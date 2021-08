"Catweazle" und "Die Croods" ganz vorne

Burgfilmfest: Gemischte Bilanz der diesjährigen Veranstaltungsreihe - Christian Schlager insgesamt zufrieden

Zu selten war es beim diesjährigen Burgfilmfest so voll wie beim Startfilm "Die Croods - Alles auf Anfang". Foto: Peter Riffenach

Zufrieden ist Schlager nicht nur mit dem Besuch, auch das Wetter habe sich recht gut gehalten. "Wir hatten lediglich zwei Abende, an denen es geregnet hat", sagt er. Allerdings hätten doch einige schöne Sommerabende gefehlt, und "wenn es tagsüber regnet, entscheiden sich viele doch gegen einen Besuch am Abend", ist der Referatsleiter überzeugt. Trotz der nicht immer idealen Rahmenbedingungen konnte er an den 14 Abenden zusammen knapp 1700 Filmfreunde im Burggraben willkommen heißen. "Gegenüber den rund 1730 an 18 Abenden im Jahrhundertsommer 2020 ist das ein erfreuliches Ergebnis."

Zum Teil extra angereist

Das mit dem willkommen heißen ist übrigens wörtlich gemeint, denn Schlager war an jedem Abend anwesend und hat die Zuschauer vor dem jeweiligen Filmstart tatsächlich persönlich begrüßt. "Jeden Abend habe ich die obligatorische Frage gestellt, wer zum ersten Mal beim Burgfilmfest ist und es gingen jedes Mal erstaunlich viele Finger nach oben", berichtet der Organisator. Und das seien nicht nur Touristen gewesen, die zufällig in Wertheim Station gemacht und die Gelegenheit zu einem Kinoabend genutzt haben. Zum Teil seien die Gäste von weiter her eigens für den Kinoabend angereist, erklärt er und nennt als Beispiel eine Gruppe von elf Personen, die eigens zum Frankenstein-Abend mit Ralph Turnheim aus Schweinfurt gekommen war.

Erwartungsgemäß an der Spitze der Statistik steht der Otto-Film "Catweazle". "Das war mit 320 Besucher die einzige ausverkaufte Vorstellung, und wir hätten wahrscheinlich mindestens 100 mehr gehabt, wenn die neue Corona-Verordnung ein paar Tage früher erlassen worden wäre", ist Schlager überzeugt. Zufrieden ist er nicht nur mit dem Besuch, sondern auch mit dem Film, der überraschenderweise kein typischer "Otto-Klamauk", sondern "wirklich gut gemacht war", wie er lobt. Um ein deutlich besseres Ergebnis zu erreichen, hätten noch zwei bis drei solcher "Quotenbringer" gefehlt. "Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019, unser bisheriges Rekordjahr, hatten wir mit 'Bohemian Rhapsody' (549) und 'Aladdin' (326) sowie drei weiteren an der Dreihundertergrenze gleich fünf solche Renner."

Turnheim als Dauergast?

Seine beiden Favoriten seien heuer "Der Rausch" und "Ich bin Dein Mensch gewesen", die beide über 150 Zuschauer anlockten, sie landeten hinter dem Eröffnungsfilm "Die Croods - alles auf Anfang", der am Familienabend mit 229 Besuchern die "Silbermedaille" errang. Mit über 100 Gästen konnten noch "Der Rosengarten von Madame Vernet" (127), "?und täglich grüßt die Liebe" (116) und "Frankenstein" mit Ralph Turnheim (über 110) aufwarten. "Für Turnheim war es der beste Besuch, seit er nach Wertheim kommt", meint der Burgmanager und er überlegt, ob er den Leinwandlyriker nicht als festen Bestandteil des Burgfilmfestes integrieren soll. "Damit würden wir einen Fixpunkt sowohl für den Künstler als auch für das Publikum schaffen."

Enttäuschend sei der Zuspruch bei drei Filmen gewesen, die er deutlich attraktiver eingeschätzt habe, gibt Schlager zu und nennt den Berlinalesieger "Bad Luck Banging or Loony Porn" (48), den Horrorstreifen "A Quiet Place 2" (30) und die leise Komödie "Der Hochzeitsschneider von Athen" (54). "Bei diesen Filmen hätte ich doch mit dem einen oder anderen Zuschauer mehr gerechnet", gibt er zu. Alles in allem läge das Burgfilmfest aber durchaus im Rahmen vergleichbarer Open-Air-Veranstaltungen. "Wir mussten aufgrund fehlender Großproduktionen überwiegend Arthousefilme zeigen und haben deshalb keinen Grund, in Wehklagen auszubrechen", sagt Schlager, der sich schon Gedanken macht, wann und vor allem wie lang das Burgfilmfest 2022 stattfinden soll. "Ich tendiere zu 14 Tagen wie in diesem Jahr", sagt er und weist darauf hin, dass schon zahlreiche Anmeldungen von Interessenten vorlägen, die mit ihren Künstlern im Burggraben auftreten wollen, berichtet der Burgmanager, der als Kinofan etwas wehmütig ist, dass es jetzt wieder ein Jahr dauert, bis zum nächsten Open-Air-Kino im Burggraben.

Peter Riffenach