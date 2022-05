Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Burgengeschichte: Spuren von Miltenberg bis Weinsberg

Geschichtsforschung: Wolfgang Hartmann präsentiert neue Erkenntnisse in Vortrag - Teils bisherige Annahmen widerlegt

Freudenberg 08.05.2022 - 13:41 Uhr 1 Min.

Geschichtsforscher Wolfgang Hartmann stellte in Freudenberg seine Erkentnisse rund um die Miltenburg, die Frohburg und die Freudenburg vor. Seine neuen Erkentnisse zu den Zusammenhänge hat er in seinem Buch »Das Burgenrätsel Miltenberg - Freudenberg und die treuen Weiber von Weinsberg« zusammengestellt. Über ein signiertes Exemplar freute sich auch Bürgermeister Roger Henning (links).

Der Autor war 15 Jahre Kreisheimatpfleger. Eine Aufgabe, die er mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit ausfüllt. Außerdem war er lange Kreisarchivpfleger. »Diesen Menschen verdanken wir, dass Geschichte nicht verloren geht«, betonte Caroline Becker vom Tourismus- und Kulturbüro Freudenberg in ihrer Begrüßung.

Burg identifiziert

Der Autor ging auf seine Erkenntnisse über die Herrn von Dürrn ein: Sie waren Lehensherrn der Mildenburg und einer »Frohburg«. Hartmann erklärte, er sei darauf gekommen, dass mit Frohburg das Räuberschlösschen in Freudenberg gemeint war. Heute seien nur noch wenige Mauerreste von ihr erhalten. »Man weiß aber, dass es bewohnt war.« Ausführlich ging er auf die Geschichte der Burgen in Miltenberg und Weinsberg ein und berichtete über verschiedene Adelsgeschlechter, die in diesem Zusammenhang bedeutend waren.

So berichtete er unter anderem: »Die Frohburg und die Mildenburg entstanden auf Amorbacher Klosterbesitz.« Zudem erklärte er, die Herrn von Frohburg stammten von der Burg Weinsberg ab. Weiter war beim Vortrag unter anderem zu erfahren, dass der Tremhof zwischen Freudenberg und Mondfeld einst Brückenkopf der gegenüberliegende Burg Collenberg war. Auch weitere Burgen in der Region und deren Bezüge zueinander erläuterte er.

Chancen für Tourismus

Zu den zentralen Aussagen des Vortrags gehörte die Verbindung der Namensgebung der Mildenburg und der Frohburg mit der weltberühmten Weibertreu-Begebenheit. Ebenso neu wie bedeutend war die Erkenntnis, dass die ersten Besitzer der Freudenburg die Herrn von Dürrn waren, von denen es Wertheimer Grafen erheirateten.

Abschließend zeigte der Geschichtsforscher die Chancen auf, die die neuen Erkenntnisse für den Tourismus von Miltenberg und Freudenberg bringen könnte. »Die Präsentation des Räuberschlösschens ist ausbaufähig.« Geplant sei ein »Fünf-Burgen-Wanderweg« auf den Spuren der Herren von Dürrn, der an der Wildenburg startet, sowie den Gotthardsberg, die Mildenburg, die Frohburg und die Freudenburg umfasst. »Das mich die Spuren des Namens Mildenburg bis nach Weinsberg führten, hätte ich nicht erwartet«, resümierte Hartmann.

Bürgermeister Roger Henning sprach dem Autor Lob für seinen Vortrag und seine wissenschaftliche Beweisführung aus. In der Arbeit stecke viel Sachkenntnis und Liebe zum Detail. Die Initiative »Burglandschaft« sei wertvoll für die Region und die Vermittlung historischen Wissens. Becker resümierte zum Werk von Hartmann: »Das Buch ist kein Buch für den Strand, aber absolut lesenswert.« Erhältlich ist es unter anderem im Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Freudenberg.

Birger-Daniel Grein