Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgerinformation für Schuller angeregt

Erweiterung: Bestenheider Bürger beunruhigt

Wertheim 04.10.2022 - 15:46 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Schuller GmbH in Bestenheid will ihre Glasfasermattenproduktion erweitern. Aus Bestenheid werden jetzt Stimmen laut, die eine Bürgerinformation zu der Erweiterung fordern. Foto: Gunter Fritsch

Jochen Müssig, lange Jahre Dezernent im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Mitglied der Wertheimer CDU und Bewohner des Wertheimer Stadtteils Bestenheid, hat sich jetzt in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez »für eine öffentliche Bürgerinformation« mit Vertretern der Firma und des Regierungspräsidiums starkgemacht.

Allerdings dränge die Zeit, so Müssig in seinem Schreiben, das er auch der Redaktion zukommen ließ. Eine solche öffentliche Bürgerinformation sollte nämlich noch »in der vorgegebenen Rechtsmittelfrist vom 10. Oktober bis zum 9. November stattfinden.« Gründe für eine solche Bürgerinformation gibt es aus Sicht von Müssig zahlreiche. Nachdem die Firma Schuller auch in einer öffentlichen Bekanntmachung über ihr Vorhaben informiert hatte, stellten sich eine Reihe von Fragen.

So möchte Müssig wissen, welche Auswirkungen die Produktionssteigerung für den Stadtteil Bestenheid bei Abluft, Lärm und Verkehrsaufkommen haben werde. Spezialfragen hat er in Sachen Emissionen: Sind die beantragten Emissionsgrenzen ausreichend, und warum werden Emissionswerte bestehender Produktionsanlagen abgesenkt. Weitere Fragen drehen sich um die Produktionsstätte: Wo soll sie entstehen, und wie hoch soll der Abluftschornstein werden?

»Gewisse Skepsis«

Müssig äußert »eine gewisse Skepsis« gegenüber dem Vorhaben, die sich aus den Erfahrungen mit Produktionsstätten der Firma Schuller begründet. Neben Luftemissionen seien die Bürger Bestenheids bereits heute durch »erhebliche Lärmemissionen« belastet. Bei »ausreichend transparenter Information« könne gegebenenfalls auch die Bestenheider Bevölkerung das geplante Vorhaben der Schuller GmbH mittragen, heißt es im Brief an den Oberbürgermeister.

gufi