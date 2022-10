Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

100 Jahre TSV Jahn Kreuzwertheim: Festabend vermittelt Urlaubsgefühle

Erlös für den Verein und die Ukraine-Hilfe

Kreuzwertheim 17.10.2022 - 15:54 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stolz auf den Südtiroler Abend (von links): Philipp und Stefan Santifaller, Petra Rösch, Julia und Jan Klüpfel. Foto: Elita Schrenker

Urlaubsgefühle wollte Vorsitzender Jan Klüpfel den Gästen für ein paar Stunden vermitteln und hat mit seiner Frau Julia, Petra Rösch und etwa 40 Helfern ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Festprogramm in der Dreschhalle initiiert.

Die Gäste konnten sich über das Angebot an ausgewählten Südtiroler Spezialitäten, wie Schlutzkrapfen, Bauerntoast oder das »Marende-Brettl« freuen, dazu Lagreiner oder Weißburgunder, Zirbenbrand und Nusseler. Nicht wegzudenken auch Kaminwurzen, Südtiroler Speck und Bergkäse. Die musikalische Unterhaltung des Abends lag in den Händen der sechsköpfigen Kapelle Stommtischar aus dem Sarntal, die sich mit Leidenschaft der Oberkrainer Musik verschrieben hat. Sie ließ sich zur Freude der Gäste im Verlauf des Abends sogar zu Tanzmusik überreden.

Manuel Goller (Trompete und Gesang) ist ein Jugendfreund von Julia Klüpfel. »Uns verbindet die Musik, die wir jeweils in unseren Dörfern und teilweise auch gemeinsam in der Vergangenheit gemacht haben«, sagte er. Die Musiker, fünf Sarner und ein Kastelruther, musizieren seit gut zehn Jahren nebenberuflich unter der Leitung von Lukas Stuefer (Akkordeon, Steirische), der auch für die Arrangements zuständig ist, miteinander. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war eine Mulitmedia-Show der Brüder Philipp und Stefan Santifaller. Die zwei Südtiroler Fotografen haben die Dolomiten als ihre beliebtesten Fotomotive auserwählt und entdecken immer wieder neue Facetten ihrer Heimatregion.

Beeindruckende Aufnahmen

Die ruhigen, beeindruckenden Landschaftsaufnahmen sind mit spannenden Geschichten verbunden, die Stefan Santifaller eindrucksvoll zu erzählen wusste. Eines der Anliegen der beiden Fotografen sei es auch, in Zeiten der Gletscherschmelze den jetzigen Zustand der Gebirgslandschaft Südtirols für nachfolgende Generationen im Bild festzuhalten.

Interessant ist die Aufbereitung der Fotos, die unter anderem direkt auf Alu-Dibond gedruckt oder auf Fotopapier gedruckt und anschließend auf Alu-Dibond kaschiert und laminiert werden. Eine Technik, die sogar das Aufhängen in Außenbereichen zulässt.

Die Gäste hatten nach der Fotopräsentation die Möglichkeit, sich mit den beiden über deren Arbeitsweise zu unterhalten und die Fotos zu erwerben.

»Das Sarntal ist ein Gebiet, in dem zahlreiche Künstler beheimatet sind und das vor allem für seine Schnitzkunst bekannt ist«, erzählte Philipp Santifaller. Er und sein Bruder sind nicht nur in den Dolomiten, sondern auch in anderen europäischen Regionen unterwegs, um mit ihrem außergewöhnlichen und immer neuen Blick auf die Schönheit der Landschaft die Betrachter zu überraschen und zu fesseln.

Jan Klüpfel ist mit dem Ergebnis der beiden Veranstaltungen zufrieden, wenn es auch »ruhig noch etwas mehr Gäste hätten sein können«. Immerhin verließen die Letzten gegen 0.30 Uhr die Dreschhalle. Den Erlös aus den Einnahmen bekommt zunächst der Verein, der einen Teil an die Ukraine-Hilfe weiterleiten wird.

es