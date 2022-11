Burgsanierung in Wertheim bleibt ein Dauergeschäft

Wirtschaftsplan: Viel Arbeit 2023 und 2024

Wertheim 09.11.2022 - 16:41 Uhr 1 Min.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten sind auch in den kommenden zwei Jahren am Wertheimer Wahrzeichen, der Burg, geplant. Foto: Gunter Fritsch

Im kommenden Jahr soll auf der Burg vor allem die Beleuchtung modernisiert und erneuert werden. Dafür sind allein 135.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2023 eingestellt. Dabei gehe es nicht nur darum, auf der Burg Strom zu sparen, indem LED-Leuchten verbaut werden. Auch das umfangreiche Sicherheitskonzept erfordere etwa am Altanentor eine Beleuchtung, die eine sichere Flucht ermögliche, erläuterte Schlager Hintergründe. Die gleiche Summe soll dann auch im Jahr 2024 für Beleuchtung ausgegeben werden.

Neue Besucher-Drehkreuze

Erneuert werden schon im kommenden Jahr die vorhandenen Besucher-Drehkreuze (40.000 Euro sind dafür eingeplant) ebenso wie die Treppe am Haupteingang zur Burg mit einem Betrag von 5000 Euro. Erste Reparaturarbeiten an der Fassade des Weißen Turms belaufen sich in 2023 auf 10.000 Euro. Dazu kommen noch einmal Planungskosten in Höhe von 35.000 Euro für Untersuchungen, wie der Weiße Turm, in Zukunft gesichert werden kann.

Die Sanierung der Mauerabschnitte, die zum Maintal ausgerichtet sind, ist eines von zwei Großprojekten für das Jahr 2024. Risse und Ausbuchtungen wurden in den Mauern festgestellt, zudem hat sich das Mauerwerk leicht bewegt. Hierfür sind 178.000 Euro in 2024 vorgesehen. Größter Ausgabeposten ist allerdings die Sanierung von Fassaden und Gewölbe an Palas und Kapellenbau. Für beide Projekte will der Eigenbetrieb Burg im Jahr 2024 zusammen 304.000 Euro ausgeben.

Mehr als die Hälfte der rund 850.000 Euro Ausgaben in den zwei Jahren sollen durch Fördergelder in Höhe von knapp 480.000 Euro bedient werden. Aus dem städtischen Haushalt fließen für Investitionen im kommenden Jahr 160.000 Euro. Für die Bewirtschaftung der Burg erhält der Eigenbetrieb aus dem städtischen Haushalt einen Betrag von 430.000 Euro für das Wirtschaftsjahr 2023.

