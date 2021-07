Commerzbank schließt 2022 ihre Filiale in Wertheim

Umstrukturierung: Geldhaus streicht insgesamt 340 Standorte - 40 Außenstellen in Baden-Württemberg bleiben

Wertheim 07.07.2021 - 16:34 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Commerzbank-Filiale Wertheim soll nächstes Jahr geschlossen werden.

Bis Ende 2022 soll laut Nachrichtenagentur dpa etwa jede zweite Filiale im Südwesten schließen. Am Ende sollen in Baden-Württemberg 40 Commerzbank-Filialen erhalten bleiben, gleichzeitig soll die persönliche Beratung ohne Filialen ausgebaut werden, beispielsweise telefonisch oder über das Internet.

Dabei wolle man ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen, wird Commerzbank-Bereichsvorstand Mario Peric in der Meldung zitiert.

Negativzinsen für Neukunden

Ein Gratiskonto bekommen laut dpa künftig nur noch Kunden, die auf Dienstleistungen in der Filiale verzichten und ausschließlich die digitalen Anwendungen nutzen. Grund ist unter anderem das dauerhaft niedrige Zinsniveau. Neukunden, mit Erspartem von mehr als 50 000 Euro auf dem Konto müssten künftig Negativzinsen zahlen, heißt es.

»Bei unserer Strategie geht es nicht darum, Filialen zu schließen«, erklärt Peter Tiefenbach, Sprecher der Commerzbank Region Süd gegenüber unserer Redaktion. »Es geht um ein zukunftsfähiges Filialnetz und ein komplett neues, an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiertes Geschäftsmodell.«

Mitarbeiter können wechseln

Die Filiale in der Wertheimer Mühlenstraße, die zur Niederlassung Würzburg gehört, wird 2022 geschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Die Standorte Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Coburg, Bad Kissingen, Forchheim und Sonneberg blieben erhalten. Wie viele Mitarbeiter in Wertheim betroffen sind, beantwortet der Commerzbank-Sprecher nicht. »Für unsere von den Filialschließungen betroffenen Mitarbeiter wird es verschiedene Optionen geben, zum Beispiel der Wechsel in eine andere Filiale oder die Übernahme einer Aufgabe in unseren künftigen Beratungscentern.«

Standortbezogene Informationen würden kommuniziert, sobald die Details feststünden. Gespräche mit Arbeitnehmervertretern liefen.

»Wir haben während der Pandemie festgestellt, dass Beratung »remote« - also ohne Filiale - gut funktioniert und für den Kunden schnell, einfach und bequem ist. Unsere Strategie bleibt digital und persönlich, denn das persönliche Gespräch ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unserer Kundenbetreuung«, wird Stefan Hecht, Leiter der Niederlassung Würzburg, in der Mitteilung zitiert.

Derzeit geschlossen

Die Filiale in Wertheim ist derzeit ohnehin wegen der Corona-Pandemie zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern geschlossen, die Selbstbedienungsgeräte sind weiter verfügbar.

Ebenfalls auf der Streichliste steht die Filiale in Mosbach, dazu weitere im Raum Mannheim. Die Wertheim am nächsten gelegenen Filialen sind in Aschaffenburg und Würzburg.

Laut Eigendarstellung ist die Commerzbank »die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30 000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland«.

Matthias Schätte