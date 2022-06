Christuskirche in Grünenwört wird 50

Feier: Festgottesdienst wegen der Pandemie mit zwei Jahren Verzögerung am Sonntag nachgeholt

Dekanin Wibke Klomp hat die Besucher des Jubiläumsgottesdienstes in der Christuskirche Grünenwört empfangen. Foto: Thilo Winkelmann

Umso größer war in diesem Jahr die Freude über die nun stattfindende Feierstunde. Rund 120 Besucher hatten sich dafür im Grünenwörter Gotteshaus eingefunden und wurden nach dem Einzug der Kirchenältesten, angeführt von Dekanin Wibke Klomp und Oberkirchenrat i. R. Johannes Stockmeier, von Klomp empfangen. Ingrid Scheurich sprach anschließend für den Ältestenkreis. »50 Jahre sind noch kein Alter für eine Kirche, aber ein Grund zum Feiern und dankbar zu sein«, so Scheurich. Sie umriss die Entstehungsgeschichte der Christuskirche von der ersten Planung 1963 über Spendensammlungen, Spatenstich und die Einweihung 1970. Mit den Worten: »Ich danke allen, die von den Anfängen bis heute in diesem Gotteshaus gewirkt haben«, endete Scheurich.

Nachdem Johannes Stockmeier erfahren hatte, dass Pfarrerin Carolin Knapp seit längerem erkrankt ist, bot er kurzerhand an, den Jubiläumsgottesdienst mitzugestalten. Das Angebot des ehemaligen Präsidenten des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde gerne angenommen. Hatte er doch von 1977 bis 1988 als Pfarrer in Bestenheid und eben auch in Grünenwört die Geschicke der Kirchengemeinde geleitet.

Stockmeier ließ es sich nicht nehmen, die Predigt zum 50. Geburtstag eines Gotteshauses in seinem ehemals ersten Kirchenbezirk zu halten. »Auch diese Kirche hier in Grünenwört im Maintal wird gebraucht, damit Gottes Wort wirkt«, so Stockmeier in seiner Predigt. Anschießend beglückwünschte Ursula Nagel, die Frau des während der Bauzeit von 1968 bis 1970 zuständigen Pfarrers Horst Nagel, die Kirchengemeinde zum Jubiläum der Christuskirche. Gemeindereferentin Annette Soban überbrachte die Glückwünsche der katholischen Kirchengemeinde Wertheim und wünschte ein fröhliches Happy Birthday.

Zum Abschluss des Gottesdienstes überreichte der Ältestenkreis noch einen kleinen Geschenkkorb an Johannes Stockmeier. Sinnigerweise darin enthalten zwei Flaschen Wein aus den Lagen Dorfprozeltener Predigtstuhl und Külsheimer Hoher Herrgott.

Unter der musikalischen Begleitung von Frieder Dosch (Orgel) und Werner Querbach(Englisch Horn) verließen die Gottesdienstbesucher die Christuskirche und trafen sich auf dem Vorplatz zu einem kleinen Umtrunk in geselliger Runde.

THILO WINKELMANN

Hintergrund Hintergrund: Die Christuskirche in Grünenwört 1963 wurde der Gebetsraum in der damaligen Schule für die Gottesdienste zu klein, und es begann die Planung einer eigenen Kirche. Nach den Plänen des Wertheimer Architekten Schlüter erfolgte 1968 der erste Spatenstich auf dem Gelände neben dem Friedhof. Neben dem persönlichen Einsatz mit Muskelkraft und Maschinen unterstützten die Grünenwörter ihren Kirchenbau auch mit Spendenaktionen, einem Basar und Sammlungen. Beachtliche 40.000 Mark konnte der nur 450 Einwohner zählende Ort zusammen bekommen. Im Februar 1970 wurden die Glocken im neuen Turm aufgezogen, und am 14. Juni 1970 fand die Einweihung durch Oberkirchenrat Stein und Pfarrer Nagel statt. 1971 wurden die Orgel und das aufwendig hergestellte Altarkreuz in der Kirche installiert. Beschlossen wurde damals auch, dass dieses Gotteshaus ebenso den katholischen Gemeindegliedern zur Verfügung stehen soll. Ein Grundsatz, der heute noch gelebt wird. (tlo)