CDU verliert teilweise dramatisch an Zustimmung

Analyse: Wie die Parteien im Wahlkreis Odenwald-Tauber im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 abgeschnitten haben

Allerdings, das zeigen die Zahlen auch, verlor die CDU in der Vergangenheit in einem der größten Wahlkreise Baden-Württembergs teilweise dramatisch an Zustimmung. Vor allem der Anteil der Stammwähler ist auch bei den Christsozialen spürbar zurückgegangen.

Das zeigen die aktuellen Wahlergebnisse erneut, die allerdings bis zum Redaktionsschluss noch nicht vollständig vorlagen: Der Blick auf das Wahlergebnis der Christsozialen im Wahlkreis Odenwald-Tauber zeigt, sowohl bei den Erst- wie bei den Zweitstimmen hat die Partei teilweise zweistellige Einbußen hinnehmen müssen.

Wählerwanderungen

Der Blick auf die Ergebnisse in Wertheim macht deutlich, wohin Wählerstimmen gewandert sind. Neben der SPD mit ihrer Direktkandidatin Anja Lotz konnten auch die Grünen und vor allem die FDP von den Stimmenverlusten der CDU in der Großen Kreisstadt profitieren.

Was auch auffällt: Gleichzeitig konnte die AfD von den Verlusten der CDU nicht wirklich profitieren. In Wertheim etwa, bei den vergangenen Wahlen in einzelnen Wahlbezirken stets eine Hochburg der AfD, büßte die Partei - trotz ihrer erneuten Erfolge etwa auf dem Wartberg - bei Erst- und Zweitstimmen jeweils etwa über zwei Prozent ein. Verluste von 1,5 Prozent bei den Erststimmen und knapp zwei Prozent bei den Zweitstimmen gab es für die AfD auf Wahlkreisebene.

Konnte Alois Gerig bei der Bundestagswahl 2017 für die CDU als Direktkandidat noch 46,9 Prozent der Erststimmen holen, lag Nina Warken bis Redaktionsschluss erst bei knapp 31 Prozent - ein Verlust von knapp 16 Prozent. Ähnliche Zahlen auch beim Zweitstimmenergebnis der CDU. Hier kam Gerig vor vier Jahren auf 39,8 Prozent der Zweitstimmen. Bis Redaktionsschluss lag das Zweitstimmenergebnis von Nina Warken bei knapp 31 Prozent. Ein Minus von neun Prozent gegenüber 2017.

Zuwächse bei SPD

SPD-Kandidatin Anja Lotz kam bis Redaktionsschluss bei 352 von 384 gemeldeten Ergebnissen auf 20,33 Prozent der Erststimmen, die SPD holte 21,89 Prozent der Zweitstimmen. 2017 hatte SPD-Kandidatin Dorothee Schlegel 19,1 Prozent der Erststimmen geholt, die Sozialdemokraten kamen damals auf 16,9 Prozent der Zweitstimmen. Schneidewind-Hartnagel von den Grünen kam auf Wahlkreisebene auf 10,99 Prozent der Erststimmen und 10,96 der Zweitstimmen.

Damit verbesserte sie ihr Ergebnis von vier Jahren bei den Erststimmen um rund vier Prozent. Bei den Zweitstimmen holte sie damals 8,5 Prozent, ein Plus von zweieinhalb Prozentpunkte.

