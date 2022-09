Mat­thias Gal­las will am 2. Ok­tober zum Bür­ger­meis­ter von Freu­den­berg ge­wählt wer­den. Der 59-Jäh­ri­ge sieht das als pas­sen­de Fort­set­zung sei­ner lan­gen Lauf­bahn im öf­f­ent­li­chen Di­enst. Sei­ne Mar­sch­rich­tung: »Mehr Geld in Men­schen, we­ni­ger in Stei­ne in­ves­tie­ren.«