Bürger informieren sich im Schenkenwald

Windkraft: Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Camillo Khadjavi beantworten Fragen - »Politische Entscheidung«

Wertheim 21.11.2022 - 12:52 Uhr 4 Min.

Das Interesse an der Waldbegehung zu einem potenziellen Bürgerwindpark Schenkenwald am Sonntag war groß. Foto: Birger-Daniel Grein

Eingeladen hatte das Fürstenhaus. Umsetzungspartner für das Windparkprojekt ist die reVenton Asset Partners GmbH mit Sitz in München. Wie deren Geschäftsführer Camillo Khadjavi erklärte, ist das Unternehmen 2020 gegründet worden. Aktuell plane man Windparks an fünf Standorten mit 50 Anlagen. Realisiert habe das Unternehmen, wegen der jungen Firmengeschichte, aber noch nichts davon.

Kein Weiterverkauf

Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg sagte, man habe sich für das Unternehmen als Entwickler und künftigen Mitbetreiber entschieden, da die Inhaber selbst einen forstwirtschaftlichen Hintergrund hätten. Zudem will reVenton die Anlagen über die gesamte Betriebszeit halten und nicht nach Errichtung weiterverkaufen.

Khadjavi betonte gleich am Anfang, ob es Anlagen im Schenkenwald geben werde, sei eine politische Entscheidung.

Das Fürstenhaus schlägt für die Anlagen fünf eigene Flächen vor. Hinzu kommt ein Areal im angrenzenden Kommunalwald, in dem die Stadt ein Windradprojekt realisieren könnte. So könnte ein gemeinsamer Windpark von Stadt und Fürstenhaus entstehen, wurde erklärt.

Sechs bis sieben Megawatt

Auf jedem der sechs Flächen könnte ein Windrad entstehen. Jedes soll eine Nennleistung von sechs bis sieben Megawatt haben. Die Nabenhöhe liegt bei 160 bis 170 Meter, die Gesamthöhe bei 240 bis 250 Meter. Zusammen hätten die Anlagen rund 40 Megawatt-Leistung. Sie könnten rechnerisch rund ein Drittel des Stromverbrauchs im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wertheim decken. Das Investitionsvolumen für den fürstlichen Windpark wurde auf rund 40 Millionen Euro beziffert.

Der fürstliche Revierleiter Marius Kobrow stellt die Waldsituation in den einzelnen vorgeschlagenen Bereichen vor. Alle Flächen sind Freiflächen, die durch natürliche Einflüsse entstanden seien, vor allem Käferschäden, betonte er. Auf Nachfrage unseres Medienhauses bezifferte er die Entfernung der Flächen zu Mondfeld auf mindestens zwei, zu Nassig auf mindestens drei Kilometer Luftlinie.

Die erste vorgestellte Potenzialfläche befindet sich im Gewann »Münch«. Dort gibt es eine geeignete Freifläche nahe am Waldweg. Seit 2018 gebe es im Gebiet jedes Jahr Käferschäden, so der Revierleiter. Die Freifläche werde sich in den nächsten Jahren weiter fressen, Grund seien Auswirkungen der Klimaveränderung.

Möglichst Naturverjüngung

Man setze möglichst auf Naturverjüngung, erklärte er weiter. Zum Argument aus den Reihen der Bürger, die Fläche müsste vom bis zum Bau entstehenden neuen Bewuchs geräumt werden, sagte er, es müssten aber keine wertvollen Bäume weichen. Khadjavi erläuterte, während der Bauphase benötige man pro Windrad einen Hektar Fläche.

Nach der Fertigstellung seien es, inklusive Platz für Reparaturmaßnahmen, 0,5 Hektar. Dieses werde möglichst nahe, auf Flächen des Fürstenhauses, wieder ausgeglichen. Vorteil des Bereichs seien die sehr breiten, extrem guten Waldwege, die man nur aufschottern müsste.

Es seien keine Rodung für neue Wege für den Bau nötig, nur der Lichtraum müsse freigeschnitten werde.

Standorte nah an den Wegen

Der Erbprinz ergänzte, alle Standorte seien nah der Wege, so habe man so wenig Eingriff in die Natur wie möglich.

Zur möglichen Stromanbindung der Anlagen erklärte Khadjavi, diese erfolge zuerst über Erdkabel entlang der Waldwege. Die Einspeisung solle dann an die zwei 110kV Freilandleitung bei Nassig angebunden werden.

Weiter ging der Rundgang zu einer Fläche im Kommunalwald nahe des Gewann Lärchenholz. Der Erbprinz erklärte, man führe bereits Gespräche mit den Stadtwerken Wertheim als potenziellen Betreibers eines Windrads auf städtischer Fläche.

Nächster potenzieller Standort auf fürstlichem Bereich ist in »Diana«-Nähe im Gewann Lärchenholz. Laut Kobrow, ist der Boden mit Tonlinsen dort im Winter sehr staunass und im Sommer sehr trocken. Hinzu kämen jedes Jahr Schneebruch und Käferschäden im Gebiet. »Es macht keinen Sinn, solch eine Fläche voll zu pflanzen«, so Kobrow.

Weitere geeignete Freiflächen finden sich im Gewann Schnepfenholz sowie im Bereich neben dem »Hofholz.«

Vergleichbar mit Külsheim

Für die Umsetzung des Bürgerwindpark-Modells setze man auf die gleiche Beteiligungsvariante wie dies beim Windpark in Külsheim der Fall ist, so Khadjavi und der Erbprinz. Schließlich haben die teilnehmenden Bürger auch viele Fragen gestellt. So ging es zum Beispiel um das Windgutachten sowie den Energieaufwand für Bau und Errichtung der Windräder. Camillo Khadjavi, Geschäftsführer des Umsetzungspartners reVenton Asset Partners GmbH, erklärte, man greife auf den Windatlas Baden-Württemberg sowie die Erfahrungen des Windparks Freudenberg-Rauenberg als Grundlage zurück. Ein Windrad erzeuge in sechs bis zwölf Monaten die Energie, die für dessen Herstellung und Errichtung nötig sind.

Auf Nachfrage erklärte Khadjavi die Einspeisevergütung für Windkraft bei einer Ausschreibung über das EEG-Gesetz (erneuerbare Energien Gesetz) liege bei 6,88 Cent/kWh. Man prüfe aber auch die Möglichkeit eines direkten Stromliefervertrags mit den Stadtwerken.

Betreibergesellschaft geplant

Auf die Frage zur Gewerbesteuer wurde erklärt, man gründe eine Betreibergesellschaft. Von dieser flössen 90 Prozent der Gewerbesteuer an den Standort der Anlagen (Wertheim), die restlichen zehn Prozent könne man über den Firmensitz auch nach Wertheim holen.

Die ersten Jahre würden aber aufgrund der hohen Investitionskosten noch keine Gewinne erwirtschaftet und damit auch noch keine Gewerbesteuer fließen. Zudem gebe es eine vorgeschriebene finanzielle Beteiligung der Kommune am Stromerlös in Höhe von 0,2 Cent/kWh. Hier kalkuliere man mit jährlich rund 30.000 Euro pro Windrad.

Zudem biete man den Stadtwerken eine Beteiligung an der Betreibergesellschaft an, so der Geschäftsführer.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Meinungen zum Rundgang Wolfgang Pleninger aus Nassig erklärte, was vorgestellt worden sei, habe Hand und Fuß. Die Verantwortlichen hätten auf jede Frage eine Antwort gehabt, ohne auszuweichen. Axel Kempf aus Nassig sagte, man habe beim Rundgang ein paar Zusatzinfos bekommen. Bis zu einer möglichen Realisierung werde es noch drei bis vier Jahre dauern. Auf den vorgestellten Flächen würden ihn die Anlagen persönlich nicht stören, betonte er weiter. Die Pflichtzahlung von 0,2 Cent/kWh verkauftem Strom an die Kommune seien aber zu wenig. Ein weiterer Nassiger, der seinen Namen weder in der Zeitung noch online lesen möchte, erklärte, die Flächen seien das kleinere Übel. Sie böten die landschaftlichen Voraussetzungen für Windkraft, ohne extra fällen zu müssen. Er könne sich auch nach der Begehung aber schwer vorstellen, wie sich die Anlagen auf die Sicht aus Nassig auswirken. Hans-Peter Hieser aus Mondfeld lobte die Verantwortlichen, sie seien gut vorbereitet gewesen. Das Projekt bleibe aber auch nach dem Rundgang für ihn wage. Er habe den Eindruck, Fürstenhaus und Betreiber wollten die Bürger mitnehmen, ergänzte er. (bdg)