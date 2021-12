Corona hinterlässt tiefe Spuren im Wertheimer Tourismusgeschäft

Noch immer wenige Kreuzfahrtschiffe

Weniger Kreuzfahrtschiffe, aber eine große Zahl von Tagestouristen: So lässt sich das Tourismus-Jahr 2021 in der Region Wertheim zusammenfassen. Foto: Gunter Fritsch

Damit sei das Tourismus-Jahr 2021 zwar immerhin etwas besser gelaufen als im Jahr zuvor, zieht die Geschäftsführerin der Tourismus Wertheim (TWG) GmbH, Christiane Förster, eine gemischte Bilanz. Doch kamen in der Summe auch heuer deutlich weniger Übernachtungsgäste als in der Vor-Corona-Zeit. Rund 42.500 Ankünfte zählte die Tourismus GmbH in ihrem Buchungssystem. Weil die Gäste durchschnittlich 2,5 Tage in Wertheim blieben, kamen so im Jahresverlauf rund 90.600 Übernachten zusammen. Alle Zahlen sind Stand Ende September. Neuere liegen vom Statistischen Landesamt noch nicht vor.

Viele Tagestouristen

Geboomt hat allerdings der Tagestourismus. Wertheim ist vor allem bei Radfahrern, aber auch bei Ausflüglern, die im Sommer auf die große Reise ins Ausland verzichteten, zu einem attraktiven Ziel geworden. Rund eine halbe Million Tagestouristen, so die Schätzungen, kamen in diesem Sommer in die Große Kreisstadt und sorgten dafür, dass die Plätze in den Straßencafés am Marktplatz knapp wurden.

Ursprünglich, so die TGW-Geschäftsführerin Förster, habe man nach den massiven Einbrüchen in 2020 mit einem guten Start ins Tourismus-Jahr 2021 gerechnet. Nach einem »schleppenden Start« seien die Monate Mai und Juni dann auch »sehr gut« gelaufen. Eine Entwicklung, die sich im Sommer fortsetzte. Unterkünfte in der Kernstadt seien für Wochen ausgebucht, Plätze in der Gastronomie oft nur nach vorheriger Reservierung zu bekommen gewesen, blickt Christiane Förster zurück.

Mit den steigenden Corona-Zahlen ab Herbst habe sich dann allerdings das Blatt gewendet. Große Ereignisse wie das Altstadtfest und der Weihnachtsmarkt, die regelmäßig auch Touristen nach Wertheim locken, konnten nicht stattfinden. Zudem bestehe bei Reisenden immer wieder eine große Unsicherheit, wie sich die Pandemie weiter entwickle, sind die Erfahrungen der Tourismus-Chefin aus dem vergangenen Jahr.

Das wirkte sich direkt auf die Buchungszahlen aus, zumal auch die Kreuzfahrtschiffe nicht mit der vollen Belegung fahren, auch Busunternehmer ihre Kapazitäten nicht ausschöpfen konnten. Und das machte sich wiederum bei der Zahl der Stadtführungen bemerkbar. Die stiegen im Vergleich zum Pandemie-Jahr 2020 zwar von 293 auf 686 an. Blieben damit aber weit hinter den Werten von 2019 zurück, als noch rund 2350 Führungen gebucht wurden.

Wertheim als Reiseziel

Wertheim als ein attraktives deutsches Reiseziel zu etablieren, das müsse Aufgabe für die Zukunft sein, ist sich die TWG-Chefin sicher. Allerdings dürfte es deutlich schwieriger werden, Menschen in die Region zu locken, wenn wieder ohne größere Einschränkungen ins Ausland gereist werden könne. Dabei gelte es, die gesamte Tourismusregion mit ihren Stärken und Schwächen im Blick zu behalten. Förster ist überzeugt, dass auch Kommunen wie Freudenberg, Kreuzwertheim und Külsheim touristische Anziehungspunkte sind.

Um sich in Konkurrenz zu anderen Tourismusregionen in Deutschland zu behaupten, wünscht sich Förster deshalb schon seit Jahren ein Wellnesshotel in Wertheim, das auch für den Beratungstourismus genutzt werden könne. Zudem habe die Pandemie gezeigt, wie wichtig ein attraktiver Wohnmobilstellplatz sei, kritisiert sie den Wertheimer Stellplatz unter der Odenwaldbrücke. Eine Aufstiegshilfe für die Burg sei für den Tourismus in Wertheim zentral. Viele Busunternehmer, deren Klientel gerade ältere Menschen seien, fragten nach einer Möglichkeit, das Wertheimer Wahrzeichen bequem zu erreichen.

Um Wertheim als Rad- und Wanderziel weiter zu stärken, brauche es weitere Verbesserungen bei der Ausschilderung, abschließbare Gepäckboxen für Radtouristen oder auch ein »perfekt funktionierendes W-Lan« überall in der Stadt.

Hintergrund: Wanderkarte und Wanderbroschüre Die Tourismus Wertheim GmbH hat in diesem Jahr eine handliche Wanderkarte für die Region herausgegeben, die zusammen mit einer Wanderbroschüre Wanderern in der Region einige Vorschläge für Rundtouren macht. Dabei erstrecken sich die Wanderroutenvorschläge auf die Kommunen Wertheim, Külsheim, Freudenberg und Kreuzwertheim. Beide Produkte, so die Geschäftsführerin der Tourismus Wertheim GmbH, seien kurz nach ihrem Erscheinen bereits ein Erfolg gewesen. Die Broschüre habe man sogar schon nach wenigen Wochen nachdrucken müssen.