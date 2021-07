Burg-Konzert: Andreas Kümmert und Band beweisen einmal mehr ihre Qualitäten in Wertheim

Wertheim 04.07.2021

Das "Andreas Kümmert Trio" sorgte für Begeisterung des Publikums am Samstag auf der Wertheimer Burg

Andere, die über das einzigartige Talent von Kümmert verfügen, würden ein Riesenaufhebens darum machen. Kümmert ist da ganz anders gestrickt. Er kommt und beim Gang durch den Mittelgang auf die Bühne winkt er fast ein wenig schüchtern ins applaudierende Publikum. Ohne Starallüren und ohne viel Aufhebens tritt er ans Mikrofon, stimmt kurz seine Gitarre nach und fängt einfach an zu singen. Und dieser etwas zu kurz und etwas zu schwer geratene Mann verfügt über eine "Wahnsinns-Stimme", die einen immer wieder in Staunen versetzt, auch wenn man ihn schon häufiger gehört hat.

"Wir sind sehr froh hier spielen zu dürfen, weil wir sehr lang auf derlei Veranstaltungen verzichten mussten. Wir haben trotzdem gespielt, aber nicht in diesem Ausmaß", sagt er und zeigt sich richtiggehend glücklich über 150 Zuhörer, die er schon lange nicht mehr erleben durfte. "Man hat mir geraten, möglichst wenig zwischen den Songs zu reden", sagt Kümmert und er tut gut daran, möglichst viel Zeit des Konzerts der Musik zu widmen, denn in der Vergangenheit haben Äußerungen von ihm immer wieder für Verwirrung bei Berichterstattern und Publikum geführt.

Offensichtlich hat er den Rat eines Kritikers zu Herzen genommen, der meinte: "Was er zwischen den Songs von sich gibt, ist gewöhnungsbedürftig. Da wäre weniger mehr, und er würde sich eher Fans damit machen." Entsprechend verkniff er sich beispielsweise Äußerungen zur den Corona-Maßnahmen, die in jüngster Vergangenheit missinterpretiert wurden und er dadurch fälschlicherweise in die Querdenker-Ecke gestellt wurde. Nur einmal rutschte ihm ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit heraus: "Ich bin ja bekannt für Vertragsbruch", meinte er nach dem Hinweis, dass eigentlich im Vertrag mit dem Veranstalter stehen würde, dass er akustisch spielen müsse.

Pünktlich um 22 Uhr ist Schluss

Aber von der Lautstärke des Kümmert-Auftritts konnte sich wirklich niemand gestört fühlen, zumal das Konzert pünktlich um 22 Uhr beendet war und 150 Menschen, auch wenn sie total begeistert waren und den Künstler frenetisch feierten, nicht so viel Lärm machen können, wie früher schon mal über 1000 Hardrock-Fans im Burggraben. Zudem war das, was die drei Musiker boten, sicher nicht dazu angetan unfreiwillige Zuhörer auf die Barrikaden zu treiben, denn Qualität überzeugt bestimmt auch die hartnäckigsten Kritiker. Angefangen bei der schon erwähnten außergewöhnlichen Stimme des Sängers mit einer Range über mehrere Oktaven, die mal tief röhrt und gleich danach auch die hohen Töne problemlos bewältigt. Dazu kommt dieser besondere Sound in der Stimme, der immer wieder für eine wohlige Gänsehaut sorgt.

Aber was wäre der Gesang ohne die passende Begleitung. Dafür sorgt Kümmert einerseits selbst, denn neben der seiner Stimme ist er auch noch ein wirklich bemerkenswerter Gitarrist, der sein Instrument absolut beherrscht. Wie er in mehreren Soli eindrucksvoll unter Beweis stellte. Und dann waren da mit dem Schlagzeuger Michael Gerner und dem Bassisten Willy Wagner noch zwei kongeniale Begleiter. Die Qualität dieser beiden Ausnahmemusiker verdeutlicht die Liste der Künstler, mit denen sie schon zusammengespielt haben. Gerner hat unter anderem mit Sydney Youngblood, den Weather Girls und Gregor Meyle gearbeitet. Und Wagner spielte in der Rio Reiser Band und war mit seiner eigenen Formation viel gebuchter Support-Act für Stars wie Michael Jackson, Ringo Starr, Robby Williams und Herbert Grönemeyer. Als besondere Überraschung kam dann auch noch Jochen Thoma, unter anderem Frontsänger der Doors-Coverband "Light my fire", auf die Bühne und ließ es bei einem Song mit Kümmert so richtig krachen. Kurz: Einfach ein tolles Konzert bei dem man sich immer wieder fragte: Wenn die drei beim ESC für Deutschland auftreten würden, was könnte da alles passieren?

Peter Riffenach