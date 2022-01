Das kritisieren medizinische Fachkräfte im Raum Wertheim an der Generalistik in der Pflegeausbildung

Für und Wider

Wertheim 23.01.2022 - 10:55 Uhr

Franz Schilling, Generalistik-Schüler an der Berufsfachschule für Pflege Wertheim 20.04.2021, Niedersachsen, Braunschweig: Eine Intensivpflegerin versorgt auf der Intensivstation am Klinikum Braunschweig einen an Covid-19 erkrankten Patienten. Als die Pandemie sich noch nicht abzeichnete, hat Niedersachsen die Ausbildung im Pflegebereich reformiert, die zuvor getrennten Ausbildungen in der Kinderkrankenpflege sowie der Alten- und Krankenpflege wurden zusammengeführt. (zu dpa «Pflegeausbildung in Niedersachsen ist nach Reform auf dem Prüfstand») Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Cornelia Krause, Krankenhausdirektorin der Rotkreuzklinik Wertheim, verwies darauf, dass mit der Pflegereform nicht nur die generalistische Ausbildung eingeführt wurde. »Die Einführung der Generalistik war auch der Startschuss für das sogenannte primärqualifizierende Pflegestudium.« Viele Abiturienten wollten keine Ausbildung machen, sondern lieber ein Studium absolvieren. Die neuen Studiengänge vermittelten aktuellste pflegewissenschaftliche Theorien und Inhalte und beinhalten Praxiseinsätze von mehr als 2100 Stunden. »Anders als beim dualen Pflegestudium können die Studentinnen und Studenten nun sowohl ihren Bachelor-Abschluss als auch die staatliche Prüfung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann an der Hochschule absolvieren.« Absolventen der Pflegeausbildung könnten auch noch im Anschluss das Pflege-Studium machen. »Es haben sich also weitere Abschlussmöglichkeiten ergeben.« Zu möglichen Nachteilen der Ausbildungsreform stellte sie fest: »Einige Experten befürchten, dass durch die Generalisierung der Pflegeausbildung wichtige Inhalte zu kurz kommen könnten.« So hätten zum Beispiel Senioren und Kinder sowohl körperlich als auch psychisch andere Bedürfnisse. Diesen könne man nur gerecht werden, wenn man das nötige Fachwissen habe. Für die Zukunft wünscht sie sich eine bessere Verzahnung der zwei Säulen Ausbildung und Studium.

Alexandra Weidinger-Sans, Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Praxisanleiterin in der Klinik findet, die vereinheitlichte Ausbildung ermögliche es den Pflegefachkräften, problemlos zwischen einzelnen Versorgungsbereichen zu wechseln. Diese seien dadurch flexibler. »Alle haben die gleichen Grundkenntnisse und können dadurch interdisziplinär eingesetzt werden.« Da in der Ausbildung Praxiseinheiten in verschiedenen Einrichtungen Pflicht sind, könne die Auszubildenden die verschiedenen Bereiche der Pflege entdecken. Es gebe jedoch Stimmen, die bezweifeln, dass eine generalisierte Ausbildung das nötige Spezialwissen in der kurzen Zeit vermitteln kann. »Anschließende Weiterbildungen können ein wichtiger Baustein sein, um eventuelle Wissenslücken zu füllen.«

Martina Zipf, Leiterin der Berufsfachschule für Pflege Wertheim, sieht einen Vorteil durch die EU-Anerkennung der generalistischen Ausbildung. So würden sich mehr Jobchancen ergeben. »Was in Deutschland neu ist, ist in anderen europäischen Ländern schon lange Standard.« Die neue Berufsausbildung sei so konzipiert, dass der Abschluss in ganz Europa anerkannt wird und man ohne Probleme im Ausland arbeiten könne. Hinsichtlich der geringeren Vertiefung in manchen Bereichen erklärte sie: »Das jeweilige Fachwissen für spezielle Arbeitsbereiche kann oftmals erst nach der Ausbildung durch Weiterbildungen erworben werden.« Sie wünscht sich, dass die Einsatzdauer im Bereich der Kinderkrankenpflege erhöht wird. »Auch die Vorgabe, in welchem Ausbildungsjahr welcher Einsatz zu leisten ist, sollte wieder flexibler gestaltet werden.« Wünschenswert wäre es zudem, dass die einzelnen Bundesländer die Pflegefachhelferausbildung reformieren und damit zum Beispiel mit der Zwischenprüfung automatisch der Helferabschluss erworben werden kann.

Franz Schilling, ist Generalistik-Schüler an der Berufsfachschule für Pflege Wertheim. Er ist im zweiten Lehrjahr zum Pflegefachmann. Vorteilhaft findet er, dass man als Schüler tiefergehende Einblicke in die verschiedenen Fachbereiche und Einsatzmöglichkeiten der Pflege bekomme. Man habe zwar auch in der alten Ausbildungsvariante verschiedene Einsätze zum Beispiel in Altenheim, Sozialstation, Kindergarten, Psychiatrie gehabt. »Dadurch, dass nun die Dauer der Einsätze erheblich verlängert wurde, teils bis zu drei Monaten, hat man wesentlich mehr Zeit, sich in die Eigenheiten der jeweiligen Einrichtung einzuarbeiten und ist somit auch nach dem Examen besser für die Arbeit in diesen Bereichen qualifiziert.« Als Nachteil empfindet er vor allem die sich ständig ändernden, umfangreichen Dokumentationsvorgaben. Eine Änderung wünscht er sich bei der Organisation der Praxisphasen. »Dadurch, dass wir so viele verschiedene und teils sehr lange Einsätze durchlaufen, sind diese oft in kleine Blöcke zerstückelt«. So könne ein Einsatz von drei Monaten in fünf bis sechs Blöcke aufgeteilt sein, was es wiederum schwierig mache, sich in die jeweilige Einrichtung einzufinden. Er würde sich wünschen, auch mal vier bis sechs Wochen am Stück an einer Stelle tätig zu sein.

Stefan Dosch, Schulleiter des Bildungszentrums für Pflegeberufe der Johanniter-Unfall-Hilfe in Wertheim-Hofgarten spicht von einer besseren Vernetzung von Theorie und Praxis durch die Reform, da die Praxisphasen strukturierter seien als zuvor. »Jede Praxisphase hat eigene Lernziele.« Gut sei auch, dass im Rahmen der Reform auch die Ausbildung von Praxisanleitern vertieft wurde. Zudem habe man die Lehrkräfteausbildung angepasst. »Ein Vorteil für die Schüler ist auch, dass sie breitere Einblicke bekommen.« Zudem fördere die Generalistikausbildung die Kompetenz zur lebenslangen Weiterbildung. »Die breitere Aufstellung der Ausbildung hilft, dass die Pflegekräfte den Herausforderungen der Zukunft besser gewachsen sind.« Beispielhaft erklärt er, dass es immer mehr alte Menschen als Patienten in den Kliniken gebe. Außerdem müsse die Altenpflege auch Menschen betreuen, die noch nicht vollständig genesen entlassen werden. Als Nachteil empfindet er, dass berufliche Spezialthemen, wie beispielsweise die Thematik Demenz, zum Teil weniger vertieft werden. Auch der Zeitpunkt der Einführung der Ausbildung sei ungünstig gewesen. »Mitten in der Pandemie und der Phase mit Fernunterricht war das eine zusätzliche Herausforderung.« Sein Wunsch ist eine Reform auch der Helferausbildung, so dass diese wieder besser mit der neuen dreijährigen Ausbildung verzahnt ist.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Generalistik in der Pflege 2020 ist in Deutschland eine neue generalistische Pflegeausbildung, Generalistik genannt, gestartet. Darunter versteht man die Zusammenführung mehrerer Berufe zu einem gemeinsamen, neuen Berufsbild Pflege. Die Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden zu einer neuen Pflegeausbildung mit einheitlichem Berufsabschluss zusammenführt. Die Absolventen tragen die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Zugangsvoraussetzung ist eine zehnjährige allgemeine Schulbildung. Die wichtigsten Neuerungen sind: Die Ausbildung befähigt zur Fachpflege von Menschen aller Altersgruppen Der Abschluss ermöglicht eine Tätigkeit in allen Bereichen wie Krankenhäusern, Kinderkliniken, Rehabilitationskliniken, psychiatrischen Einrichtungen, Seniorenheimen und in der ambulanten Pflege. Der Berufsabschluss wird in allen EU-Staaten anerkannt Durch die generalistische Ausbildung eröffnen sich neue Berufs- und Karriereperspektiven Der Berufsabschluss wird im Bachelorstudiengang Pflege angerechnet (50%) Die Auszubildenden absolvieren in der Ausbildung unterschiedlich lange Außeneinsätze im Altenheim, in der ambulanten Pflege, in der Psychiatrie und im Krankenhaus. Für die Ausbildung in der Rotkreuzklinik Wertheim gilt zudem: Es gibt Einsätze in der Rotkreuzklinik Wertheim auf verschiedenen Stationen wie etwa der Chirurgie und Inneren Medizin. Zusätzlich haben die Auszubildenden die Möglichkeit, sich Bereiche im Haus auszusuchen (zum Beispiel Notaufnahme oder Intensivstation).