Formation Ten Sing Wertheim präsentiert vor 150 Besuchern tolles Programm

Projekt

Wertheim 24.07.2022 - 13:26 Uhr 2 Min.

Wertheim 24.07.2022 - 13:26 Uhr 2 Min.

Besondere Aufführung: Die Formation Ten Sing Wertheim hat in der Turnhalle in Sachsenhausen ein Konzert mit Chor, Band, Tanz und Poetry von Jugendlichen für Jugendliche und Junggebliebene präsentiert. Foto: Holger Watzka

Ten Sing Wertheim, so der Name der Formation, präsentierte vor rund 150 Besuchern ihr neues Programm. »Mut ist, wenn Du mit der Angst tanzt,« mit diesem Leitsatz war die Gruppe Ten Sing Wertheim nicht nur ein Jahr, sondern bedingt durch Corona, ganze zweieinhalb Jahre unterwegs.

Bei einem Brainstorming wurde ergründet, was die Jugendlichen beschäftigt, gerade zu Beginn von Corona, passend zur Situation, waren Angst und Mut die Auslöser für das Projekt. Dabei durften die Mitwirkenden von Ten Sing erleben, dass zum mutig sein auch immer eine kleine Portion Angst gehört.

Lange Zeit konnten sich die Beteiligten nur auf dem Bildschirm sehen, aber sie haben es geschafft, manche Ängste zu überwinden und neuen Mut zu schöpfen. Was daraus entstanden ist, wurde jetzt in der Turnhalle in Sachsenhausen aufgeführt, ein Konzert mit Chor, Band, Tanz und Poetry von Jugendlichen für Jugendliche und Junggebliebene. Die einzelnen Szenen des tiefgründigen und witzigen Theaterstücks, das die selbst geschrieben haben, wurden ergänzt durch einen fetzigen Tanz und den vielstimmigen Ten-Sing-Chor. Die Band brachte das Ganze musikalisch zur Geltung. Chor und Band sangen und spielten Lieder von Abba, Linkin Park, Tim Bendzko und anderen.

Alle haben Angst

»Jeder hat vor etwas Angst,« so die Botschaft des Theaterstücks. Angst vor Spinnen oder vor der Zukunft? Bei etwas Persönlichem, wie der Angst, so die Jugendlichen, gibt es kein richtig oder falsch. »Mut fängt nach dem Scheitern wieder ganz von vorne an,« so formulierte es schon die Sängerin Alexa Feser.

Rebekka Scheurich trägt Verantwortung innerhalb der Gruppe. Sie erzählt, dass viele junge Menschen im Konfirmationsalter zu Ten Sing stoßen: »Man lädt sich gegenseitig ein.« Einige »bleiben hängen« und sind so oft viele Jahre bei den Veranstaltungen. Wie Rebekka Scheurich erzählt, habe sie Ten Sing sehr geprägt. Mit einem frohen Lachen erzählt sie über die zurückliegenden Monate: »Das war sehr fordernd, teils chaotisch, aber erfüllend.« Der Auftritt in Sachsenhausen vor Publikum sei auch eine Steigerung gegenüber der Generalprobe.

Gunter Götzelmann gehört zu den »alten Hasen« bei Ten Sing Wertheim. Seit 34 Jahren ist er dabei und hat sichtlich immer noch große Freude. Er sieht Ten Sing bei den wöchentlichen Gruppentreffen als Plattform, um Begabungen zu entdecken. Die Jugendlichen tun Gutes, besonders auch durch ihre Auftritte, hier finden sich dann oft generationenübergreifend auch frühere Ten-Sing-Mitwirkende ein.

Pfarrer als großer Fan

Bernhard Ziegler, Pfarrer für die Gemeinden Beringen, Kembach und Dietenhan, gilt bei Ten Sing Wertheim als großer Fan. Er besucht nach eigenen Angaben seit 16 Jahren jedes Konzert und lobt die konstante Leistung der jungen Menschen. In der Arbeit von Ten Sing sieht Pfarrer Ziegler einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung.

Mitwirkende, überwiegend aus den Ortschaften im Wertheimer Osten, waren: Lea Blum, Zoe Brandt, Aniko Brenneisen, Lennert Diehm (Band), Gunter Götzelmann, Romy Götzelmann, Katharina Haack, Nora Hartig, Lorina Horn, Ninja Kachel, Elisabeth Kleinhagenbrock, Emma Kraft, Michael Kunkel (Band), Enya Oberdorf, Tanita Oberdorf, Lukas Scheurich (Licht und Ton), Jonas Scheurich (Licht und Ton), Rebekka Scheurich, Daniel Spielmann (Band), Niko Wiechert (Band), Mariella Whalen und Johannes Wiessner (Band). HOLGER WATZKA

Hintergrund: Was Ten Sing bedeutet

Ten Sing Wertheim bedeutet, dass Jugendliche zwischen 13 und 23 Jahren jedes Jahr ein Konzert vorbereiten.

Chor, Band, Theater und Tanz sind die tragenden Säulen. Jeden Mittwoch trifft sich diese starke Gemeinschaft von 19 bis 21 Uhr in Bettingen. Dabei gibt es Kuchen, Bröseltee und jede Menge Spaß.

Ten Sing ist norwegisch und heißt übersetzt: Teenager singen. Dies ist musikalische-kulturelle-kreative christliche Jugendarbeit innerhalb des CVJM (Christliche Vereinigung junger Menschen) und ist inzwischen mit Gruppen in vielen Ländern auf der ganzen Erde vertreten.

Der norwegische Pfarrer Kjell Gronner gründete 1968 die erste Ten-Sing-Gruppe. Ursprünglich ein Jugendchor, der sich mit zeitgenössischer Musik beschäftigte und die christliche Verkündigung pflegte. Seit 1986 gibt es Ten Sing in Deutschland, hier laufen die Fäden beim CVJM zusammen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt das Projekt in Deutschland, mittlerweile sind mehr als 100 Gruppen deutschlandweit gemeldet. In Europa gibt es 500 Ten-Sing-Gruppen. (hw)