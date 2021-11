Bürgerveranstaltung »Schweizer Stuben« ist abgesagt

Wegen Corona: Verwaltung setzt jetzt auf andere Formate - Planungen für das Areal können weiterlaufen

Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat wegen der Corona-Pandemie gefallen. Die Bürgerbeteiligung soll nun in anderen Formaten fortgeführt werden, kündigte Dattler an.

»Wir wollen in der aktuellen Pandemielage mit einer Präsenzveranstaltung kein unnötiges Risiko eingehen, denn wir haben gute andere Wege, die Bürgerschaft zu informieren und weiterhin zu beteiligen«, begründete Armin Dattler die Entscheidung.

Geplant war, bei der Veranstaltung die Ideen und Anregungen vorzustellen, die aus Reihen der Bettinger Bürger zum Areal Schweizer Stuben eingebracht worden waren. Dies solle nun alternativ in digitaler Form über die Internetseite der Stadt und zusätzlich in Form einer Ausstellung in Bettingen erfolgen, kündigte Dattler das weiter Vorgehen an.

Außerdem werde die Verwaltung eine schriftliche Dokumentation über alle Bürgereingaben, den Planungsstand und die weitere Vorgehensweise in der Bauleitplanung für das Areal zur Verfügung stellen. Der Zeitplan sieht jetzt vor, dass die Unterlagen bis Mitte Dezember digital und in Papierform zur Verfügung stehen und dann auch in einer Ausstellung in Bettingen präsentiert werden können.

Dazu können die Bürgerinnen und Bürger bis Ende Dezember Stellung nehmen. Diese Stellungnahmen fließen dann in die Vorlage für die nächste Beratung des Gemeinderats ein.

