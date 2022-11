Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgermeister wehren sich gegen Fluglärm

Aktion: Aufruf an betroffene Bürger rund um Freudenberg und Miltenberg

Freudenberg 08.11.2022 - 14:49 Uhr < 1 Min.

Machen mobil gegen Fluglärm (von links): Die Bürgermeister Roger Henning, Kurt Repp und Michael Bein. Foto: Stadtverwaltung Freudenberg

Lärm sei zu einem Problem geworden, störe und belästige die Menschen, könne aber auch vielfältig sein: Lärm von lauten Nachbarn, dröhnenden Maschinen, Autos, Zügen und Flugzeugen.

»Und genau dieser Fluglärm führt in der Bevölkerung von Freudenberg zu deutlichem Unmut«, so Freudenberg Bürgermeister Roger Henning. »Zahlreiche Kommunen im Kreis Offenbach und darüber hinaus haben bereits eine Resolution gegen dieses geänderte Anflugverfahren eingereicht, drei Kommunen haben auch schon stellvertretend eine Klage am Verwaltungsgericht eingereicht.«

Eine erste Abfrage durch Landrat Jens Marco Scherf im Landkreis Miltenberg habe ergeben, dass es auch bei den Gemeinden Hausen und Schneeberg mittlerweile vermehrt zu Beschwerden über den Fluglärm komme, so die Mitteilung. Hausens Bürgermeister Michael Bein und Schneebergs Rathauscheff Kurt Repp haben sich nun mit Roger Henning zu einem ersten gemeinsamen Gespräch und Ideenaustausch getroffen.

In einem ersten Schritt sollen nun weitere betroffene Gemeinden aus der Region um Freudenberg und Miltenberg gefunden werden, die an einem möglichen gemeinsamen Vorgehen interessiert sind. Gerne können sich hier weitere Gemeinden bei den jeweiligen Bürgermeistern von Freudenberg, Schneeberg oder Hausen melden. Parallel soll geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, sich der bereits existierenden Kommunalen Resolution anzuschließend.

