmeprojekten, der Erneuerung der Windkraftanlagen oder auch dem Bau von Photovoltaikanlagen gibt es in Wertheim immer wieder kritische Stimmen, die die Projekte an den Orten ablehnen, an denen sie geplant sind. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um, wie können Menschen bei solchen Projekten mitgenommen werden?

Bei der geplanten Erneuerung der Windkraftanlagen Höhefeld nimmt die Stadt Wertheim eine Vermittlerrolle ein. Wir drängen darauf, dass Kritiker und Bedenkenträger auch gehört werden, man sie im Informationsprozess nicht ignoriert. Dieser moderierte Diskussionsprozess um die Erneuerung der Windräder ist sicherlich beispielhaft. Es gibt jetzt aber bereits die Festlegung des Landes, dass zwei Prozent der Fläche Baden-Württembergs für regenerative Energien vorgemerkt werden sollen. Auf Bundesebene gibt es sogar den Konsens, dass zwei Prozent für Windenergie reserviert werden sollen. Wenn das Realität werden soll, dann bedeutet das auch für Wertheim Veränderungen.

Gibt es denn bereits auf regionaler Ebene Gespräche zu solchen Planungen?

Wir hatten Anfang Dezember im Regionalverband dazu Diskussionen. Derzeit sind ein Prozent der Flächen in der Region Heilbronn-Franken von regenerativen Energieerzeugern belegt. Ziel sind zwei Prozent, also eine Verdopplung. Und es ist auch klar, dass diese Verdopplung nicht in den Ballungsräumen gelingen wird, weil die notwendigen Flächen dort gar nicht vorhanden sind. Damit müssen wir uns einerseits auf Veränderungen im ländlichen Raum einstellen. Andererseits dürfen die individuellen Belastungen nicht zu hoch sein.

Was bedeutet das konkret für die Bürger Wertheims?

Ich finde Argumente, die allein die Optik eines Windparks kritisieren, schwierig. Was einem gefällt oder missfällt, ist sehr subjektiv. Dort allerdings, wo es negative Konsequenzen für Einzelne hat, wo die Belastung durch den Schall oder durch den Schattenwurf zu hoch ist, da muss Abhilfe geschaffen werden. Die Belastungen und die Vorteile der Energiewende müssen gerecht verteilen, um auch die Akzeptanz regenerativer Energiequellen zu steigern. Das kann auch durch finanzielle Entlastungen beim Stromtarif dort geschehen, wo die regenerativen Energieanlagen gebaut werden.

Ist die Vision, Wertheim zu einer klimaneutralen Stadt zu machen, in den nächsten Jahren realistisch?

Die Klimaneutralität in den nächsten fünf Jahren zu erreichen, ist sicherlich nicht realistisch. Sich das aber als Ziel zu setzen, das halte ich für gut. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr darüber sprechen, ob das eine Aufgabe für Wertheim sein wird.

Stichwort Photovoltaik in der Altstadt: Auf den Dächern der historischen Gebäude lässt der Denkmalschutz derzeit keine Anlagen zu. Sehen Sie andere Möglichkeiten?

Im Vergleich zu Freiflächenanlagen ist auf den Dächern der Altstadt wohl nur eine geringe Energieausbeute zu erzielen. Die Klima- und Energiewende wird sich nicht daran entscheiden, ob die wenigen Häuser in der Altstadt mit Photovoltaik belegt sind. Diese Frage entscheidet sich vielmehr daran, ob das auf den großen Flächen der Gewerbe- und Industriegebiete gelingt, in den Neubaugebieten und auf den Freiflächen, wo die Böden nicht so wertvoll sind.

Was sind wichtige, große Themen für das kommende Jahr?

Neben dem Thema Nachhaltigkeit werden das vor allem auch die Investitionen in die kommunale Infrastruktur sein. Die Fertigstellung der Neuen Sozialen Mitte, die Erweiterung der Kita Kembach, der Baugebinn der neuen Sporthalle am Gymnasium sind Beispiele für diese Investitionen. Dort, wo neu gebaut oder saniert wird, spielt das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch eine große Rolle. Ein weiteres wichtiges Thema wird das soziale Zusammenleben, ein Wiederzusammenfinden der Gesellschaft sein. Die Menschen in Wertheim haben sich in Corona-Zeiten wenig gesehen und hatten wenig Gelegenheiten, zusammenzukommen. So hoffe ich, dass wir im kommenden Jahr eine Michaelismesse und ein Altstadtfest haben werden, dass es wieder gesellschaftliche Großereignisse in Wertheim geben kann.

Zur Person: Markus Herrera Torrez Markus Herrera Torrez ist seit dem 1. Mai 2019 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Wertheim. Seine bislang knapp drei Jahre dauernde Amtszeit war stark geprägt von der Corona-Pandemie, die Mitte März 2020 zu einem ersten Lockdown in Deutschland führte. Viele Entscheidungen, die der Oberbürgermeister zusammen mit dem Gemeinderat treffen musste, fielen folglich unter den Rahmenbedingungen der Pandemie. So etwa die in diesem Jahr auf den Weg gebrachte Konsolidierung der Wertheimer Finanzen. Trotz der finanziell angespannten Haushaltslage ist es dem Oberbürgermeister mit dem Gemeinderat gelungen, wichtige Zukunftsprojekte für Wertheim in den kommenden Jahren anzustoßen. Dazu gehören sicherlich der Bau einer neuen Mehrfachturnhalle am Gymnasium und das Schulstandort-Konzept mit der Verlagerung der Grundschule auf das ehemalige Krankenhausgelände.