Container stoppt Freudenbergs Verkehr in der Hauptstraße

Technischer Ausschuss: Dringender Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Straßen und Wege

Freudenberg 14.02.2023 - 12:34 Uhr 2 Min.

Ein zeitweise aufgestellter Bauschuttcontainer in der Ortsdurchfahrt wirkt verkehrsbremsend. Ein Effekt, den die Mitglieder des Technischen Ausschuss des Gemeinderats Freudenberg durchaus positiv sehen. Foto: Birger-Daniel Grein

Laut Zusatz des Halteverbotsschilds sei die Aufstellung nur bis 14. Februar genehmigt. Er fragte, wie lange der Container stehen dürfe. Er stellte aber zugleich fest, einerseits behindere die Aufstellung auf der Fahrbahn den Verkehrsfluss, andererseits habe sie die positive Auswirkung, den Verkehr zu bremsen.

Längere Aufstellerlaubnis

Bürgermeister Roger Henning antwortete, das Landratsamt habe die Aufstellerlaubnis bis 1. März verlängert. Der Antragsteller sei bereits darauf hingewiesen worden, den Hinweis am Schild entsprechend zu aktualisieren. Der Container gehöre zu einer Entrümpelung eines sehr großen Kellers.

Eher förderlich denn hinderlich

Aus Sicht Hennings ist seine Aufstellung eher förderlich als hinderlich, da sie den Verkehr bremse. Generell sah er eine zu hohe Durchschnittsgeschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt. Optimal wäre eine Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit mit einem Messpunkt an der Ortseinfahrt und einem an der Ortsausfahrt, wie sie andernorts zum Beispiel im Tunnel zum Einsatz käme. Wer durchschnittlich zu schnell fahre, könne so geblitzt werden.

Eine weitere Idee, um die enge Ortsdurchfahrt zu entlasten, wäre eine Ampelregelung, so dass die engen Bereiche nur wechselseitig befahren werden könnten. »Das bekommen wir aber nicht durch«, so Henning. Ebenso nicht realisierbar ist Beils Idee einer Maut für die L 2310. Sie soll Mautausweicher der Autobahn abhalten. Henning sagte, die L 2310 werde nicht wegen der geringen Mautersparnis genutzt, sondern wegen der Zeitersparnis im Vergleich zum Weg über die Autobahn. Hier würde helfen, eine Durchfahrt des Schwerlastverkehrs für den nicht örtlichen Verkehr nur bei Sperrung der A 3 zu erlauben.

Beil wies außerdem auf abgesenkte Kanaldeckel in Freudenberg hin und fragte, wann man diese wieder auf Straßenniveau bringe. Henning berichtete von der Kanalbefahrung vom Stadteingang Süd bis zum Rathaus. Eventuell könnten in diesem Bereich einige Kanaldeckel wegfallen.

Weiter verwies er auf den dringenden Handlungsbedarf an der L 2310 in der Ortsdurchfahrt Freudenberg auch im Hinblick auf die Umsetzung der Maßnahmen der Lärmaktionsplanung. »Lärm macht die Menschen krank«, betonte er. Hinzu kämen die Gehwegschäden, die durch das Überfahren der Gehwege durch Lastwagen an der Ortsdurchfahrt entstünden. Bei der Übergabe der Mondfelder Unterschriftenaktion (Sanierung L 2310 Mondfeld-Grünenwört) im Verkehrsministerium wolle er auch auf den dringenden Handlungsbedarf in Freudenberg hinweisen. Seine Hoffnung sei, dass sich mittelfristig bis in zehn Jahren einiges positiv verändern werde, sagte er.

Veraltete Beleuchtung

Manfred Zipf verwies auf die Beleuchtung in den kleinen Seitenwegen der Kernstadt. Diese sei teilweise schon sehr veraltet, und die Beleuchtungssituation sei nicht gut. Henning antwortete, man sei sich bewusst, dass die Beleuchtungssituation nicht optimal ist.

Alle Straßenbeleuchtungen würden einmal jährlich geprüft. Man müsse schauen, dass man gemeinsam mit den Stadtwerken als Betriebsführung der Straßenbeleuchtung die LED-Umrüstung voranbringe.

Weiter berichtete er, man warte die Ergebnisse der Tests zur zweitweisen nächtlichen Abschaltung der Straßenbeleuchtung ab. Dann soll diese Energiesparmaßnahme auch für Freudenberg geprüft werden.

