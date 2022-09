"Cleanup Day" in Wertheim: Anpacken gegen die Müllflut

Müll wird "ins­ta­grama­b­le" - al­so fo­to­gra­fisch für die so­zia­len Me­di­en im In­ter­net do­ku­men­tiert. Das ist na­tür­lich nur ei­ne Sei­te des "Cleanup Day", zu dem auch der Na­bu aus Wert­heim am Sams­tag auf­ge­ru­fen hat­te. So cle­an und smart wie "Ins­ta­gram" ist das Müll­sam­meln im wah­ren Le­ben nicht. Ei­gent­lich ist es das Pi­cken nach dem Wohl­stands­müll den an­de­re ein­fach so in die Land­schaft wer­fen.