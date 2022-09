Corona hat zu keinen Austritten aus Vereinen in Ebenheid geführt

Serie: Ebenheider auch in diesem Jahr wieder sehr aktiv - Modellflieger mit 13 Neuen

Freudenberg 01.09.2022 - 14:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gefeiert wurde in Ebenheid dieses Jahr unter anderem die Einweihung eines Jugendraums

Siegfried Berg, Vorsitzender des Gesangvereins Ebenheid, berichtete gegenüber unserem Medienhaus bei ihrem gemischten Chor seien alle Sängerinnen und Sänger dabeigeblieben. "Es gab keine Verluste an Aktiven durch die Pandemie." In diesem Jahr habe man sogar eine Sängerin dazu bekommen. Die 24 Aktiven seine zwischen 18 und rund 80 Jahren, die Hälfte sei unter Mitte 40. Auch Chorleiter Egon Schmitt und alle Ehrenamtlichen aus der Vorpandemiezeit seien weiter aktiv. "Die Mitarbeit ist sehr gut, ein Wort und alle sind da."

Dies gelte für alle Vereine im Dorf, betonte Berg der auch Ebenheids Ortsvorsteher ist. Die Vereine unterstützten sich auch gegenseitig. Im vergangenen Jahr habe man eingeschränkt proben können. "Wir probten im Freien unterm Dach des Gemeindezentrums." Seit Juni 2022 probe man wieder regulär. Der Gesangverein hatte sich am Bürgerfest 50 Jahre Freudenberg beteiligt, außerdem veranstaltete er ein Sommerfest. Dieses sei ein Dorffest für alle Einwohner, so Berg. Beim Sommerfest sei man von den Modelflugfreunden Ebenheid unterstützt worden. Für das laufende Jahr plane der Gesangverein noch einige Veranstaltungen. "Seniorennachmittag in Ebenheid, Singen am Volkstrauertag, Weihnachtskonzert im Rahmen eines Gottesdiensts und Auftritt am Erntedankfest", zählte er auf. Alles finde aber nur statt, wenn es die Pandemiesituation zulasse.

Modellflugfreunde

Edgar Arnold, Vorsitzender der Modellflugfreunde Ebenheid resümierte, die Zahl der Aktiven Modellflieger sei über die Pandemiejahre gleichgeblieben. "Unsere Sportart üben wir im Freien aus, da ist die Ansteckungsgefahr nicht so groß." Auch alle Ehrenamtlichen seien dem Verein treu geblieben. Man habe in den vergangenen zwei Jahren sogar 13 Neuaufnahmen verzeichnen können, davon drei Jugendliche, freute er sich. "Der Flugbetrieb auf unserem Modellflugplatz läuft an den Wochenenden normal."

Man habe dieses Jahr auch schon mehrere Tage mit Modellfluggästen gehabt. Dazu gehörten auch Freunde aus Dettingen, die vier Tage lang in Ebenheid zelteten. Mit ihnen besuchte man auch das Sommerfest des Gesangvereins. Im September werde man auch wieder eine Hauptversammlung durchführen können. "Die letzte war 2019", so Arnold. Im kommenden Jahr werde der Verein sein 20-jähriges Bestehen mit Fest und Freundschaftsfliegen feiern, ergänzte der Vorsitzende. Früher habe der Verein auch den Schulen Einblicke in den Modellflugsport gegeben. Dies sei während der Pandemie leider nicht möglich gewesen. Man sei Interessenten am Modellflugsport gegenüber aufgeschlossen. "Sie können gerne an den Flugwochenende vorbeikommen", lud er ein.

Komödienstadl

Auch beim Komödienstadl Ebenheid hatte es in der Pandemie keine Austritte geben, erklärte der Vereinsvorsitzende Simon Schaber. Man habe stattdessen ein Mitglied dazu gewinnen können. Veranstaltet hatte der Verein in diesem Jahr eine Faschingsparty mit Umzug durch Ebenheid. Geplant ist für dieses Jahr auch wieder die Aufführung eines Theaterstücks. "Alle Vorstandsmitglieder und Ehrenamtlichen aus der Zeit vor der Pandemie sind aktiv geblieben", freute er sich.

DRK Ebenheid übt seit Mai 2022 wieder regulär. Der Verein beteiligte sich auch am Bürgerfest zum Eingemeindungsjubiläum. "Zwei Helferinnen unseres DRK unterstützten in der Pandemie das Corona- Testangebot in Wertheim", so Vorsitzender Stefan Ullrich. Aktuell unterstützten zwei Helferinnen aus dem DRK Ebenheid der Wertheimer Rotkreuzladen, ergänzte er. Dieses Jahr möchte man den Einwohnern des Dorfs die Defibrillatoren (AED) vorstellen, die im Dorf hängen. Dabei wird es auch die Möglichkeit geben die Herz-Lungen-Wiederbelebung und de Umgang mit dem Gerät zu üben. "Alle Aktive aus der Zeit vor der Pandemie sind weiter dabei", freute sich Ullrich. Es habe keine Austritte aus dem Verein gegeben.

Stammtisch

Über die Pandemie Aktiv blieb auch der Stammtisch der Ebenheider jeden Donnerstag in der "Tenne". Er sei der zentrale Treffpunkt im Dorf, so Berg. Bei diesem werden auch Aktion abgesprochen und Helfer für verschiedene Aktionen im Dorf gewonnen. Beim Stammtisch spricht man zudem über die Zusammenarbeit der Vereine bei verschiedenen Veranstaltungen und Projekten. Jede Woche kämen zwischen 20 und 25 Personen. "Sie sind alle freiwillig im Dorf aktiv und engagieren sich auch über ihren Einsatz in den Vereinen hinaus", sprach Berg ein großes Lob aus. Das Engagement zeigte sich beispielsweise beim Fest zur Eröffnung des Jugendraums und der Übergabe des Zertifikat "Familienbewusste Kommune Plus". Auch während der Pandemiezeit habe man sich, wenn dies möglich war, zum Stammtisch getroffen. "Im Freien und mit Abstand", so Berg abschließend.

Birger-Daniel Grein

Zahlen und Fakten: Die Ebenheider Vereine Gesangverein Ebenheid: Der Gesangverein hat einen gemischten Chor mit 24 Aktiven. Der Verein hat insgesamt rund 35 Mitglieder. Dem Vorstand gehören fünf Personen an. Vorsitzende sind Siegfried Berg und Gerda Horn. Modellflugfreunde Ebenheid: Der Modellflugsportverein hat 67 Mitglieder, davon 47 aktive und 20 fördernde Mitglieder Die Vorstandschaft des Vereins besteht aus sieben Personen. Vorsitzende sind Edgar Arnold und Hubert Berberich. Komödienstadl Ebenheid: Der Verein hat aktuell 53 Mitglieder. Vorstände sind Simon Schaber (erster Vorstand) und Jan Voit (zweiter Vorstand). DRK Ebenheid: Der Verein hat circa 30 Mitglieder. Die Vorstandschaft umfasst vier Personen, Vorsitzende sind Stefan Ullrich und Bernhard Stumpf. bdg