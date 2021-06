Bundeswehr auf dem Weg ins Baltikum

Auslandsübung: Von Tauberbischofsheim und zwei weiteren Bahnstandorten aus geht's nach Litauen

Tauberbischofsheim 13.06.2021 - 12:56 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Major Alexander Klein, Kompaniechef der 10. Panzerdivision aus Veitshöchheim leitet die Verladung der rund 30 Fahrzeuge - auch für die Truppe nichts Alltägliches.

Das sagt Major Alexander Klein. Er ist Kompaniechef der Stabs- und Fernmeldekompanie der 10. Panzerdivision aus Veitshöchheim und war am Samstag für die Verladung von gut 30 Bundeswehrfahrzeugen zuständig. Von Tauberbischofsheim und zwei weiteren Bahnstandorten aus geht es per Zug für insgesamt 120 Fahrzeuge ins 1500 Kilometer entfernte Baltikum.

Rund 700 deutsche Soldatinnen und Soldaten werden den Fahrzeugen auf dem Luftweg nach Litauen folgen, um dort unter deutscher Führung eine der größten computerbasierten Bundeswehrübungen der jüngeren Vergangenheit zu absolvieren. Dabei werde nicht ein Patrone abgeschossen, es werde kein einziger Panzer rollen, und es würden auch nur ein paar wenige Radfahrzeuge unterwegs sein.

»Tip-top für die Umwelt«, bringt es Stephan Voges von der Pressestelle der Division griffig auf den Öko-Punkt. Umweltschutz sei ein Thema, das jeden angehe, da ziehe man auch bei der Bundeswehr mit, sagt er. Seit 2017 hat die Bundeswehr in Litauen ständig ein paar hundert Soldaten vor Ort. Sie sollen dort mit anderen Bündnispartnern eine »Vorwärtspräsenz« garantieren. Auslöser waren laut Voges das Jahr 2014 mit der Annexion der Krim als auch russischen Aktivität in der Ostukraine. Seither sei die Nato mit verstärkter Luftraumüberwachung und einer schnell verlegbaren Eingreiftruppe in Polen, Estland, Lettland, Litauen präsent.

Unter deutscher Führung

Der Litauische Gefechtsverband steht dabei seit 2017 unter deutscher Führung. Diese sogenannte verstärkte vorgeschobene Präsenz macht rund 1200 Soldaten aus. Im Schnitt 500 stammen aus Deutschland, der Rest kommt aus den Niederlanden, Tschechien, Norwegen, Belgien und Island. Vergleichbare Kontingente gibt es jeweils auch in den drei anderen oben genannten Staaten.

Die Übung geht von einer Bedrohung aus, die von Norden her, vom Gebiet eines fiktiven Staats namens Bothnia ausgeht. Für die Kompanie aus Veitshöchheim geht es dabei hauptsächlich um Nachrichtenübermittlung und Koordination. »SitaWare« heißt das noch relativ neue dabei eingesetzte Computersystem, das bereits in verschiedenen Nato-Ländern etabliert ist und weitgehend kompatibel mit alten Systemen.

Erstaunliche Möglichkeiten

Der Nachrichtenoffizier Voges spricht von den erstaunlichen Möglichkeiten Nachrichten, Karten, Truppenstandorte, Aufgaben und überhaupt alle denkbaren Informationen übereinanderzulegen, um ein möglichst rundes Bild vom Einsatz zu bekommen. Eine solche mobile digitale Nachrichtenzentrale, eigentlich ein Rechenzentrum, können die Veitshochheimer aus dem Container heraus aufbauen und kurzfristig in Betrieb nehmen. Laut Stephan Voges wertet man in einem Verteidigungsfall auch soziale Medien intensiv digital aus. Ein aufgebrachter Landwirt, der sich bei Twitter beschwere, dass gerade eben Panzer seinen halben Acker zerpflügt hätten, liefere so ganz nebenbei wichtige Informationen zu möglichen Truppenbewegungen. Gezielte Desinformation über soziale Medien oder auch Nachrichtensender gehöre heutzutage dazu und werde streng in den Blick genommen. Diese zu filtern, sei eine wichtige Aufgabe, der immer mehr Bedeutung zukomme, sagt Voges. Er spricht von der erstaunlichen »Wirkmächtigkeit« sozialer Medien, recht einfach ließen sich über gezielte Desinformation sogar Unruhen auslösen. Das Gefechtssimulationszentrum des Heeres in Wildflecken (Rhön) werde in Echtzeit, neben den fiktiven Aufträgen an die Soldaten, immer wieder auch gefakte Nachrichten über alle Kanäle einspeisen.

Bewegte Nachrichtenbeiträge

»Wir haben da sogar bewegte Nachrichtenbeiträge aus einem Nachrichtenstudio ganz ähnlich dem von CNN«, erklärt Voges. Wenn die rund 1000 Tonnen Material und das Personal in Litauen eingetroffen sind, dann bleibt nur noch wenig Zeit, die Übung abschließend vorzubereiten. In den zwei letzten Juniwochen geht es dann heiß her. Für die Soldaten vor den PCs werde alles sehr echt wirken. Voges spricht vom »Mindset«, das man da schaffen werde, um möglichst nah an die Realität zu kommen.

MICHAEL GERINGHOFF