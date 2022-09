Bundeswehrsoldaten wurden in Külsheim sehr vermisst

Patenschaft: Nach Auflösung des Panzerbataillons 363 hat die Stadt nun eine neue Verbindung mit der Einheit in Hardheim geschlossen

Külsheim 11.09.2022 - 14:28 Uhr 1 Min.

Patenschaft: Külsheim und die 363er sind wieder eins. Bürgermeister Thomas Schreglmann und Major Matthias Esser haben es besiegelt. Foto: Michael Geringhoff

Deutlich wurde das, am Freitag als »endlich« wieder Truppen in der Stadt waren.

Der Durchmarsch der ersten Kompanie des Panzerbataillons 363 aus Hardheim hat überraschend vielen Külsheimern vor Augen geführt, dass sie die Soldaten vermissen. Der alltägliche Anblick Uniformierter, das Treiben rund um die Kaserne, das Dröhnen der Panzer, für viele Külsheimer ist das unverkennbar »die gute alte Zeit«.

Freundschaft erneuert

Ein kleines Stück davon hat sich die Stadt jetzt zurückgeholt. Das einstige Külsheimer Panzerbataillon 363 wurde im Herbst 2019 im benachbarten Hardheim, ebenfalls als Bataillon 363, wieder aufgestellt, jetzt gibt es eine offizielle Patenschaft. Sie knüpft ans Vergangene an und hat breiten Rückhalt. Ausgegangen ist sie vonseiten der Bundeswehr, die der Stadt neuerlich die Freundschaft angetragen hat. Es sei wichtig, gegenseitig präsent zu bleiben, auch Ausdruck von Sympathie, sagte der amtierende Kompaniechef Matthias Esser anlässlich der Unterzeichnung der Patenschaft.

Seine Versorgungs-Kompanie ist eine von vieren im Bataillon - zuständig unter anderem für Logistik, war zuletzt in der Pandemie unterstützend tätig, in Mali im Einsatz und demnächst in Litauen. Mit der Versorgungs- und den drei Kampfkompanien sind in Hardheim derzeit insgesamt 450 Soldaten mit 44 Panzern stationiert.

Sparkurs bedauert

»Mit offenen Armen« empfange man die Soldaten, betonte Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann. Er ist selbst schon Soldatenkind, sei mit »Flecktarn« aufgewachsen, sagte er. Mit Bedauern blickte er auf den Sparkurs der Bundeswehr, wie er seit der Wiedervereinigung radikal gefahren worden sei. In der Region seien die Kasernen Bad Mergentheim, Lauda, Tauberbischofsheim und Külsheim gefallen, in Wertheim zudem der Standort des amerikanischen Militärs.

Obendrein sei die Wehrpflicht ausgesetzt worden und die Uniform aus dem Straßenbild verschwunden. Da sei die Patenschaft eine gute Sache, zumal man sich die Welt lediglich »friedlich gemalt« habe. Man müsse gewappnet bleiben sagte Schreglmann, zitierte dazu die Griechen und die Römer sowie den deutschen Pazifisten Walter Benjamin, der gesagt habe, wer Frieden wolle, der müsse über den Krieg reden.

Auch Schreglmann tat das und stellte die Bundeswehr dabei als Friedensstifter heraus. Bedenken müsse man, dass die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien und der Ukraine gleich »um die Ecke« seien, es sei eine große Leistung, den Frieden in Deutschland bereits seit 70 Jahren bewahrt zu haben.

Jetzt die Patenschaft zwischen der Stadt und dem Bataillon einzugehen bedeute eine freiwillige Übernahme von Fürsorgepflicht, er sei gerne dabei, sagte Thomas Schreglmann.

